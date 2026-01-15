Μπάγερν – Παναθηναϊκός 85-78: «Λύγισε» στο φινάλε στο Μόναχο

Οι «τρίποντες-βόμβες» της Μπάγερν στον… επίλογο του αγώνα, «γκρέμισαν» την συγκροτημένη εικόνα του Παναθηναϊκού μέχρι το 30′, η παραγωγικότητα των «πράσινων» κατέρρευσε στο ίδιο διάστημα και το «τριφύλλι» ηττήθηκε στο Μόναχο, παραμένοντας εκτός εξάδας της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν «έπεσε» με 85-78 από τους Βαυαρούς, για την 22η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 13-9. Στον αντίποδα, η Μπάγερν επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 8-14.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 40-43, 58-64, 85-78