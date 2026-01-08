Τραγωδία στην Αρκτική: Τουρίστρια παρασύρθηκε από παγωμένα νερά σε δραστηριότητα «ice floating» – Γιατί τη θεωρούν νεκρή

Ένα ταξίδι ζωής στην Αρκτική κατέληξε σε τραγωδία την Πρωτοχρονιά, όταν μια τουρίστρια παρασύρθηκε από ισχυρά ρεύματα ενός παγωμένου ποταμού στη βόρεια Ρωσία, κατά τη διάρκεια μιας οργανωμένης δραστηριότητας «ice floating».

Το ταξίδι μιας 57χρονης από τη Λευκορωσία στο βόρειο άκρο της Ρωσίας, το οποίο είχε συμπεριλάβει στη «λίστα ονείρων» της, είχε τραγική κατάληξη όταν παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα την ώρα που συμμετείχε σε ομαδικό ice floating στον ποταμό Τουλόμα, στην αρκτική πόλη Κόλα, νότια του Μούρμανσκ, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς.

Η γυναίκα εξαφανίστηκε ενώ φορούσε ειδική στολή, σε μια δραστηριότητα που προβάλλεται ευρέως ως ασφαλής και μάλιστα ως «θεραπεία ευεξίας», αναφέρει η Daily Mail.

Τι είναι το ice floating

Οργανωμένες ομάδες τουριστών ταξιδεύουν στην περιοχή για να δοκιμάσουν το ice floating, μια δραστηριότητα κατά την οποία οι συμμετέχοντες φορούν ειδικές στεγανές και θερμομονωτικές στολές ώστε να επιπλέουν σε παγωμένα νερά, παραμένοντας ζεστοί και ασφαλείς.

Το ice floating συχνά διαφημίζεται ως εμπειρία βαθιάς χαλάρωσης και, σύμφωνα με προωθητικό υλικό, είναι «σχεδόν αδύνατο να πνιγεί κανείς».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Туры Северное Сияние Мурманск (@murmansk_tours)



Οι στολές είναι ογκώδεις, μονωμένες και επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να επιπλέουν ανάσκελα, σαν να αιωρούνται στην επιφάνεια.

Ωστόσο, επειδή είναι άκαμπτες και η κίνηση είναι δύσκολη, οι συμμετέχοντες συνήθως δένονται με σχοινιά ή επιτηρούνται στενά σε ελεγχόμενα τμήματα νερού, ιδιαίτερα σε ποτάμια όπου τα ρεύματα μπορεί να αλλάξουν γρήγορα.

«Ήθελε να δει τις φάλαινες και την πολική νύχτα»

Η γυναίκα εκτιμάται ότι επέπλεε για όχι περισσότερο από 40 λεπτά πριν χαθούν τα ίχνη της.

Ο γαμπρός της, εμφανώς σε κατάσταση σοκ, δήλωσε στο λευκορωσικό μέσο Onlíner: «Η μητέρα της γυναίκας μου έχει εξαφανιστεί… Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ήθελε συγκεκριμένα να πάει εκεί για την Πρωτοχρονιά».

Φίλη της αγνοούμενης, η Οξάνα, τη χαρακτήρισε δραστήρια και με περιέργεια, λέγοντας ότι μιλούσε επί μήνες για το ταξίδι της στη Χερσόνησο Κόλα, προκειμένου να δει «φάλαινες, την πολική νύχτα και όλα όσα συνδέονται με τα μοναδικά χαρακτηριστικά αυτής της περιοχής».

Έρευνες σε δύσκολες συνθήκες

Ομάδες διάσωσης επιχειρούν έκτοτε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με πυκνή ομίχλη, παγετό που φτάνει τους -30 βαθμούς Κελσίου και σχεδόν απόλυτο σκοτάδι λόγω της πολικής νύχτας, όταν ο ήλιος δεν ανατέλλει πάνω από τον ορίζοντα.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν τόσο στη θάλασσα όσο και κατά μήκος του ποταμού, χωρίς αποτέλεσμα.

Ντόπιοι ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο τμήμα του ποταμού, όπου πραγματοποιούνται οι τουριστικές δραστηριότητες, μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο λόγω υποθαλάσσιων ρευμάτων και παλιρροϊκών φαινομένων. Η χρονική στιγμή του περιστατικού ενδέχεται να συνέπεσε με άμπωτη, όταν η κίνηση του νερού μπορεί να εντείνεται προς τις εκβολές.

Σύμφωνα με τις αρχές, θεωρείται ότι δεν θα μπορούσε να έχει επιβιώσει περισσότερο από λίγες ώρες επιπλέοντας στο ακραίο ψύχος και πλέον θεωρείται νεκρή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Simanovskiy Igor (@simanovskiy)



Ένας εθελοντής που συμμετέχει στις έρευνες εξήγησε γιατί οι συνθήκες καθιστούν την επιχείρηση σχεδόν αδύνατη: επειδή η επίδραση της θάλασσας εμποδίζει τμήματα του νερού να παγώσουν, σχηματίζεται εξαιρετικά πυκνή ομίχλη όταν η θερμοκρασία του αέρα πέφτει απότομα, δημιουργώντας σχεδόν μηδενική ορατότητα.



Οι αρμόδιες αρχές της Ρωσίας διερευνούν την υπόθεση και ανακοίνωσαν ότι ο διοργανωτής της δραστηριότητας κατηγορήθηκε, αφού οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο εξοπλισμός δεν πληρούσε τα πρότυπα ασφαλείας. Οι αρχές κατέσχεσαν θερμικές στολές, οι οποίες κρίθηκαν ακατάλληλες.

Η πρόεδρος της Ένωσης Τουρισμού της Κόλα, Έλενα Λάνοβαγια, δήλωσε ότι οι συνθήκες στο νερό ήταν ακραίες. «Ο κόλπος αχνίζει, η ορατότητα είναι εξαιρετικά κακή και το σημείο όπου έγινε η κολύμβηση έχει ισχυρό ρεύμα», ανέφερε. «Η επισκέπτρια παρασύρθηκε… και [πολύ γρήγορα] δεν ήταν πλέον ορατή», πρόσθεσε.