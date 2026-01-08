Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την Τροχαία λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι λόγω της ταυτόχρονης ύπαρξης γεωργικών μηχανημάτων επί του οδοστρώματος του οδικού Άξονα του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος των διοδίων Ν. Μαλγάρων, καθώς και επί του οδοστρώματος του οδικού Άξονα της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Εδέσσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος της εισόδου Χαλκηδόνας, εφαρμόζονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Πιο συγκεκριμένα από τις 12 το μεσημέρι και μέχρι νεωτέρας, η κίνηση όλων των οχημάτων επί του οδικού Άξονα του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Εδέσσης θα διεξάγεται από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα μέσω των παρακάτω διαδρομών:

– για τα οχήματα έως 5 τόνους:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Χαλάστρα – Μακεδονομάχων (Χαλάστρα) – Κουλακιώτη (Χαλάστρα) – Βενιζέλου (Χαλάστρα) – Λεωφ. Θεσσαλονίκης – Κύμινα – Ν.Μάλγαρα – έξοδος προς Π.Α.Θ.Ε. – Π.Α.Θ.Ε.

– για τα οχήματα άνω των 5 τόνων και έως 20 τόνους:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Ευζώνους – έξοδος από κόμβο Αγ.Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Ε.Ο. Θεσ/νίκης- Εδέσσης – Γέφυρα – Πρόχωμα – Κουφάλια – Χαλκηδόνα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης προς Αλεξάνδρεια.

– για τα οχήματα άνω των 20 τόνων:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Ευζώνους – έξοδος από κόμβο Αγ.Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Ε.Ο. Θεσ/νίκης- Εδέσσης – Γέφυρα – Πρόχωμα – Κουφάλια – Χαλκηδόνα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης προς Γιαννιτσά.

Σε ό,τι αφορά τα οχήματα που κινούνται από την Αθήνα με προορισμό την Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω των παρακάτω διαδρομών :

– για τα οχήματα Μ.Β. έως 20 τόνους:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Βέροια – Εγνατία Οδός – κόμβος Νησελίου – Νησέλι – Αλεξάνδρεια – Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Βέροιας – Χαλκηδόνα και στη συνέχεια είτε οδός Πολυτεχνείου (Χαλκηδόνα) – Επ.Ο. Χαλκηδόνας-Βραχιάς – Παρθένι – Άδενδρο – Βραχιά – Κύμινα – Λεωφ. Θεσσαλονίκης – Χαλάστρα – Επ.Ο. Χαλάστρας-Σίνδου – Σίνδος – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης, είτε Κουφάλια – Πρόχωμα – Γέφυρα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης.

– για τα οχήματα Μ.Β. άνω των 20 τόνων:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Βέροια – Εγνατία Οδός – κόμβος Νησελίου – Νησέλι – Αλεξάνδρεια – Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Βέροιας – επαρχιακή οδός Αλεξάνδρειας – Γιαννιτσών – Γιαννιτσά – Χαλκηδόνα και στη συνέχεια είτε οδός Πολυτεχνείου (Χαλκηδόνα) – Επ.Ο. Χαλκηδόνας-Βραχιάς – Παρθένι – Άδενδρο – Βραχιά – Κύμινα – Λεωφ. Θεσσαλονίκης – Χαλάστρα – Επ.Ο. Χαλάστρας-Σίνδου – Σίνδος – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης, είτε

Κουφάλια – Πρόχωμα – Γέφυρα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται από τους Ευζώνους με προορισμό την Αθήνα διεξάγεται μέσω των παρακάτω διαδρομών :

-για τα οχήματα έως 5 τόνους:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Ευζώνων – Π.Α.Θ.Ε. ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη – έξοδος προς Σίνδο – επαρχιακή οδός Σίνδου – Χαλάστρας – Μακεδονομάχων (Χαλάστρα) – Κουλακιώτη (Χαλάστρα) – Βενιζέλου (Χαλάστρα) – Λεωφ. Θεσσαλονίκης – Κύμινα – Ν.Μάλγαρα – έξοδος προς Π.Α.Θ.Ε. – Π.Α.Θ.Ε.

-για τα οχήματα άνω των 5 τόνων και έως 20 τόνους:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Ευζώνων – έξοδος από κόμβο Αγ. Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Γέφυρα – Πρόχωμα – Κουφάλια – Χαλκηδόνα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης προς Αλεξάνδρεια.

– για τα οχήματα άνω των 20 τόνων:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Ευζώνων – έξοδος από κόμβο Αγ.Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Γέφυρα – Πρόχωμα – Κουφάλια – Χαλκηδόνα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης προς Γιαννιτσά.

Εξάλλου, καθώς από τις 12 σήμερα το μεσημέρι έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το 46,5ο έως το 56ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και στις δύο κατευθύνσεις (προς Θεσσαλονίκη και προς Ν. Μουδανιά), τα οχήματα με κατεύθυνση προς Ν. Μουδανιά, εισέρχονται μέσω του κόμβου Σωζοπόλεως στην παραλιακή οδό Ν. Πλαγίων – Ν. Φλογητών – Ν. Μουδανιών και μέσω του κόμβου Ν. Μουδανιών εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών. Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, εισέρχονται στην παλαιά εθνική οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης και διαμέσου Ν. Τρίγλιας, Ελαιοχωρείων, Ν. Συλλάτων, εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών από τον κόμβο Γεωπονικών.

Στο μεταξύ από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώθηκε ότι μετά από Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, σήμερα και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στην Εγνατία Οδό και στην Εθνική Οδό Κοζάνης- Ιωαννίνων, από τον Ι/Κ Καλαμιάς έως τον Α/Κ Σιάτιστας και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.