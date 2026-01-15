Πριγκίπισσα Ειρήνη: Η αγάπη για τη μουσική και η δράση της στην Ινδία – «Δεν ζω μέσα στα “αν”, γιατί δεν αξίζει τον κόπο»

Η πριγκίπισσα Ειρήνη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, με την είδηση του θανάτου της να γίνεται γνωστή την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της ζούσε μόνιμα στην Ισπανία, μαζί με την βασίλισσα Σοφία και την οικογένειά της.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ισπανική βασιλική οικογένεια επιβεβαιώνει ότι η πριγκίπισσα απεβίωσε στις 11:40 σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη.

«Οι Αυτού Μεγαλειότητες ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και η Αυτού Μεγαλειότητα η Βασίλισσα Σοφία με λύπη ανακοινώνουν τον θάνατο της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας Πριγκίπισσας Ειρήνης στις 11:40 π.μ. σήμερα στο Παλάτι Θαρζουέλα στη Μαδρίτη», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η μυθιστορηματική ζωή μιας πριγκίπισσας

Ήταν η μικρότερη κόρη του πρώην βασιλιά της Ελλάδας Παύλου και της Φρειδερίκης, και είχε γεννηθεί στο Κέιπ Τάουν τον Μάιο του 1942.

Τα μεγαλύτερα αδέλφια της ήταν η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, καθώς και ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος.

Με τον θάνατο του πατέρα της, τον Μάρτιο του 1964, και την άνοδο του αδελφού της στον ελληνικό θρόνο, γίνεται διάδοχος αφού ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος δεν είχε αποκτήσει ακόμα παιδιά. Τον τίτλο αυτόν θα τον κρατήσει για ένα χρόνο, μέχρι τη γέννηση της ανιψιάς της Αλεξίας, τον Ιούλιο του 1965.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει στον Σταύρο Θεοδωράκη για την εκπομπή «Πρωταγωνιστές», η πριγκίπισσα Ειρήνη είχε εξομολογηθεί πως: «Οι βασιλιάδες ζούσαν με έγνοιες, πολλές έγνοιες είχαν τότε. Οι πριγκίπισσες είχαν λιγότερες, αλλά τα ακούγαμε όλα».

Στις 13 Δεκεμβρίου 1967 ακολούθησε στην εξορία τον αδελφό της Κωνσταντίνο Β΄, μετά το αποτυχημένο Αντικίνημά της 13ης Δεκεμβρίου εναντίον της Δικτατορίας.

Έπειτα από την κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1974, αφού έζησε προσωρινά στην Ινδία, εγκαταστάθηκε στην Ισπανία κοντά στην αδελφή της Σοφία, ενώ περνούσε χρόνο και στην Ελλάδα. Το 2018 απέκτησε την ισπανική υπηκοότητα και αποκήρυξε την ελληνική, ζώντας μόνιμα πλέον στην Ισπανία.

Η φιλανθρωπική δράση στην Ινδία

Η πριγκίπισσα αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της, στο να προσφέρει βοήθεια σε όσους την χρειάζονταν. Το 1984 ενώ βρίσκεται στην Ινδία, της μιλάνε για την πείνα που βιώνουν οι άνθρωποι εκεί.

Τα όσα της λένε την επηρεάζουν βαθιά και βάζει στόχο να βοηθήσει, μεταφέροντας αγελάδες στην Ινδία από την Ευρώπη.

Στην ίδια συνέντευξη με τον Σταύρο Θεοδωράκη, η πριγκίπισσα Ειρήνη είχε αναφέρει: «Η Ινδία είναι πιο κοντά μας από ό,τι είναι η Ευρώπη, ως κουλτούρα, ως πολιτισμός. Πήγαινα συχνά στην Ινδία και πηγαίνω ακόμα. Μου άρεσε πάντα η Ινδία, και στην οικογένειά μας άρεσε πάντα η Ινδία πολύ, είναι ωραίος πολιτισμός, θαυμάσιοι άνθρωποι».

