ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η πρώτη πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας από την Ουάσινγκτον έναντι 500 εκατ. δολαρίων

  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν την πρώτη πώληση βενεζουελάνικου πετρελαίου, ύστερα από την ανάληψη ελέγχου του τομέα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Το ποσό της συναλλαγής ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια δολάρια.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι μεταβατικές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι σκοπεύει να ελέγχει προσωπικά τα έσοδα και πίεσε πετρελαϊκές εταιρείες να επενδύσουν.
  • Σύμφωνα με το σχέδιο του Λευκού Οίκου, το Καράκας δεν θα έχει κανένα δικαίωμα συμμετοχής ή λόγο στη διαχείριση του υπεδάφους του. Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των βενεζουελάνικων περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ.
Enikos Newsroom

διεθνή

The Amuay oil refinery operates in Los Taques, Venezuela, Wednesday, Jan. 14, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix)

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν την πρώτη πώληση βενεζουελάνικου πετρελαίου, ύστερα από την ανάληψη ελέγχου του τομέα αυτού, μετά τη σύλληψη του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Η ίδια πηγή ανέφερε πως το ποσό της συναλλαγής ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητα του αγοραστή. Όπως σημείωσε, νέες πωλήσεις είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς, δήλωσε πως «ο πρόεδρος Τραμπ διαπραγματεύτηκε μια ιστορική ενεργειακή συμφωνία με τη Βενεζουέλα, αμέσως μετά τη σύλληψη του ναρκοτρομοκράτη Νικολάς Μαδούρο, η οποία θα ωφελήσει τους λαούς των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας».

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι οι μεταβατικές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου –ποσότητα που αντιστοιχεί σε παραγωγή ενός ή δύο μηνών– τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις και θεωρούνται υψηλής ποιότητας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι σκοπεύει να ελέγχει προσωπικά τα έσοδα από τις πωλήσεις αυτών των ποσοτήτων, ενώ πίεσε μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες να αναλάβουν δράση για την εκμετάλλευση των πλούσιων κοιτασμάτων της χώρας της Νοτίου Αμερικής.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ενεργειακοί όμιλοι είναι έτοιμοι να επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, ο επικεφαλής της ExxonMobil δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι «αδύνατον να επενδύσει» στη χώρα.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Λευκού Οίκου, το Καράκας δεν θα έχει κανένα δικαίωμα συμμετοχής ή λόγο στη διαχείριση του υπεδάφους του. Ο Τραμπ προειδοποίησε τις πετρελαϊκές εταιρείες πως οι συναλλαγές πρέπει να πραγματοποιούνται απευθείας με τον ίδιο και όχι με τη Βενεζουέλα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα που θέτει υπό ειδική προστασία τα περιουσιακά στοιχεία της Βενεζουέλας στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα πετρελαϊκά έσοδα, με στόχο να αποτραπεί η κατάσχεσή τους από δικαστήρια ή πιστωτές της χώρας.

02:58 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε τη συγκρότηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα – Επικεφαλής αναμένεται να είναι ο ίδιος

Τη δημιουργία ενός «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος των Ηνωμέ...
02:07 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Βραζιλία: Μεταφορά Μπολσονάρου σε «κελί-διαμέρισμα» έπειτα από αντιδράσεις για τις συνθήκες κράτησής του

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας διέταξε την Πέμπτη τη μεταφορά του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπο...
00:38 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Ανακρίσεις και «ομολογίες» συλληφθέντων διαδηλωτών στην κρατική τηλεόραση

Σκηνοθετημένες «ομολογίες» και ανακρίσεις των συλληφθέντων διαδηλωτών διεξήγαγε αυτοπροσώπως ο...
00:03 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ-Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο προσέφερε το… πολυπόθητο Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ – Άγνωστο αν το δέχτηκε

To Νόμπελ Ειρήνης που ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εποφθαλμιούσε εδώ και καιρό ισχυρίζ...
