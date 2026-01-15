Βουλή – Βελόπουλος: Δίνετε συνέχεια στο σκάνδαλο των 50 εκατ. ευρώ εξασφαλισμένων εσόδων της Hellenic Train

Κριτική στην κυβέρνηση, για την πολιτική της σε διάφορα θέματα, άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην ομιλία του, στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ του Δημοσίου και της HELLENIC TRAIN.

«Το νομοσχέδιο που έχετε φέρει στη Βουλή, προβλέπει διπλασιασμό των δαπανών της HELLENIC TRAIN και κατάργηση της υποχρέωσης να καλύψει τα έξοδα αποκατάστασης των ζημιών. Δίνετε δώρο στην HELLENIC TRAIN τη μισή δαπάνη αναβάθμισης, ανακαίνισης των δομών συντήρησης και επισκευής υλικού. Μάλιστα, προβλέπεται ότι δεν τιμωρείται η εταιρεία για την όποια παραβίαση των όρων των συμβάσεων, αντίθετα της δίνεται προθεσμία 30 ημερών για να συμμορφωθεί. Το προσωπικό της εταιρείας εκπαιδεύεται με έξοδα του ελληνικού Δημοσίου, ενώ δίνετε συνέχεια στο σκάνδαλο των 50 εκατ. ευρώ εξασφαλισμένων εσόδων της HELLENIC TRAIN», υποστήριξε ο κ.Βελόπουλος.

«Σε περίπτωση καθυστέρησης της εκτέλεσης των έργων αναβάθμισης από το δημόσιο έως τα τέλη του 2027, ο πάροχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση. Είναι γνωστή η ιστορία με τις αποζημιώσεις. Το έχουμε δει και με το μετρό της Θεσσαλονίκης» πρόσθεσε.

Όσον αφορά στο θέμα της αναστολής λειτουργίας του FIR Αθηνών, σχολίασε: «Ακόμη μια φορά επιβεβαιώθηκε η Ελληνική Λύση. Το λέγαμε από το 2022 και αποδείχθηκε από το πόρισμα της επιτροπής διερεύνησης το προβλήματος. Η υποστήριξη του δικτύου βασίζεται σε παρωχημένη τεχνολογία, που δεν υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή και δεν έχει τη δυνατότητα παροχής ουσιαστικών εγγυήσεων. Ο ΟΤΕ είχε ενημερώσει γι’ αυτό από το 2019! Είσαστε επικίνδυνοι. Και δυστυχώς στο λεξιλόγιό σας δεν υπάρχει η λέξη “παραίτηση”. Μιλάμε για μηχανήματα – αντίκες. Θα είχαμε πάλι νεκρούς, πάλι χαροκαμένους συγγενείς».

Ακολούθως, αναφέρθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών, ισχυριζόμενος ότι «πρώτοι εμείς στην Ελληνική Λύση μιλήσαμε για την έκρηξη και τα χημικά εγκαύματα των πυροσβεστών, πρώτοι μιλήσαμε για το ξεμπάζωμα, το μπάζωμα και την αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος, για το χειροκίνητο σβήσιμο των βίντεο. Οι συγγενείς όλα αυτά τα έμαθαν από εμάς. Εμείς είμαστε από την πρώτη στιγμή στο δικαστήριο για να δώσουμε τον αγώνα. Τελικά ήμουν ο μόνος που εισέπραξε, όχι ένα “ευχαριστώ”, αλλά μία αγωγή 320.000 ευρώ».

Παράλληλα, υποστήριξε: «Υπηρετείτε τους πλουτοκράτες και τις πολυεθνικές και απόδειξη είναι αυτό που κάνετε με τα ταξί. Ενώ η ΕΕ επιτρέπει τη χρήση ντιζελοκίνητων οχημάτων, εσείς επιβάλλετε την ηλεκτροκίνηση, γιατί θέλετε να αφανίσετε το ελληνικό ταξί υπέρ των πολυεθνικών. Στην περίπτωση αυτή έχουμε πάλι τριγωνικές συναλλαγές, για να μην πληρώνουν φόρο εισοδήματος και τα κέρδη να πηγαίνουν στο εξωτερικό! Γιατί η πολυεθνική έτσι λειτουργεί».

Για την συμφωνία ΕΕ – Mercosur, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σημείωσε: «Η συμφωνία αυτή απέδειξε ότι δεν υπάρχει Ευρώπη. Δεν υπάρχει Ευρώπη των εθνών και των λαών, αλλά Ευρώπη των συμφερόντων. Τα άλλα κράτη κέρδισαν, εμείς χάσαμε. Δείτε τι έκανε η Μελόνι, που δεν υπέγραψε τη συμφωνία τον Δεκέμβριο για να διαπραγματευτεί! Κατάφερε να πάρει για τους Ιταλούς αγρότες 10 δισ. ευρώ από τα 45 δισ. που πρόσθεσε η Κομισιόν στην ΚΑΠ και πέτυχε λύση στα προβλήματα της ENEL με την Αργεντινή. Έτσι λειτουργούν οι κυβερνήσεις, κύριοι. Απαιτούν για τους πολίτες και όχι για τις πολυεθνικές.

Πώς θα αντιμετωπίζαμε εμείς την Mercosur; Θα μπλοκάραμε μια ευρωπαϊκή απόφαση κατά των συμφερόντων της χώρας. Επίσης, θα μπλοκάραμε άλλες αποφάσεις που αφορούν τη Γερμανία. Η Γερμανία έχει βιομηχανία, παίρνει προϊόντα από την Λατινική Αμερική και δίνει βιομηχανικά προϊόντα. Θα θέταμε βέτο στη συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας. Θα επιφέραμε προσκόμματα στην υιοθέτηση του ετήσιου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και θα απαιτούσαμε την απόσυρση της συμφωνίας».

Για το ίδιο θέμα ανέφερε, επίσης, ότι «όταν κυβερνήσουμε, θα επικαλεστούμε την αρχή της προφύλαξης. Στο άρθρο 191 της συνθήκης λειτουργίας της ΕΕ γίνεται αναφορά στην πολιτική για τους καταναλωτές, τη νομοθεσία της ΕΕ για τα είδη διατροφής και την υγεία ανθρώπων, ζώων και φυτών και στο εάν τηρούνται ή όχι τα ευρωπαϊκά πρότυπα στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Και στα προϊόντα που έρχονται από την Λατινική Αμερική δεν τηρούνται αυτοί οι κανόνες».

Σχετικά με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχυρίστηκε: «Το μόνο που νοιάζει τη ΝΔ είναι η συγκάλυψη του εγκλήματος. Η εταιρεία ορκωτών λογιστών που είχε αναλάβει τον έλεγχο των οικονομικών και λογιστικών στοιχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ και η οποία παραιτήθηκε, λέει πως επί 2,5 μήνες ζητούσαν αλλά ουδέποτε έλαβαν τα απαιτούμενα για τα οικονομικά του οργανισμού για τη χρήση του 2024. Μιλάμε για 180 απαιτούμενα και δεν τους δόθηκε ούτε ένα. Επί 2,5 μήνες ζητούσαν συνάντηση με την διοίκηση (το προβλέπει ο νόμος άλλωστε), αλλά ουδέποτε έγινε. Κύριοι, η μη ολοκλήρωση του ελέγχου θα οδηγήσει σε μη έγκαιρη πληρωμή των αγροτών, η οποία θα οδηγήσει σε δανεισμό από την Τράπεζα Πειραιώς, άρα και σε χρέωση τόκων. Πάλι ενεργείτε υπέρ των τραπεζιτών. Να πληρώνει δηλαδή ο Έλληνας τόκους σε νταβατζήδες».

Για τη σημερινή τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων», είπε: «Ζούμε εποχές της ρωμαϊκής παρακμής. Οι Έλληνες πεινούν και εσείς κάνετε φιέστες. Σήμερα κάνατε ένα σόου για την Belharra. Είσαστε η κυβέρνηση των σόου και της επικοινωνίας. Τόσο δύσκολο σας ήταν να οργανώσετε μια σεμνή τελετή; Παλαιότερα ο Καίσαρας εισερχόταν στις φιέστες με άρμα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός πηγαίνει με ελικόπτερο. Γιατί τόσα χρήματα; Δώστε τα για πυραύλους μακρού βεληνεκούς. Δώστε τα στους φτωχούς. Εάν τα γνωρίζαμε αυτά, δεν θα ερχόταν αντιπροσωπεία μας».

Υποστήριξε ακόμη, μεταξύ άλλων, ότι «η Ελλάδα πωλείται. Οι Τούρκοι εξαγοράζουν τον Έβρο και όλη την Ελλάδα. Συστήνουν εταιρείες με έδρα είτε την Ελλάδα είτε τη Βουλγαρία και με μετόχους αποκλειστικά Τούρκους, οι οποίοι δεν ελέγχονται από κανέναν, παρότι υπάρχει ο νόμος 1892/1990, που απαγορεύει ρητά στους Τούρκους αν αγοράζουν ακίνητα στην παραμεθόριο. Ας πάει ένας Έλληνας να αγοράσει σπίτι στα παράλια της Μικράς Ασίας. Είναι από δύσκολο έως ακατόρθωτο».

Τέλος, ο κ. Βελόπουλος υπογράμμισε: «Το εθνικό εγχείρημα της Ελληνικής Λύσης δεν θα μείνει μια ανεκπλήρωτη ελπίδα. Υπάρχουν δυο πλευρές: Η μία είναι της απογοήτευσης, της ανικανότητας, της αναποτελεσματικότητας, της κομματικής ψήφου, της ψήφου με συναίσθημα, με οργή, όχι με τη λογική. Η άλλη είναι η δική μας πλευρά, της προσδοκίας, της λύσης. Η Ελληνική Λύση έρχεται ως ποτάμι που ενώνει δύο όχθες: Δεξιά και Αριστερά. Σπάμε το κατεστημένο, σπάμε το σύστημα και ενώνουμε τους Έλληνες. Δεν είμαστε σωτήρες, ούτε πυροτέχνημα της στιγμής. Εμάς δεν μας κατασκεύασαν οι ολιγάρχες και οι καναλάρχες. Εμείς θα ξανακάνουμε τους φτωχούς Έλληνες υπερήφανους και ελεύθερους. Να αισθάνονται ότι υπάρχει δικαιοσύνη και να απολαμβάνουν δικαιοσύνη. Εμείς αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα που θα ανήκει στους Έλληνες, που θα αξίζει στους Έλληνες».

Πηγή: ΑΠΕ