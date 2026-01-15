Πριγκίπισσα Ειρήνη: Η αγάπη για τη μουσική και η δράση της στην Ινδία – «Δεν ζω μέσα στα “αν”, γιατί δεν αξίζει τον κόπο»

Σύνοψη από το

  • Η πριγκίπισσα Ειρήνη, η μικρότερη κόρη του πρώην βασιλιά Παύλου, απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών στη Μαδρίτη, όπως ανακοίνωσε η ισπανική βασιλική οικογένεια.
  • Τα τελευταία χρόνια της ζωής της ζούσε μόνιμα στην Ισπανία, της οποίας την υπηκοότητα απέκτησε το 2018, αποκηρύσσοντας την ελληνική.
  • Είχε έντονη φιλανθρωπική δράση και το 1984 οργάνωσε τη μεταφορά ζώων από την Ευρώπη για να βοηθήσει τους πληθυσμούς που λιμοκτονούσαν στην Ινδία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Βασίλισσα Σοφία πριγκίπισσα Ειρήνη

Η πριγκίπισσα Ειρήνη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, με την είδηση του θανάτου της να γίνεται γνωστή την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της ζούσε μόνιμα στην Ισπανία, μαζί με την βασίλισσα Σοφία και την οικογένειά της.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ισπανική βασιλική οικογένεια επιβεβαιώνει ότι η πριγκίπισσα απεβίωσε στις 11:40 σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη.

«Οι Αυτού Μεγαλειότητες ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και η Αυτού Μεγαλειότητα η Βασίλισσα Σοφία με λύπη ανακοινώνουν τον θάνατο της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας Πριγκίπισσας Ειρήνης στις 11:40 π.μ. σήμερα στο Παλάτι Θαρζουέλα στη Μαδρίτη», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η μυθιστορηματική ζωή μιας πριγκίπισσας

Ήταν η μικρότερη κόρη του πρώην βασιλιά της Ελλάδας Παύλου και της Φρειδερίκης, και είχε γεννηθεί στο Κέιπ Τάουν τον Μάιο του 1942.

Τα μεγαλύτερα αδέλφια της ήταν η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, καθώς και ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος.

Βασίλισσα Σοφία πριγκίπισσα Ειρήνη τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος

Με τον θάνατο του πατέρα της, τον Μάρτιο του 1964, και την άνοδο του αδελφού της στον ελληνικό θρόνο, γίνεται διάδοχος αφού ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος δεν είχε αποκτήσει ακόμα παιδιά. Τον τίτλο αυτόν θα τον κρατήσει για ένα χρόνο, μέχρι τη γέννηση της ανιψιάς της Αλεξίας, τον Ιούλιο του 1965.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει στον Σταύρο Θεοδωράκη για την εκπομπή «Πρωταγωνιστές», η πριγκίπισσα Ειρήνη είχε εξομολογηθεί πως: «Οι βασιλιάδες ζούσαν με έγνοιες, πολλές έγνοιες είχαν τότε. Οι πριγκίπισσες είχαν λιγότερες, αλλά τα ακούγαμε όλα».

Στις 13 Δεκεμβρίου 1967 ακολούθησε στην εξορία τον αδελφό της Κωνσταντίνο Β΄, μετά το αποτυχημένο Αντικίνημά της 13ης Δεκεμβρίου εναντίον της Δικτατορίας.

Έπειτα από την κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1974, αφού έζησε προσωρινά στην Ινδία, εγκαταστάθηκε στην Ισπανία κοντά στην αδελφή της Σοφία, ενώ περνούσε χρόνο και στην Ελλάδα. Το 2018 απέκτησε την ισπανική υπηκοότητα και αποκήρυξε την ελληνική, ζώντας μόνιμα πλέον στην Ισπανία.

πριγκίπισσα Ειρήνη

Η φιλανθρωπική δράση στην Ινδία

Η πριγκίπισσα αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της, στο να προσφέρει βοήθεια σε όσους την χρειάζονταν. Το 1984 ενώ βρίσκεται στην Ινδία, της μιλάνε για την πείνα που βιώνουν οι άνθρωποι εκεί.

Τα όσα της λένε την επηρεάζουν βαθιά και βάζει στόχο να βοηθήσει, μεταφέροντας αγελάδες στην Ινδία από την Ευρώπη.

Στην ίδια συνέντευξη με τον Σταύρο Θεοδωράκη, η πριγκίπισσα Ειρήνη είχε αναφέρει: «Η Ινδία είναι πιο κοντά μας από ό,τι είναι η Ευρώπη, ως κουλτούρα, ως πολιτισμός. Πήγαινα συχνά στην Ινδία και πηγαίνω ακόμα. Μου άρεσε πάντα η Ινδία, και στην οικογένειά μας άρεσε πάντα η Ινδία πολύ, είναι ωραίος πολιτισμός, θαυμάσιοι άνθρωποι».

