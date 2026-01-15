Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη σε ηλικία 83 ετών

Enikos Newsroom

Η πριγκίπισσα Ειρήνη πέθανε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου σε ηλικία 83 ετών στη Μαδρίτη. Ήταν μικρότερη αδελφή της Βασίλισσας Σοφίας.

Η ισπανική βασιλική οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνοντας ότι η θεία του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ απεβίωσε στις 11:40 σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη.

Ποια ήταν η πριγκίπισσα Ειρήνη

Η πριγκίπισσα Ειρήνη είχε γεννηθεί στο Κέιπ Τάουν τον Μάιο του 1942, και ήταν το μικρότερο από τα τρία παιδιά του πρώην βασιλιά της Ελλάδας Παύλου και της πρώην βασίλισσας της Ελλάδας Φρειδερίκης.

Απόφοιτη του Ζάλεμ της Γερμανίας, ακολούθησε καριέρα πιανίστα δίπλα στη διάσημη μουσικό Τζίνα Μπαχάουερ. Αργότερα ολοκλήρωσε σπουδές στην αρχαιολογία υπό την καθοδήγηση της Θεοφανούς Αρβανιτοπούλου. Το 1960 δημοσίευσε μαζί με την αδελφή της, Σοφία, και την Θεοφανώ Αρβανιτοπούλου το έργο με τον τίτλο “Αρχαιολογικά ποικίλα”. Από τις 6 Μαρτίου 1964 έως τις 10 Ιουλίου 1965 (ημερομηνία γέννησης της ανιψιάς της Αλεξίας της Ελλάδας) διετέλεσε Διάδοχος του Ελληνικού Θρόνου. Ήταν Αρχηγός του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών (ΣΕΟ).

Στις 13 Δεκεμβρίου 1967 ακολούθησε στην εξορία τον αδελφό της Κωνσταντίνο Β’, μετά το αποτυχημένο Αντικίνημά της 13ης Δεκεμβρίου εναντίον της Δικτατορίας.

Έπειτα από την κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1974, αφού έζησε προσωρινά στην Ινδία, εγκαταστάθηκε στην Ισπανία κοντά στην αδελφή της Σοφία, βασιλομήτορα της Ισπανίας, και τα ανίψια της. Για αρκετά χρόνια ζούσε για αρκετό καιρό τον χρόνο στην Ελλάδα, μέχρι το 2018, όπου απέκτησε την ισπανική υπηκοότητα και αποκήρυξε την ελληνική, ζώντας μόνιμα πλέον στην Ισπανία.

 

