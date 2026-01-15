Χρήστος Φερεντίνος: «Όταν έμεινα τελείως μόνος ήταν μια δύσκολη διαδικασία»

Ο Χρήστος Φερεντίνος την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4». Ο επιτυχημένος παρουσιαστής και δημοσιογράφος, μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στο μεταβατικό στάδιο που έζησε μετά το διαζύγιό του με την Σοφία Παυλίδου. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο τους ήταν μαζί από το 1998. Το 2004 παντρεύτηκαν, ενώ την ίδια χρονιά ήρθαν στον κόσμο και οι δίδυμοι γιοι τους. Το 2016 ανακοίνωσαν την απόφασή τους να χωρίσουν, ύστερα από 18 χρόνια κοινής πορείας.

Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Φερεντίνος εξήγησε πως: «Όλα συνηθίζονται και ξεσυνηθίζονται και μετά όταν συνηθίσεις ξανά, πάλι δυσκολεύεσαι να ξεσυνηθίσεις. Όταν έμεινα τελείως μόνος ήταν μια δύσκολη διαδικασία, ήταν σοκ. Δηλαδή γυρνάς, κοιτάς το σπίτι και ο σκύλος σε σώζει».

«Εκεί είναι απαραίτητος ένας σκύλος που, εντάξει, τώρα έχω τον Λόρι και δεν μπορώ χωρίς αυτόν. Ο Λόρι είναι μέλος της οικογένειας κανονικά, πριν ήταν η μαμά του, η Λόρα. Αλλά πάντα υπήρχε ένα σκυλάκι μέσα στο σπίτι και είναι μια παρηγοριά. Αλλά στην αρχή, όντως, με δυσκόλεψε για ένα διάστημα αλλά μετά συνήθισα και έλεγα τι ωραία που είμαι!», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας, ο παρουσιαστής είπε ότι: «Υπάρχουν στάδια που στην αρχή δυσκολεύεσαι, αλλά μετά αυτό το γυρνάς. Δηλαδή είναι και θέμα τι χαρακτήρας είσαι, ανάλογα πώς λειτουργείς. Εγώ είχα και πολλούς φίλους που έρχονταν συνέχεια σπίτι. Δηλαδή θυμάμαι κάναμε συναντήσεις, παιχνίδια, περάσαμε πολύ ωραία. Ενώ πέρασα ένα διάστημα δύσκολο, μετά το άλλαξα το κλίμα. Θα έλεγα πως καλομαθαίνει ένας άνθρωπος στη μοναξιά, είναι ωραία και η μοναξιά».