Αττική: 5 συλλήψεις για ένοπλες ληστείες σε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ – Απειλούσαν τους υπαλλήλους με περίστροφο ή μαχαίρι, τραυμάτισαν έναν στην κοιλιά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αττική: 5 συλλήψεις για ένοπλες ληστείες σε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ – Απειλούσαν τους υπαλλήλους με περίστροφο ή μαχαίρι, τραυμάτισαν έναν στην κοιλιά

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε βάρος υπαλλήλων πρατήριων υγρών καυσίμων και καταστημάτων μίνι-μάρκετ σε περιοχές της Αττικής.

Για την υπόθεση, πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της 14-1-2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 5 ημεδαπών μελών της εγκληματικής οργάνωσης (-4- άνδρες και γυναίκα) ηλικίας, 58, 46, 33, 32 και 31 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας ημεδαπός.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διαπράττει ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια σε ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Πώς δρούσε η συμμορία

Όπως προέκυψε από τη μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, τα μέλη της συμμορίας είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση από τον Αύγουστο του 2025, με σκοπό τη διάπραξη ένοπλων ληστειών σε βάρος υπαλλήλων πρατήριων υγρών καυσίμων και καταστημάτων μίνι-μάρκετ σε περιοχές της Αττικής (Πετρούπολη, Ίλιον, Περιστέρι, Αγ. Ανάργυρους, Καματερό, Μεταμόρφωση, Άγιο Στέφανο, Κέντρο Αθήνας και Παλαιό Ψυχικό).

Ως προς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, ο 46χρονος, άλλοτε μόνος και άλλοτε μαζί με τον 32χρονο, εισέρχονταν σε πρατήρια υγρών καυσίμων και σε καταστήματα μίνι-μάρκετ, όπου με την απειλή περίστροφου και σε κάποιες περιπτώσεις μαχαιριού σε βάρος των υπαλλήλων, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από ταμειακές μηχανές, τα κινητά τηλέφωνα των υπαλλήλων καθώς και προϊόντα των καταστημάτων.

Οι δράστες, επέλεγαν κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες για τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών ενώ φορούσαν κουκούλες full-face και γάντια για να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Ενδεικτικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός πως σε μία περίπτωση τραυμάτισαν τον υπάλληλο καταστήματος με το μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Τα 3 έτερα μέλη κατά τη διάπραξη των ληστειών, παρείχαν την απαραίτητη συνδρομή στα 2 επιχειρησιακά μέλη, μεταφέροντάς τους με οχήματα της ιδιοκτησίας τους στα εν λόγω καταστήματα για τη διάπραξη των ληστειών, ενώ τους ανέμεναν έξω από αυτά προκειμένου να τους παραλάβουν μετά την αφαίρεση των χρηματικών ποσών και να διαφύγουν.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν -μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • το περίστροφο που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών,
  • 2 μαχαίρια,
  • ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε από τους κατηγορούμενους κατά τη διάπραξη των ληστειών,
  • 2 οχήματα και
  • 3 κινητά τηλέφωνα.

Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξιχνιάστηκαν 12 περιπτώσεις ένοπλων ληστειών με συνολική λεία που ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 8.960 ευρώ.

Σημειώνεται ότι 2 εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μιλάτε στον εαυτό σας όταν είστε μόνοι; Τι σημαίνει και γιατί μπορεί να κάνει καλό

Γρίπη: 871 νέες εισαγωγές, 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια – Ποιους αφορά

ΓΕΕΘΑ: Βγήκε η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών και σπουδαστριών των ΑΣΕΙ – ΑΣΜΥ για το 2026-2027

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:14 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Τη Δευτέρα η συνάντηση με Μητσοτάκη στο Μαξίμου – Η σύνθεση και οι όροι της κυβέρνησης

Όλα δείχνουν ότι η πιο δύσκολη, όπως φανερώνουν τα γεγονότα ως τώρα, συνάντηση μεταξύ του πρωθ...
22:45 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Εξαφάνιση 16χρονης: «Κλειδί» για τις έρευνες η διεύθυνση που έδωσε στον οδηγό ταξί – Όσα λένε οι συμμαθητές της και οι νέες μαρτυρίες από ανθρώπους που την είδαν

Δραματικές εκκλήσεις συνεχίζουν να κάνουν οι γονείς της 16χρονης Λόρας, τα ίχνη της οποίας έχο...
22:39 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Ταξί: Νέα 48ωρη απεργία στις 20 και 21 Ιανουαρίου

Οι οδηγοί ταξί αποφάσισαν την παράταση της απεργίας τους μέχρι το πρωί (06.00) της Παρασκευής,...
22:08 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 15/1/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 11,8 εκατ. ευρώ

Έγινε το βράδυ της Πέμπτης (15/1) η κλήρωση με αριθμό 3015 του ΤΖΟΚΕΡ, που μοιράζει 11,8 εκατ....
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι