Θανάσης Λάλας: «Έχω χάσει 96 κιλά, έχω πολλά χρόνια που το παλεύω»

Σύνοψη από το

  • Ο Θανάσης Λάλας αποκάλυψε ότι έχει χάσει 96 κιλά, τονίζοντας πως είναι μια προσπάθεια που «έχω τώρα πολλά χρόνια που το παλεύω».
  • Εξομολογήθηκε πως «είμαι ένας άνθρωπος που πια προσέχει αρκετά», τρέχοντας και κάνοντας γυμναστική καθημερινά για να διατηρήσει το σώμα και τη σκέψη του.
  • Σε ερώτηση για την τηλεόραση, δήλωσε ότι «δεν βλέπει τηλεόραση», καθώς δεν έχει χρόνο να χαζέψει ή να ξεκουραστεί παρακολουθώντας προγράμματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Θανάσης Λάλας

Τον Θανάση Λάλα συνάντησε η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, σε έξοδό του. Ανάμεσα σε άλλα, ο δημοσιογράφος και καλλιτέχνης στις δηλώσεις του, οι οποίες προβλήθηκαν στο «Πρωινό» την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, μίλησε για την τηλεόραση. Ακόμα, αναφέρθηκε στη μεγάλη απώλεια των κιλών του, και εξομολογήθηκε πως ήταν μία προσπάθεια που διήρκησε αρκετά χρόνια.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την τηλεόραση, ο Θανάσης Λάλας απάντησε: «Δεν βλέπω τηλεόραση. Όχι για κανέναν λόγο, ούτε γιατί σνομπάρω το μέσο, ούτε γιατί το μέσο δεν είναι καλό. Αυτό που με αφορά είναι τι μπορώ να κάνω για το εμείς. Δεν έχω δηλαδή χρόνο να κάτσω να χαζέψω, να κάτσω να ξεκουραστώ βλέποντας πράγματα στην τηλεόραση!».

Επιπλέον, ο δημοσιογράφος και καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως: «Είμαι ένας άνθρωπος που πια προσέχω αρκετά, έκανα μεγάλη προσπάθεια. Τρέχω κάθε μέρα, γυμνάζομαι, προσπαθώ δηλαδή να διατηρήσω όσο μπορώ καλύτερα αυτό το οποίο είναι ο πλούτος μας, που είναι το σώμα μας, η σκέψη μας! Έχω χάσει 96 κιλά, αλλά έχω τώρα πολλά χρόνια που το παλεύω».

18:35 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

