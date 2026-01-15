Μπάγερν – Παναθηναϊκός 85-78: «Λύγισε» στο φινάλε στο Μόναχο

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Μπάγερν - Παναθηναϊκός

Οι «τρίποντες-βόμβες» της Μπάγερν στον… επίλογο του αγώνα, «γκρέμισαν» την συγκροτημένη εικόνα του Παναθηναϊκού μέχρι το 30′, η παραγωγικότητα των «πράσινων» κατέρρευσε στο ίδιο διάστημα και το «τριφύλλι» ηττήθηκε στο Μόναχο, παραμένοντας εκτός εξάδας της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν «έπεσε» με 85-78 από τους Βαυαρούς, για την 22η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 13-9. Στον αντίποδα, η Μπάγερν επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 8-14.

 

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 40-43, 58-64, 85-78

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μιλάτε στον εαυτό σας όταν είστε μόνοι; Τι σημαίνει και γιατί μπορεί να κάνει καλό

Γρίπη: 871 νέες εισαγωγές, 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια – Ποιους αφορά

ΓΕΕΘΑ: Βγήκε η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών και σπουδαστριών των ΑΣΕΙ – ΑΣΜΥ για το 2026-2027

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:51 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Θοδωρής Βλάχος: «Στα τελευταία λεπτά δείξαμε χαρακτήρα»

Ο Θοδωρής Βλάχος μίλησε στην ΕΡΤ αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ομάδας πόλο επί της Κρ...
23:35 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Εθνική Πόλο: “Ατσάλινη” παρ’ ότι με παίκτη λιγότερο νίκησε 11-10 την Κροατία και βάζει… πλώρη για τετράδα στο Ευρωπαϊκό

Με μία παλικαρίσια νίκη 11-10 επί της Κροατίας, η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών ολοκλήρωσε ...
19:31 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Ηλιόπουλος: Πρόστιμα στους παίκτες της ΑΕΚ μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο

Η εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ και ο αποκλεισμός της Ένωσης στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλ...
17:19 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Άντε Γκργκούρεβιτς: Πέθανε στα 51 του χρόνια ο πρώην μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ και του Άρη

O κόσμος του μπάσκετ θρηνεί τον χαμό του Άντε Γκργκούρεβιτς ο οποίος είχε αγωνιστεί και σε ελλ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι