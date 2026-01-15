Πέθανε η μητέρα του Αιμίλιου Χειλάκη – «Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου»

Δύσκολες ώρες βιώνουν ο Αιμίλιος Χειλάκης και η οικογένειά του, καθώς έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα. Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο ηθοποιός, μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση που πραγματοποίησε στο προφίλ που διατηρεί στο Facebook.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης στη δημοσίευσή του μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μερικές φωτογραφίες της μητέρας του. Σε μία από αυτές τους βλέπουμε να ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Αιμίλιος Χειλάκης έγραψε: «Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε. Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιός βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα…

Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη. Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’ αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα.

Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκιά και τόσο αρχοντική. Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι. Ο Μίλος σου.

19:07 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