«Με πήραν για τελείως τρελή. Ήταν το 1984 και ο κόσμος πέθαινε από την πείνα, και στην Αφρική, και στην Ινδία και παντού. Εγώ έκανα συγκλητική φιλοσοφία στην Ινδία και ήρθαν όλοι πάνω μου και μου είπαν: “Τι κάνεις εδώ πέρα με τα βιβλία; Ο κόσμος πεινάει και εσείς στην Ευρώπη καταστρέφετε τα ζώα. Δεν μπορείς να τα δώσεις σε εμάς;”. Γύρισα πίσω να μάθω τι έγινε.

Υπήρχαν όχι μόνο αγελάδες, αλλά και γίδες, χήνες, κοτόπουλα… Τότε σκεφτήκαμε να κάνουμε μία οργάνωση που θα μπορούσε να τα συντονίσει λιγάκι αυτά τα πράγματα. Να μην υπάρχει υπερπαραγωγή σε μία χώρα και σε άλλο μέρος να πεθαίνουν από τη πείνα. Ναυλώσαμε το αεροπλάνο από την Ισπανία, την Γερμανία και την Ολλανδία. Φορτώσαμε τις αγελάδες στα αεροπλάνα και πήγα και εγώ μαζί γιατί φοβόμουν μην πάθουν τίποτα και γίνω ρεζίλι εκεί πέρα. Τις πήγαμε στο Μπανγκαλόρ… Ήταν ωραία γιατί έδινες τέτοια χαρά στον κόσμο, ήταν απίστευτο το τι το χαιρόντουσαν», είχε συνεχίσει.

Σε ερώτηση για το αν κρύβει κάποια ενοχή αυτή η φιλανθρωπική δράση, είχε απαντήσει: «Ενοχή, ναι αν θέλετε, ναι, γιατί όχι; Γιατί εμείς έχουμε τα πάντα και εκείνοι δεν έχουν να φάνε. Πώς να μην αισθάνεσαι ένοχος».

Η φιλανθρωπική της δράση δεν περιορίστηκε στην Ινδία, βοηθώντας και σε άλλες χώρες, όπως στην Αλβανία και την Τουρκία.

Η αγάπη για τη μουσική και η ζωή χωρίς γάμο και παιδιά

Η πριγκίπισσα Ειρήνη δεν παντρεύτηκε ποτέ, ούτε απέκτησε παιδιά, επιλέγοντας έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.

«Οι Κερκυραίες έχουν μία ζώνη με κορδέλες και όσους μνηστήρες είχε η κοπέλα αυτή, της έβαζαν κορδέλες. Εγώ είχα πολλές κορδέλες», είχε παραδεχτεί στη συνέντευξή της στους «Πρωταγωνιστές».

Σχετικά με το γεγονός πως δεν έκανε παιδιά είχε πει: «Εγώ ήμουν άλλος τύπος, ήθελα να κάνω μουσική».

Η μικρότερη κόρη του πρώην βασιλιά της Ελλάδας Παύλου και της πρώην βασίλισσας της Ελλάδας Φρειδερίκης, λάτρευε τη μουσική, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Η μουσική μπορεί να προσφέρει τα πάντα στον άνθρωπο. Να σε πάει στον ουρανό κατευθείαν. Μπορείς να ρωτήσεις κάποιον γιατί αναπνέει; Γιατί του αρέσει ο αέρας; Είναι κάτι έμφυτο που το έχουν όλοι. Υπάρχει Έλληνας που δεν τραγουδάει;».

«Δεν ζω μέσα στα “αν”, γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Δεν συστήνομαι, όποιος ενδιαφέρεται με ρωτάει πώς με λένε και απαντάω. Λέω ότι με λένε Ειρήνη! Τι να πω; Δεν έχω άλλο όνομα», είχε σημειώσει.