«Κυνηγητό» αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων στο Καλπάκι – Κλούβες της ΕΛΑΣ στο σημείο

Σύνοψη από το

  • Ένταση επικρατεί σήμερα Πέμπτη στην εθνική οδό προς το Τελωνείο Κακαβιάς, με δυνάμεις της ΕΛΑΣ να έχουν αποκλείσει τον δρόμο για να αποτρέψουν την προσέγγιση τρακτέρ.
  • Ωστόσο, παρά τα μέτρα, ομάδα αγροτών κατάφερε να κινηθεί μέσω παράδρομων και αγροτικών εκτάσεων, οπότε και έφτασε έως τη διασταύρωση κοντά στο τελωνείο.
  • Ο μεγαλύτερος αριθμός των τρακτέρ απέφυγε τελικά τα αστυνομικά μπλόκα και επέστρεψε στο Καλπάκι, όπου προχώρησε σε αποκλεισμό της εθνικής οδού στο ύψος του Παρακάλαμου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΓΡΟΤΕΣ

Ένταση επικρατεί σήμερα Πέμπτη και μάλιστα από νωρίς το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή της εθνικής οδού που οδηγεί προς το Τελωνείο Κακαβιάς, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται ένα ιδιότυπο παιχνίδι ανάμεσα σε αγρότες και δυνάμεις της τάξης, με κινήσεις τρακτέρ από τη μία και και συνεχείς παρεμβάσεις της αστυνομίας από την άλλη.

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, άνδρες των ΜΑΤ και της ΕΛΑΣ προχώρησαν σε αποκλεισμό της εθνικής οδού προς τα σύνορα, με κλούβες να αναπτύσσονται στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να αποτραπεί η προσέγγιση τρακτέρ που είχαν ξεκινήσει από το Καλπάκι.

Ωστόσο, παρά τα μέτρα, ομάδα αγροτών κατάφερε να κινηθεί μέσω παράδρομων και αγροτικών εκτάσεων, οπότε και έφτασε έως τη διασταύρωση κοντά στο τελωνείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο μεγαλύτερος αριθμός των τρακτέρ απέφυγε τελικά τα αστυνομικά μπλόκα και επέστρεψε στο Καλπάκι, όπου προχώρησε σε αποκλεισμό της εθνικής οδού στο ύψος του Παρακάλαμου.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και περιορισμούς στην κυκλοφορία κατά σημεία.

ΑΓΡΟΤΕΣ

ΑΓΡΟΤΕΣ
Φωτό από ΕΡΤ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η παραβατικότητα των νέων δεν αντιμετωπίζεται με φόβο

ΕΟΦ: Οδηγίες για ατομικές παραγγελίες φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα

Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ: Πράσινο φως για την υλοποίηση νέων υποδομών Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης Αποβλήτων

ΔΥΠΑ: Ευκαιρία εργασίας με περισσότερες από 1.000 θέσεις από 40 επιχειρήσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:17 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

ΕΛ.ΑΣ. για αγροτικές κινητοποιήσεις: «Αναφορές σχετικά με ολική διακοπή κυκλοφορίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» 

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, σχετικά με την κυκλοφορία στο εθνικό οδικ...
16:45 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία με δύο νεκρούς στην Κορινθία: Η στιγμή που το αυτοκίνητο «μπαίνει» στο βενζινάδικο πριν καταλήξει σε σπίτι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στα Εξαμίλια Κορινθίας έρχεται ...
16:45 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ιστιοφόρο προσάραξε στην Ερέτρια εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων – Δείτε βίντεο

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν την Εύβοια, με την Ερέτρια να βρ...
16:40 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Εύβοια: Θρήνος στο τελευταίο «αντίο» στον 15χρονο μαθητή που έπεσε από τη γέφυρα

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Χαλκίδας από τον τραγικό θάνατο του 15χρονου Λεωνίδα, ενός ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι