Χαλκίδα: Συγκλονίζει η μητέρα του 15χρονου που έπεσε από την υψηλή γέφυρα – «Μου τον φάγανε, βρήκα στοιχεία στο τάμπλετ του, ήταν θύμα bullying»

Σοκ και βαθύ πένθος έχει σκορπίσει στη Χαλκίδα η αυτοκτονία ενός 15χρονου μαθητή, με την οικογένειά του να καταγγέλλει πως το παιδί δεχόταν λεκτικό και σωματικό bullying, αλλά και απειλές το τελευταίο διάστημα. Ο ανήλικος έβαλε τέλος στη ζωή του, πηδώντας από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, στην Εύβοια, με τους γονείς του να περιγράφουν μια σειρά γεγονότων που, όπως λένε, οδήγησαν στην τραγωδία.

Η οικογένεια του 15χρονου ζει τον απόλυτο εφιάλτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί έφυγε από το σπίτι του στις 5 Ιανουαρίου, παίρνοντας μαζί του το πατίνι και το κινητό του τηλέφωνο. Λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε νεκρό κάτω από την Υψηλή Γέφυρα, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους. Η μητέρα του ανέφερε πως ο γιος της ήταν εθισμένος στα βιντεοπαιχνίδια και δεχόταν συστηματικό εκφοβισμό από συνομήλικούς του.

«Το παιδί μου ήταν εθισμένο στα video games, τελευταία έβλεπε ταινίες και διάβαζε άρθρα γύρω από τη σκοτεινή μαγεία. Το φάγανε. Δεχόταν εκφοβισμό και απειλές, τον έλεγαν χοντρό, τον έδερναν. Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του», είπε συντετριμμένη η μητέρα του 15χρονου μιλώντας στο Star. Και συνέχισε: «Την ημέρα που εξαφανίστηκε είπε “μαμά πάω να πω κάλαντα” και εξαφανίστηκε».

Στην αρχή, όταν εντοπίστηκε η σορός του, οι Αρχές εξέτασαν το ενδεχόμενο να πρόκειται για ασυνόδευτο προσφυγόπουλο ή αγνοούμενο παιδί από την Αθήνα. Μετά από έρευνες, διαπιστώθηκε πως δεν ίσχυε καμία από τις δύο εκδοχές. Οι γονείς, που δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, τον αναζήτησαν μία μέρα αργότερα και τότε βρέθηκαν μπροστά στη φρικτή αλήθεια.

Η μητέρα του αποκάλυψε ότι, ψάχνοντας στο τάμπλετ του παιδιού, βρήκε απειλητικά μηνύματα και βίντεο που – όπως υποστηρίζει – δείχνουν περιστατικά ξυλοδαρμού. Σε ένα από αυτά, ο ανήλικος φαίνεται να προσπαθεί να αμυνθεί, ενώ δύο άλλα παιδιά τον ρίχνουν στο έδαφος και τον κλωτσούν. Το τάμπλετ έχει ήδη παραδοθεί στις Αρχές για διερεύνηση.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του 15χρονου ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν από την αυτοκτονία, το παιδί είχε μια ύποπτη διαδικτυακή συνομιλία στα αγγλικά. «Όταν τον πλησίαζα, κρυβόταν. Τον είχα ρωτήσει και μου έλεγε ότι παίζει ένα παιχνίδι με ξένα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας φόβους πως αυτή η επικοινωνία μπορεί να συνδέεται με όσα συνέβησαν.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχει παραδώσει η οικογένεια. Η τοπική κοινωνία της Χαλκίδας παραμένει συγκλονισμένη από τον χαμό του 15χρονου, που έφυγε τόσο άδικα και τόσο νωρίς από τη ζωή.