Εύβοια: Θρήνος στο τελευταίο «αντίο» στον 15χρονο μαθητή που έπεσε από τη γέφυρα

Σύνοψη από το

  • Η κοινωνία της Χαλκίδας αποχαιρέτησε τον 15χρονο Λεωνίδα, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους.
  • Η μητέρα του 15χρονου συγκλονίζει, υποστηρίζοντας ότι «Το φάγανε. Δεχόταν εκφοβισμό και απειλές… Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του», το οποίο έχει παραδοθεί στις Αρχές για διερεύνηση.
  • Ο πατέρας του ανήλικου ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν από την αυτοκτονία, το παιδί είχε μια ύποπτη διαδικτυακή συνομιλία στα αγγλικά, εκφράζοντας φόβους πως αυτή η επικοινωνία μπορεί να συνδέεται με όσα συνέβησαν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΚΗΔΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Χαλκίδας από τον τραγικό θάνατο του 15χρονου Λεωνίδα, ενός παιδιού που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη σε ολόκληρη την Εύβοια.

Νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, η οικογένειά του, φίλοι και συμμαθητές ντυμένοι στα λευκά αποχαιρετούν τον αγαπημένο τους Λεωνίδα, σύμφωνα με το evima.gr.

Ο μαθητής έχασε τη ζωή του το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, μετά την πτώση από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας. Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του και τους συμμαθητές του, που αδυνατούν να πιστέψουν την απώλεια.

Συγκλονίζει η μητέρα του 15χρονου – «Μου τον φάγανε, βρήκα στοιχεία στο τάμπλετ του, ήταν θύμα bullying»

Η οικογένεια του 15χρονου ζει τον απόλυτο εφιάλτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί έφυγε από το σπίτι του στις 5 Ιανουαρίου, παίρνοντας μαζί του το πατίνι και το κινητό του τηλέφωνο. Λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε νεκρό κάτω από την Υψηλή Γέφυρα, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους. Η μητέρα του ανέφερε πως ο γιος της ήταν εθισμένος στα βιντεοπαιχνίδια και δεχόταν συστηματικό εκφοβισμό από συνομήλικούς του.

«Το παιδί μου ήταν εθισμένο στα video games, τελευταία έβλεπε ταινίες και διάβαζε άρθρα γύρω από τη σκοτεινή μαγεία. Το φάγανε. Δεχόταν εκφοβισμό και απειλές, τον έλεγαν χοντρό, τον έδερναν. Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του», είπε συντετριμμένη η μητέρα του 15χρονου μιλώντας στο Star. Και συνέχισε: «Την ημέρα που εξαφανίστηκε είπε “μαμά πάω να πω κάλαντα” και εξαφανίστηκε».

Η μητέρα του αποκάλυψε ότι, ψάχνοντας στο τάμπλετ του παιδιού, βρήκε απειλητικά μηνύματα και βίντεο που – όπως υποστηρίζει – δείχνουν περιστατικά ξυλοδαρμού. Σε ένα από αυτά, ο ανήλικος φαίνεται να προσπαθεί να αμυνθεί, ενώ δύο άλλα παιδιά τον ρίχνουν στο έδαφος και τον κλωτσούν. Το τάμπλετ έχει ήδη παραδοθεί στις Αρχές για διερεύνηση.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του 15χρονου ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν από την αυτοκτονία, το παιδί είχε μια ύποπτη διαδικτυακή συνομιλία στα αγγλικά. «Όταν τον πλησίαζα, κρυβόταν. Τον είχα ρωτήσει και μου έλεγε ότι παίζει ένα παιχνίδι με ξένα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας φόβους πως αυτή η επικοινωνία μπορεί να συνδέεται με όσα συνέβησαν.

17:17 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

