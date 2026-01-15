Θανάσης Λάλας: «Έχω χάσει 96 κιλά, έχω πολλά χρόνια που το παλεύω»

Τον Θανάση Λάλα συνάντησε η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, σε έξοδό του. Ανάμεσα σε άλλα, ο δημοσιογράφος και καλλιτέχνης στις δηλώσεις του, οι οποίες προβλήθηκαν στο «Πρωινό» την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, μίλησε για την τηλεόραση. Ακόμα, αναφέρθηκε στη μεγάλη απώλεια των κιλών του, και εξομολογήθηκε πως ήταν μία προσπάθεια που διήρκησε αρκετά χρόνια.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την τηλεόραση, ο Θανάσης Λάλας απάντησε: «Δεν βλέπω τηλεόραση. Όχι για κανέναν λόγο, ούτε γιατί σνομπάρω το μέσο, ούτε γιατί το μέσο δεν είναι καλό. Αυτό που με αφορά είναι τι μπορώ να κάνω για το εμείς. Δεν έχω δηλαδή χρόνο να κάτσω να χαζέψω, να κάτσω να ξεκουραστώ βλέποντας πράγματα στην τηλεόραση!».

Επιπλέον, ο δημοσιογράφος και καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως: «Είμαι ένας άνθρωπος που πια προσέχω αρκετά, έκανα μεγάλη προσπάθεια. Τρέχω κάθε μέρα, γυμνάζομαι, προσπαθώ δηλαδή να διατηρήσω όσο μπορώ καλύτερα αυτό το οποίο είναι ο πλούτος μας, που είναι το σώμα μας, η σκέψη μας! Έχω χάσει 96 κιλά, αλλά έχω τώρα πολλά χρόνια που το παλεύω».