«Με πήραν για τελείως τρελή. Ήταν το 1984 και ο κόσμος πέθαινε από την πείνα, και στην Αφρική, και στην Ινδία και παντού. Εγώ έκανα συγκλητική φιλοσοφία στην Ινδία και ήρθαν όλοι πάνω μου και μου είπαν: “Τι κάνεις εδώ πέρα με τα βιβλία; Ο κόσμος πεινάει και εσείς στην Ευρώπη καταστρέφετε τα ζώα. Δεν μπορείς να τα δώσεις σε εμάς;”. Γύρισα πίσω να μάθω τι έγινε.

Υπήρχαν όχι μόνο αγελάδες, αλλά και γίδες, χήνες, κοτόπουλα… Τότε σκεφτήκαμε να κάνουμε μία οργάνωση που θα μπορούσε να τα συντονίσει λιγάκι αυτά τα πράγματα. Να μην υπάρχει υπερπαραγωγή σε μία χώρα και σε άλλο μέρος να πεθαίνουν από τη πείνα. Ναυλώσαμε το αεροπλάνο από την Ισπανία, την Γερμανία και την Ολλανδία. Φορτώσαμε τις αγελάδες στα αεροπλάνα και πήγα και εγώ μαζί γιατί φοβόμουν μην πάθουν τίποτα και γίνω ρεζίλι εκεί πέρα. Τις πήγαμε στο Μπανγκαλόρ… Ήταν ωραία γιατί έδινες τέτοια χαρά στον κόσμο, ήταν απίστευτο το τι το χαιρόντουσαν», είχε συνεχίσει.

Σε ερώτηση για το αν κρύβει κάποια ενοχή αυτή η φιλανθρωπική δράση, είχε απαντήσει: «Ενοχή, ναι αν θέλετε, ναι, γιατί όχι; Γιατί εμείς έχουμε τα πάντα και εκείνοι δεν έχουν να φάνε. Πώς να μην αισθάνεσαι ένοχος».

Η φιλανθρωπική της δράση δεν περιορίστηκε στην Ινδία, βοηθώντας και σε άλλες χώρες, όπως στην Αλβανία και την Τουρκία.

Βασίλισσα Σοφία πριγκίπισσα Ειρήνη

Η αγάπη για τη μουσική και η ζωή χωρίς γάμο και παιδιά

Η πριγκίπισσα Ειρήνη δεν παντρεύτηκε ποτέ, ούτε απέκτησε παιδιά, επιλέγοντας έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.

«Οι Κερκυραίες έχουν μία ζώνη με κορδέλες και όσους μνηστήρες είχε η κοπέλα αυτή, της έβαζαν κορδέλες. Εγώ είχα πολλές κορδέλες», είχε παραδεχτεί στη συνέντευξή της στους «Πρωταγωνιστές».

Σχετικά με το γεγονός πως δεν έκανε παιδιά είχε πει: «Εγώ ήμουν άλλος τύπος, ήθελα να κάνω μουσική».

Η μικρότερη κόρη του πρώην βασιλιά της Ελλάδας Παύλου και της πρώην βασίλισσας της Ελλάδας Φρειδερίκης, λάτρευε τη μουσική, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Η μουσική μπορεί να προσφέρει τα πάντα στον άνθρωπο. Να σε πάει στον ουρανό κατευθείαν. Μπορείς να ρωτήσεις κάποιον γιατί αναπνέει; Γιατί του αρέσει ο αέρας; Είναι κάτι έμφυτο που το έχουν όλοι. Υπάρχει Έλληνας που δεν τραγουδάει;».

«Δεν ζω μέσα στα “αν”, γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Δεν συστήνομαι, όποιος ενδιαφέρεται με ρωτάει πώς με λένε και απαντάω. Λέω ότι με λένε Ειρήνη! Τι να πω; Δεν έχω άλλο όνομα», είχε σημειώσει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκαίνια του νέου ΤΕΠ στο νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο

Τι αλλάζει από Φεβρουάριο για γιατρούς και ασθενείς στη συνταγογράφηση φαρμάκων

Κομισιόν: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα

Έρευνα της RE/MAX Ελλάς: Ποια ακίνητα προτιμούν οι ξένοι και τι αγοράζουν – Αποκαλυπτικά στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:35 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε το πώς ανακοίνωσε στον Παναγιώτη Κουτσουμπή ότι είναι έγκυος – «Ήμασταν στην Πάρο…»

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής σε λίγους μήνες θα κρατήσουν στην αγκαλιά ...
15:17 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη σε ηλικία 83 ετών

Η πριγκίπισσα Ειρήνη πέθανε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου σε ηλικία 83 ετών στη Μαδρίτη. Ήταν μικρό...
14:05 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

H Αλεξάνδρα κάνει θεματικά τραπέζια στο TikTok και γίνεται viral: Όσα λέει στο enikos.gr – «Μου άρεσε όταν παίζαμε μικροί, να είμαι η “μαμά” και να φροντίζω τους άλλους»

Η Αλεξάνδρα από το «Alexandra’s Kitchen Stories», είναι αναμφίβολα μία από τις πιο ενδια...
09:16 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Αιμίλιος Χειλάκης: «Η χρονιά ξεκίνησε με ένα θέμα υγείας – Είναι δύσκολα τα πράγματα»

Η κάμερα του Happy Day βρέθηκε στο θέατρο Αθηνών με αφορμή την κοπή της πίτας της παράστασης «...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι