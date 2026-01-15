Θανάσης Κουρλαμπάς για την υποκριτική: «Αυτή η δουλειά δεν γίνεται χωρίς το εφηβικό πάθος – Χάνεις προσωπικές στιγμές, παίζεις με την υγεία σου…»

Ο Θανάσης Κουρλαμπάς «υπηρετεί» τον χώρο της υποκριτικής από τη δεκαετία του ’90. Έχει μία επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της τέχνης, και θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του. Ο καλλιτέχνης το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη, και εκεί μίλησε με μεγάλο πάθος για την δουλειά με την οποία καταπιάνεται περίπου τρεις δεκαετίες.

«Το έχω πει ξανά, νομίζω ότι είναι η ωραιότερη δουλειά του κόσμου, χωρίς να θέλω να προσβάλλω καμία άλλη δουλειά!», εξομολογήθηκε στη διάρκεια της συνέντευξής του ο Θανάσης Κουρλαμπάς.

Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός εξήγησε ότι: «Αυτή η δουλειά δεν γίνεται χωρίς το εφηβικό πάθος. Χάνεις προσωπικές στιγμές, παίζεις με την υγεία σου, υπάρχει πολύ μεγάλη φθορά, και σωματική και ψυχική και πνευματική, αν θέλεις… Σου έχει συμβεί ατύχημα και πρέπει να παίξεις, να τελειώσεις την παράσταση».

«Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απώλεια σε προσωπικές στιγμές με την οικογένεια σου, με τους ανθρώπους σου. Αλλά αυτό είναι που κάνει και αυτή τη δουλειά ένα είδος λειτουργήματος. Δηλαδή λες ότι είναι υποχρέωση σου κάθε βράδυ, να είσαι εκεί έτοιμος να παραδώσεις αυτό που έχεις να παραδώσεις σε αυτούς που θα έρθουν. Είναι μεγάλη ευθύνη!», πρόσθεσε.