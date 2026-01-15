Γλυκερία: Επιστρέφει για συναυλίες στο Ισραήλ – «Έχω πολλές δυνάμεις – Περιμένουμε με αγωνία, θα τα ξαναπούμε σύντομα»

  • Η Γλυκερία επιστρέφει για εμφανίσεις στο Ισραήλ από τα μέσα Ιανουαρίου έως και τον Φεβρουάριο.
  • Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι «Περιμένουμε με αγωνία να συναντήσουμε ξανά το κοινό που είναι τόσο θερμό, τόσο ζεστό και τόσο αγαπημένο».
  • Σε συνέντευξή της στην ισραηλινή τηλεόραση, η Γλυκερία αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια, τονίζοντας: «Θέλω να πω στους ανθρώπους αυτούς να μη στενοχωριούνται για εμένα, γιατί η Γλυκερία έχει πολλές δυνάμεις».
Επιστρέφει στις εμφανίσεις στο Ισραήλ το επόμενο χρονικό διάστημα η Γλυκερία. Η τραγουδίστρια τόνισε ότι περιμένει με αγωνία να συναντήσει ξανά το κοινό που είναι τόσο θερμό, τόσο ζεστό και τόσο αγαπημένο.

Η τραγουδίστρια, σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 σε συνέντευξή της στην ισραηλινή τηλεόραση αναφέρθηκε και σε όσους στενοχωρήθηκαν από τα αρνητικά σχόλια και τις επιθέσεις που είχε δεχθεί για τις εμφανίσεις που έκανε στο Ισραήλ εν μέσω πολέμου με την Παλαιστίνη. Η Γλυκερία δήλωσε χαρακτηριστικά τα εξής:

«Θέλω να πω στους ανθρώπους αυτούς να μη στενοχωριούνται για εμένα, γιατί η Γλυκερία έχει πολλές δυνάμεις. Προς τα μέσα και προς τα τέλη Ιανουαρίου αλλά και μέσα Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουμε να κάνουμε εμφανίσεις στο Ισραήλ, όπως ξέρει ο κόσμος. Περιμένουμε με αγωνία να συναντήσουμε ξανά  το κοινό που είναι τόσο θερμό, τόσο ζεστό και τόσο αγαπημένο» και μιλώντας στα εβραϊκά, δήλωσε: «Θα τα ξαναπούμε σύντομα».

15:17 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

