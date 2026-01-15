Θοδωρής Βλάχος: «Στα τελευταία λεπτά δείξαμε χαρακτήρα»

Ο Θοδωρής Βλάχος μίλησε στην ΕΡΤ αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ομάδας πόλο επί της Κροατίας, τονίζοντας ότι οι παίκτες του έδειξαν χαρακτήρα στα τελευταία κρίσιμα λεπτά του αγώνα.

Η Εθνική Ανδρών πέτυχε ιστορική επικράτηση με 11-10 απέναντι στη «Χρβάτσκα», μέσα στο Βελιγράδι, και κατέκτησε την πρώτη θέση του Β’ Ομίλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αγωνίστηκε στα τελευταία τρία λεπτά με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής χωρίς αντικατάσταση, δείχνοντας τεράστια ψυχραιμία και πειθαρχία.

Στις δηλώσεις του, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στην ψυχική δύναμη και την αμυντική προσήλωση της ομάδας, τονίζοντας ότι η νίκη αυτή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια του τουρνουά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου:

«Συγχαρητήρια στα παιδιά. Δείξαμε χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά, όταν παίξαμε με παίκτη λιγότερο, και δεν ισοφαριστήκαμε ούτε για να χάσουμε ούτε για να οδηγηθεί το παιχνίδι στα πέναλτι. Παλέψαμε με νύχια και με δόντια για να μην πάει εκεί το ματς.

Δεν έχω ακριβώς τα νούμερα, αλλά σε τέτοια ντέρμπι, όπως το σημερινό, είναι λογικό τα ποσοστά να είναι χαμηλά. Όλοι περιμέναμε ένα πολύ κλειστό παιχνίδι. Κρατάμε τη νίκη, γιατί μπορεί να μας δώσει κάτι πολύ καλό στη συνέχεια. Δείξαμε τις αρετές μας στην άμυνα, δώσαμε την ψυχή μας. Νομίζω ότι ελέγχαμε το παιχνίδι στο μεγαλύτερο διάστημα.

Παιχνίδια τόσο σημαντικά, που κρίνουν κάτι — γιατί αυτό το παιχνίδι κρίνει κάτι — κερδίζονται με μεγάλες άμυνες και μεγάλα γκολ. Το είχαμε αυτό στην αρχή, αλλά και στη συνέχεια, όταν μείναμε με παίκτη λιγότερο. Αυτό που ζητήσαμε, το είχαμε σήμερα σε μεγάλο βαθμό και το καταφέραμε. Πολλά μπράβο και πάλι στα παιδιά.

Διασταυρωνόμαστε με έναν όμιλο με Τουρκία, Ρουμανία και Ιταλία. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι με την Ιταλία, χωρίς να υποβαθμίζω την ποιότητα των άλλων ομάδων.

Έχουμε πολύ καλή ομάδα και πιστεύω ότι θα ανταπεξέλθουμε. Το ματς με την Ιταλία θα κρίνει την είσοδό μας στην τετράδα. Αυτό που μας ανησυχεί είναι η αποβολή του Γεννηδουνιά· δεν ξέρω πόσο θα μείνει εκτός, μία ή δύο αγωνιστικές, αλλά ήρθαμε εδώ για να παλέψουμε όσοι μείνουμε μέχρι το τέλος».