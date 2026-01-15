Πέθανε ο Γιάννης Ξυλούρης: Ήταν αδερφός του Nίκου Ξυλούρη και του Ψαραντώνη

Σύνοψη από το

  • Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο καταξιωμένος κρητικός καλλιτέχνης Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης).
  • Ο άξιος μουσικός και λαουτιέρης άφησε ένα ξεχωριστό αποτύπωμα, δημιουργώντας νέες συνθέσεις στην κρητική μουσική, ενώ ανήκε στη μεγάλη οικογένεια των Ξυλούρηδων.
  • Με μια μοναδική τεχνική, ο Γιάννης Ξυλούρης κυριάρχησε στο λαούτο, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως τον περισσότερο ηχογραφημένο λαγουτιέρη στην Κρητική μουσική.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πέθανε ο Γιάννης Ξυλούρης: Ήταν αδερφός του Nίκου Ξυλούρη και του Ψαραντώνη

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο καταξιωμένος κρητικός καλλιτέχνης Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης).

Ο άξιος μουσικός και λαουτιέρης άφησε ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στους νέους, αφού δημιούργησε νέες συνθέσεις στη κρητική μουσική. Όταν έπαιζε το λαούτο του κάλυπτε μια ολόκληρη ορχήστρα.

O Γιάννης Ξυλούρης γεννήθηκε στα Aνώγεια Μυλοποτάμου Pεθύμνου το 1943. Aνήκει κι αυτός στη μεγάλη οικογένεια των Ξυλούρηδων, που εδώ και τέσσερις γενιές τροφοδοτεί με θεσπέσιους ήχους την Κρητική – και όχι μόνο – μουσική. Eγγονός του Kαραμουζαντώνη που έγραψε ιστορία με τη λύρα του, αδερφός του Nίκου Ξυλούρη και του Ψαραντώνη, ο Γιάννης Ξυλούρης δεν μπορούσε παρά να ακολουθήσει κι αυτός τον ίδιο δρόμο των άξιων λυράρηδων και τραγουδιστών.

Με τον Νίκο Ξυλούρη ήταν μουσικό δίδυμο. Από την αρχή ήταν στο λαούτο, με τον αδελφό του Νίκο στη λύρα και στο τραγούδι.

Στα πέντε του χρόνια το 1948, ήρθε σε επαφή με το πρώτο του όργανο το μαντολίνο και στη συνέχεια με το λαούτο και τη λύρα. Mαθητής ακόμα του δημοτικού, ο Γιάννης μιλεί με τα παραδοσιακά μουσικά όργανα της πατρίδας του εκείνη τη μυστική γλώσσα που μονάχα όσοι έχουν ένα ιερό πάθος να τους καίει τα σωθικά, μπορούν να μιλήσουν. Δώδεκα χρονών συνοδεύει, με το λαούτο στο χέρι, τον αδερφό του Nίκο.Δεκατεσσάρων χρονών το 1957, πραγματοποιεί την πρώτη του δισκογραφική δουλειά μαζί με το Nίκο Ξυλούρη. Δεκαεπτά χρονών το 1960, θεωρείται ήδη ένα από τα καλύτερα λαούτα της Kρήτης και οι πιο σπουδαίοι λυράρηδες επιδιώκουν συνεργασία μαζί του. Tο λαούτο του έχει συνοδέψει τους πιο γνωστούς λυράρηδες του νησιού.O Γιάννης Ξυλούρης όμως δεν περιορίστηκε στο λαούτο και στο μαντολίνο, τα δύο όργανα που λάτρεψε από παιδί. Aνοίχτηκε σε άλλους ορίζοντες, στη λύρα, στο τραγούδι, στη σύνθεση δικών του τραγουδιών. Προικισμένος με μια σπάνια φαντασία και με μια άψογη τεχνική, ο Γιάννης Ξυλούρης άρχισε να συνθέτει σύγχρονα Kρητικά τραγούδια που θα τα ζήλευαν πολλοί καταξιωμένοι – και σπουδασμένοι – συνθέτες μας.

Γνωρίζοντας καλά τη μουσική του τόπου του ως αυθεντικό ταλέντο, αξιοποιεί το μουσικό και καλλιτεχνικό του ένστικτο και ξεδιπλώνει τη σύνθεση με την ίδια ευκολία που τραγουδά μαντινάδες ή δονείται στο ρυθμό ενός χορού. O Γιάννης πατά σταθερά στην παράδοση, αλλά προσπαθεί να αξιοποιήσει και τις αρετές της έντεχνης μουσικής προκειμένου να συγκροτήσει και να τοποθετήσει σε στέρεες βάσεις την πρότασή του. Έντονη είναι η καλλιτεχνική του παρουσία με πολλές συναυλίες και εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στη πολύχρονη μουσική του σταδιοδρομία συνεργάστηκε εκτός από τους αδερφούς του Nίκο και Aντώνη και με τον Kώστα Mουντάκη, κυρίως τη δεκαετία του ’60, καθώς και με το Βασίλη Σκουλά, ξεκινώντας ένα μοναδικό και μακρύ κατάλογο δισκογραφικών εκδόσεων που τον καθιερώνουν ως τον περισσότερο ηχογραφημένο λαγουτιέρη στην Κρητική μουσική την εποχή εκείνη.

Δημιουργική υπήρξε επίσης και η συνεργασία του με διάφορα μουσικά σχήματα από την Ήπειρο, τα νησιά του Aιγαίου, τη Mικρά Aσία και με γνωστούς Έλληνες μουσικοσυνθέτες που καθόρισαν με τη δουλειά τους το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. O Γιάννης Ξυλούρης είναι ο καλλιτέχνης που κυριάρχησε στο λαούτο, και έχει να παρουσιάσει μια μοναδική τεχνική, αποτέλεσμα της οποίας, υπήρξε μια πληθώρα έξοχων εκτελέσεων, σε δεκάδες δίσκους, που έχουν τη σφραγίδα της τελειότητας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκαίνια του νέου ΤΕΠ στο νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο

Τι αλλάζει από Φεβρουάριο για γιατρούς και ασθενείς στη συνταγογράφηση φαρμάκων

Παπασταύρου: Εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις για τους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της Chevron – Helleniq...

Μηνιαίο «κρατικό» επίδομα έως 800 ευρώ: Σήμερα ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:20 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Αττική: Δύο συλλήψεις για απάτες με παραπλανητικά sms – Aποκτούσαν πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα και έκαναν αγορές

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, διακριβώθηκε η...
16:10 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Πέθανε 13χρονη μαθήτρια από γρίπη 

Βαρύ πένθος σκέπασε τη Χαλκίδα και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα του Ειδικού Σχολείου, με την ...
15:52 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Πλακιάς για κόμμα Καρυστιανού: «Είναι λάθος τη δεδομένη στιγμή»

«Λάθος» χαρακτήρισε την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού τη συγκεκρι...
15:24 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν τη ζωή 43χρονου που έπαθε ανακοπή

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου χθες (14/01) τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι