Δένδιας: Ο εναγκαλισμός με το Διεθνές Δίκαιο και τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής

  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διατύπωσε τη ρητή διαβεβαίωση πως «ο εναγκαλισμός με το Διεθνές Δίκαιο και τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών είναι κύριο συστατικό διαχρονικά της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής».
  • Ο κ. Δένδιας ανέγνωσε από του βήματος τη δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας πως «η Ελλάδα επαναλαμβάνει ότι ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο… πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστά».
  • Ο υπουργός τόνισε ότι «υπάρχουν κοσμογονικές, γεωπολιτικές αλλαγές», υπογραμμίζοντας πως «η χώρα πρέπει δια ιδίων μέσων, αν απαιτηθεί, να εξασφαλίσει την ασφάλειά της».
Την ρητή διαβεβαίωση πως ο εναγκαλισμός με το Διεθνές Δίκαιο και το καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών είναι κύριο συστατικό διαχρονικά της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής», διατύπωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στη συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως «δεν υφίσταται πιθανότητα, είτε στο παρελθόν, είτε στο παρόν, είτε στο μέλλον, οποιοσδήποτε Πρωθυπουργός της Ελλάδας να έχει διατυπώσει ή να διατυπώσει διαφορετική άποψη».

Ο κ. Δένδιας μάλιστα ανέγνωσε από του βήματος τη δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ηνωμένων Εθνών, στην οποία αναφέρεται πως «η Ελλάδα επαναλαμβάνει ότι ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστά».

«Με τα θέματα (σ.σ. του Διεθνούς Δικαίου) αυτά δεν είναι να παίζουμε καθόλου. Υπάρχουν κοσμογονικές, γεωπολιτικές αλλαγές. Αλλάζουν όλα. Αλλάζουν όλα με ταχύτατους ρυθμούς. Σταθερές του χθες δεν υφίστανται σήμερα και η χώρα πρέπει δια ιδίων μέσων, αν απαιτηθεί, να εξασφαλίσει την ασφάλειά της», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

15:50 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

