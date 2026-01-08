«Κυνηγητό» αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων στο Καλπάκι – Κλούβες της ΕΛΑΣ στο σημείο

Ένταση επικρατεί σήμερα Πέμπτη και μάλιστα από νωρίς το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή της εθνικής οδού που οδηγεί προς το Τελωνείο Κακαβιάς, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται ένα ιδιότυπο παιχνίδι ανάμεσα σε αγρότες και δυνάμεις της τάξης, με κινήσεις τρακτέρ από τη μία και και συνεχείς παρεμβάσεις της αστυνομίας από την άλλη.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, άνδρες των ΜΑΤ και της ΕΛΑΣ προχώρησαν σε αποκλεισμό της εθνικής οδού προς τα σύνορα, με κλούβες να αναπτύσσονται στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να αποτραπεί η προσέγγιση τρακτέρ που είχαν ξεκινήσει από το Καλπάκι.

Ωστόσο, παρά τα μέτρα, ομάδα αγροτών κατάφερε να κινηθεί μέσω παράδρομων και αγροτικών εκτάσεων, οπότε και έφτασε έως τη διασταύρωση κοντά στο τελωνείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο μεγαλύτερος αριθμός των τρακτέρ απέφυγε τελικά τα αστυνομικά μπλόκα και επέστρεψε στο Καλπάκι, όπου προχώρησε σε αποκλεισμό της εθνικής οδού στο ύψος του Παρακάλαμου.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και περιορισμούς στην κυκλοφορία κατά σημεία.