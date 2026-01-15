Αίσιο τέλος στο «θρίλερ» στην Αθήνα – Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να πέσει από κτίριο Πολεοδομίας

  • Αίσια κατάληξη είχε το «θρίλερ» με τον άνδρα που απειλούσε να πέσει από κτίριο Πολεοδομίας στην οδό Σωκράτους, στην Αθήνα.
  • Τελικά, ο άνδρας πείστηκε να κατέβει από τα κάγκελα του 5ου ορόφου του κτιρίου και να μην κάνει πράξη την απειλή του να δώσει τέλος στη ζωή του.
  • Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 70 ετών, έχει αντιδικία με κάποιον άλλον πολίτη για πολεοδομικά θέματα.
Αίσια κατάληξη είχε το «θρίλερ» με τον άνδρα, που απειλούσε να πέσει από κτίριο Πολεοδομίας, στην οδό Σωκράτους, στην Αθήνα.

Τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας πείστηκε να κατέβει από τα κάγκελα του 5ου ορόφου του κτιρίου, και να μην κάνει πράξη την απειλή του να δώσει τέλος στη ζωή του.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, ο άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών έχει αντιδικία με κάποιον άλλον πολίτη για πολεοδομικά θέματα.

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

