«Τα μυστήρια της Αιώνιας Πόλης»: Ιερό αφιερωμένο στον Ηρακλή, αριστοκρατικοί τάφοι και δύο περίεργες δεξαμενές ανακαλύφθηκαν στις παρυφές της Ρώμης

Στη διάρκεια ανασκαφών στην ανατολική Ρώμη, ήρθαν στο φως πολυάριθμα στοιχεία που αποκαλύπτουν την αδιάλειπτη κατοίκηση της περιοχής από τον 5ο αιώνα π.Χ. έως τον 3ο αιώνα μ.Χ. Αυτά τα ευρήματα, που ήρθαν στο φως υπό την καθοδήγηση της Ειδικής Εφορείας Ρώμης, προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή, τις κοινωνικές δομές και τις πολιτισμικές εξελίξεις στην ανατολική περιφέρεια της αρχαίας μητρόπολης.

Οι ανασκαφές, οι οποίες συνεχίζονται υπό την καθοδήγηση του αρχαιολόγου Fabrizio Santi, αναδεικνύουν μια περιοχή εκτεταμένης σημασίας, η οποία επιτρέπει την αναδιαμόρφωση της κατανόησης για την εξέλιξη του αστικού τοπίου και τη σύνθεση των κοινοτήτων της περιοχής κατά τη διάρκεια της αρχαίας Ρώμης.

Οι εργασίες προληπτικής αρχαιολογίας στο Parco delle Acacie, υπό την καθοδήγηση της Ειδικής Εφορείας της Ρώμης, τεκμηριώνουν την αδιάλειπτη κατοίκηση από τον 5ο αιώνα π.Χ. έως τον 3ο αιώνα μ.Χ., επαναπροσδιορίζοντας την αφήγηση για την ανατολική περιφέρεια της αρχαίας μητρόπολης.

Ανακαλύψεις στον αρχαίο οδικό άξονα: Μαρτυρίες ζωής και εξελίξεων στην Ανατολική Ρώμη

Κάτω από τη φαινομενική νεωτερικότητα της συνοικίας Pietralata, στις ανατολικές παρυφές της Ρώμης, το έδαφος άρχισε να επιστρέφει, στρώμα προς στρώμα, τα ίχνη μιας ανθρώπινης κατοίκησης που εκτείνεται σχεδόν αδιάλειπτα για περισσότερους από οκτώ αιώνες.

Οι ανασκαφές προληπτικής αρχαιολογίας, που ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2022 σε μια εκτεταμένη περιοχή περίπου σαράντα στρεμμάτων και βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη υπό την επιστημονική διεύθυνση του αρχαιολόγου Fabrizio Santi της Ειδικής Εφορείας (Soprintendenza) της Ρώμης, έφεραν στο φως ένα πλαίσιο εξαιρετικού ενδιαφέροντος που καλύπτει περίπου δέκα στρέμματα.

Αυτός ο αρχαιολογικός χώρος, που προωθείται από το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο ενός προγράμματος αστικής ανάπτυξης, όχι μόνο επιβεβαιώνει την ιστορική ζωντάνια αυτών των περιοχών που παραδοσιακά θεωρούνταν περιθωριακές, αλλά υπογραμμίζει επίσης την αποτελεσματικότητα της προληπτικής αρχαιολογίας ως απαραίτητο εργαλείο για τη συμφιλίωση της αστικής ανάπτυξης με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα ευρήματα, που καλύπτουν ένα χρονολογικό εύρος από τον 5ο–4ο αιώνα π.Χ. έως τον 1ο αιώνα μ.Χ., με μια λιγότερο έντονη παρουσία κατά τον 2ο και 3ο αιώνα μ.Χ., οργανώνονται γύρω από έναν αρχαίο οδικό άξονα που διέσχιζε την περιοχή.

Αυτός ο δρόμος, ο οποίος εκτεινόταν πάνω σε έδαφος που επηρεαζόταν από την πορεία ενός υδάτινου ρεύματος που εξέβαλλε στον κοντινό ποταμό Ανιένε (Aniene), παρουσιάζει δύο διακριτά τμήματα.

Το ένα τμήμα, πλησιέστερα στη Via di Pietralata, αποτελούνταν από μια απλή επιφάνεια από πατημένο χώμα· το άλλο, κοντά στη Via Feronia, ήταν λαξευμένο απευθείας στον τόφφο.

Παρόλο που η χρήση του είναι πιθανώς παλαιότερη, η πρώτη μαρτυρία μιας επίσημης διαμόρφωσης αυτού του άξονα, με προσανατολισμό από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά, χρονολογείται στη Μέση Ρωμαϊκή Δημοκρατική περίοδο, συγκεκριμένα στον 3ο αιώνα π.Χ., όταν κατασκευάστηκε ένας μεγάλος τοίχος αντιστήριξης από πλίνθους τόφφου.

Αυτός ο τοίχος αντικαταστάθηκε κατά τον επόμενο αιώνα από μια κατασκευή σε στυλ opus incertum (εμπλεκτό σύστημα δόμησης). Τον 1ο αιώνα μ.Χ., ο δρόμος, που βρισκόταν ακόμη σε χρήση, απέκτησε νέα πλακόστρωση και πλαισιώθηκε από επιπλέον τοίχους σε στυλ opus reticulatum (δικτυωτό σύστημα δόμησης).

Το τμήμα κοντά στη Via Feronia χρησιμοποιούνταν μεταξύ του 3ου αιώνα π.Χ. και του 1ου αιώνα μ.Χ., και στην παλαιότερη φάση του είναι δυνατόν να αναγνωριστούν στον λαξευμένο βράχο ορισμένες αυλακιές (τροχιές) που άφησε το πέρασμα οχημάτων.

Η σταδιακή εγκατάλειψη αυτής της διαδρομής μαρτυρείται κατά τον 2ο–3ο αιώνα μ.Χ. από την παρουσία λιτών λάκκων ταφής που βρίσκονται κατά μήκος της πορείας της.

Λατρευτικά και ταφικά ευρήματα: Ιερό και μνημεία από τη Ρωμαϊκή Δημοκρατική Περίοδο

Το σημαντικότερο λατρευτικό στοιχείο που ανακαλύφθηκε είναι ένα μικρό sacellum, ή ιερό, τετράπλευρης κάτοψης, με διαστάσεις περίπου 4,5 επί 5,5 μέτρα.

Οι τοίχοι του, χτισμένοι από τόφφο σε στυλ opus incertum, διατηρούν ίχνη σοβά στις εσωτερικές επιφάνειες.

Στο κέντρο, ευθυγραμμισμένη με την είσοδο, έχει εντοπιστεί μια τετράγωνη βάση από τόφφο καλυμμένη με λευκό σοβά, η οποία μπορεί να ερμηνευθεί ως βωμός ή τμήμα βωμού.

Μια προεξοχή στον πίσω τοίχο χρησίμευε πιθανώς ως βάθρο για ένα λατρευτικό άγαλμα.

Η έρευνα έδειξε ότι αυτό το ιερό χτίστηκε πάνω από έναν παλαιότερο, παροπλισμένο αποθέτη αναθημάτων που περιείχε κεφάλια, πόδια, γυναικεία ειδώλια και δύο πήλινα ομοιώματα βοοειδών.

Αυτά τα υλικά, σε συνδυασμό με το γεωγραφικό πλαίσιο, οδήγησαν τους ερευνητές να συνδέσουν την τοποθεσία με τη λατρεία του Ηρακλή, μιας θεότητας που λατρευόταν ευρέως κατά μήκος της γειτονικής Via Tiburtina.

Αρκετά χάλκινα νομίσματα επιτρέπουν τη χρονολόγηση της ανέγερσης του κτιρίου μεταξύ του τέλους του 3ου αιώνα και του 2ου αιώνα π.Χ.

Σε μικρή απόσταση, στην πλαγιά από τόφφο που κατηφορίζει από τη Via di Pietralata, ένα ενιαίο ταφικό συγκρότημα περιλαμβάνει δύο θαλαμοειδείς τάφους της Ρωμαϊκής Δημοκρατικής περιόδου, προσβάσιμους μέσω δύο παράλληλων και διακριτών διαδρόμων (δρόμων).

Ο Τάφος Α, που χρονολογείται στον 4ο–3ο αιώνα π.Χ., διαθέτει μια μνημειώδη είσοδο στον λαξευμένο στον βράχο εσωτερικό θάλαμο, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα λίθινο θύρωμα με παραστάδες και ανώφλι, σφραγισμένο εσωτερικά από μια βαριά μονολιθική πλάκα.

Στο εσωτερικό βρέθηκαν μια μεγάλη σαρκοφάγος και τρεις τεφροδόχοι, όλα κατασκευασμένα από πεπερίνο (peperino), μαζί με αντικείμενα όπως δύο ανέπαφα αγγεία, μια μελανόμορφη κούπα, μια κομψή κεραμική κανάτα, έναν καθρέφτη και ένα μικρό μελανόμορφο κύπελλο.

Ο Τάφος Β, που χτίστηκε πιθανώς λίγο αργότερα αλλά παραμένει στη Ρωμαϊκή Δημοκρατική περίοδο (3ος αιώνας π.Χ.), ήταν σφραγισμένος με μεγάλους πλίνθους τόφφου.

Κατά μήκος των πλευρών του υπάρχουν θρανία για την εναπόθεση των νεκρών. Μεταξύ των λειψάνων που ανακτήθηκαν περιλαμβάνεται τμήμα του κρανίου ενός ενήλικα άνδρα που φέρει ίχνη χειρουργικού τρυπανισμού.

Και οι δύο τάφοι, οι οποίοι αρχικά πρέπει να διέθεταν μια μνημειώδη πρόσοψη από πλίνθους τόφφου —από την οποία απομένουν μόνο λίγα στοιχεία, καθώς τα υπόλοιπα λεηλατήθηκαν και επαναχρησιμοποιήθηκαν ήδη από τους ρωμαϊκούς χρόνους— υποδηλώνουν ότι το συγκρότημα ανήκε σε μια πλούσια και ισχυρή οικογένεια (gens) που ασκούσε την επιρροή της σε αυτή την περιοχή.

Ωστόσο, αναμφίβολα, οι πιο επιβλητικές κατασκευές λόγω της κλίμακάς τους είναι οι δύο μεγάλες μνημειώδεις δεξαμενές που ανακαλύφθηκαν.

Η αποκαλούμενη Ανατολική Δεξαμενή (Vasca East), με διαστάσεις περίπου 28 επί 10 μέτρα και βάθος 2.10 μέτρα, χτίστηκε τον 2ο αιώνα π.Χ. σε στυλ opus incertum (εμπλεκτό σύστημα δόμησης).

Οι τοίχοι της από σκυρόδεμα ήταν αρχικά επενδυμένοι με έναν συμπαγή λευκό σοβά, από τον οποίο απομένουν μόνο ελάχιστα ίχνη, και ολόκληρη η κατασκευή στεφόταν από γείσο με μεγάλους πλίνθους τόφφου.

Στο κέντρο των μακρών πλευρών της υπάρχουν δύο κόγχες με ημικυλινδρικούς θόλους.

Το μυστήριο με τις δεξαμενές

Στο ένα άκρο της μικρής πλευράς υπάρχει ένας πίθος (dolium) ενσωματωμένος στο σκυρόδεμα, και στο αντίθετο άκρο, μια μικρή ράμπα επενδυμένη με κατεργασμένους πλίνθους τόφφου που δεν φτάνει μέχρι τον πυθμένα.

Η δεξαμενή τροφοδοτούνταν από ένα σύστημα καναλιών που αντλούσαν νερό από το υδάτινο ρεύμα και τη γειτονική πλαγιά, ενώ η ακριβής λειτουργία της παραμένει υπό μελέτη.

Τα ευρήματα από το εσωτερικό της, συμπεριλαμβανομένων αρχιτεκτονικών πήλινων μελών και θραυσμάτων κεραμικής με εγχάρακτα σχέδια (γκράφιτι), υποδεικνύουν μια πιθανή λατρευτική χρήση ή, εναλλακτικά, κάποιας μορφής παραγωγική δραστηριότητα.

Η κατασκευή άρχισε να εγκαταλείπεται σταδιακά από τον 1ο αιώνα μ.Χ., με αποκορύφωμα την οριστική της παύση στο τέλος του 2ου αιώνα μ.Χ.

Η δεύτερη κατασκευή, η Νότια Δεξαμενή (Vasca South), λαξευμένη απευθείας στον φυσικό τόφφο, έχει διαστάσεις 21 επί 9,2 μέτρα και φτάνει σε βάθος περίπου 4 μέτρων.

Οριοθετείται εξωτερικά από τοίχους με τετράγωνους πλίνθους τοποθετημένους ακανόνιστα, οι οποίοι χρονολογούνται στον 2ο αιώνα π.Χ. Έναν αιώνα αργότερα, προστέθηκαν επιπλέον περιμετρικοί τοίχοι στο ανώτερο επίπεδο, χτισμένοι με το σύστημα opus reticulatum (δικτυωτή δόμηση) και opus quadratum (ισόδομη δόμηση) από τόφφο.

Η πρόσβαση γινόταν μέσω μιας ράμπας από μεγάλους βασαλτικούς πλίνθους που στηρίζονταν απευθείας στο έδαφος, ακολουθούμενη από μια στενότερη ράμπα από σκυρόδεμα, στρωμένη με ορθογώνιες πλάκες, η οποία επέτρεπε την κάθοδο στον πυθμένα.

Η λειτουργία της είναι ακόμη πιο αινιγματική από εκείνη της ανατολικής δεξαμενής, καθώς δεν έχουν εντοπιστεί κανάλια εισόδου ή εξόδου νερού.

Παρ’ όλα αυτά, οι αρχαιολόγοι βρήκαν μια σημαντική αναλογία στην πλακόστρωση από βασάλτη της ράμπας πρόσβασής της, παρόμοια με εκείνη μιας δεξαμενής (vasca) που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στο Gabii από το Πανεπιστήμιο του Μισούρι και χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ., για την οποία έχει προταθεί μια ιερή λειτουργία.

Το κεραμικό υλικό που βρέθηκε στην επίχωση η οποία τελικά κάλυψε την κατασκευή στην Pietralata, τοποθετεί την εγκατάλειψή της κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα μ.Χ.

Για την Daniela Porro, Ειδική Έφορο της Ρώμης, τέτοιου είδους πλαίσια είναι θεμελιώδη.

«Ακριβώς σε περιβάλλοντα όπως αυτό», δηλώνει η ίδια, «που φαίνονται απομακρυσμένα από τις πιο γνωστές περιοχές της αρχαίας μητρόπολης, αναδύονται στοιχεία ικανά να εμπλουτίσουν την αφήγηση της αρχαιολογικής Ρώμης ως μιας διάσπαρτης πόλης, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξή της. Οι σύγχρονες περιφέρειες αποκαλύπτονται έτσι ως αποθετήρια βαθιάς μνήμης, που δεν έχουν ακόμη εξερευνηθεί πλήρως».

Οι αρχαιολογικές εργασίες στο Parco delle Acacie θα συνεχιστούν τους επόμενους μήνες.

Μόλις ολοκληρωθεί η φάση των εργασιών πεδίου, θα ξεκινήσει μια ολοκληρωμένη μελέτη με στόχο την αξιοποίηση της περιοχής, με τελικό σκοπό την απόδοση αυτών των σημαντικών μαρτυριών του παρελθόντος στη διάθεση του κοινού και στη συλλογική γνώση, ενσωματώνοντας τη νέα ιστορική αφήγηση στον ζωντανό ιστό της σύγχρονης Ρώμης.