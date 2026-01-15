Αφροδίτη Λατινοπούλου: Ζήτησε την άρση της ασυλίας της από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σύνοψη από το

  • Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής Λογικής, κατέθεσε οικειοθελώς αίτημα άρσης της κοινοβουλευτικής της ασυλίας στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.
  • Η Ευρωβουλευτής δηλώνει ότι δέχεται «ασταμάτητη λάσπη, συκοφαντίες, πολιτικές διώξεις και νομικές παρενοχλήσεις» εδώ και μήνες από πολιτικούς αντιπάλους και ΜΜΕ που υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα.
  • Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να διευκολυνθεί η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και να αποδειχθεί η αθωότητά της, τονίζοντας ότι «δεν έχω τίποτα να αποκρύψω».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Αφροδίτη Λατινοπούλου

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους Έλληνες πολίτες που με εμπιστεύτηκαν και με πλήρη επίγνωση της σημασίας της πράξης μου, κατέθεσα σήμερα οικειοθελώς αίτημα άρσης της κοινοβουλευτικής μου ασυλίας προς την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα», αναφέρει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου στην επιστολή της.

«Εδώ και μήνες δέχομαι ασταμάτητη λάσπη, συκοφαντίες, πολιτικές διώξεις και νομικές παρενοχλήσεις από πολιτικούς αντιπάλους, ΜΜΕ που υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και κέντρα εξουσίας» σημειώνει ακόμη.

Η επιστολή της Αφροδίτης Λατινοπούλου στην Ρομπέρτα Μέτσολα

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σας απευθύνομαι με την ιδιότητά μου ως Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να ζητήσω επισήμως και οικειοθελώς την άρση της κοινοβουλευτικής μου ασυλίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Συνθηκών και του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στη χώρα καταγωγής μου, την Ελλάδα, έχει κατατεθεί αγωγή εναντίον μου από πολιτικούς αντιπάλους. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι οποιαδήποτε
αμερόληπτη δικαστική εξέταση θα αποδείξει αδιαμφισβήτητα την αθωότητά μου.

Ακριβώς επειδή δεν έχω τίποτα να αποκρύψω, και επειδή πιστεύω ακράδαντα στις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του κράτους δικαίου, θεωρώ ότι αποτελεί τόσο υποχρέωσή μου όσο και καθήκον μου —πρωτίστως απέναντι στους πολίτες που με τιμούν με την ψήφο τους—
να διευκολύνω την ταχεία και απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης.

Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψει ούτε η παραμικρή υπόνοια ότι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω την
κοινοβουλευτική μου ασυλία ως ασπίδα έναντι του δικαστικού ελέγχου, ζητώ οικειοθελώς την άρση της ασυλίας μου.

Το αίτημά μου υποβάλλεται προς το συμφέρον της νομικής σαφήνειας, της θεσμικής ακεραιότητας και του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών.
Επιθυμώ οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να είναι σε θέση να εξετάσουν την υπόθεση χωρίς καθυστέρηση, ώστε η αλήθεια να αποκαλυφθεί πλήρως το συντομότερο δυνατόν.

Σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, να κινήσετε άμεσα τη σχετική διαδικασία, ώστε η άρση της κοινοβουλευτικής μου ασυλίας να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της ελληνικής Δικαιοσύνης και να φωτιστεί πλήρως αυτή η πρωτοφανής πράξη πολιτικού εξαναγκασμού, η οποία απορρέει από την άνοδο της εκλογικής επιρροής της Φωνής».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μιλάτε στον εαυτό σας όταν είστε μόνοι; Τι σημαίνει και γιατί μπορεί να κάνει καλό

Γρίπη: 871 νέες εισαγωγές, 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

ΓΕΕΘΑ: Βγήκε η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών και σπουδαστριών των ΑΣΕΙ – ΑΣΜΥ για το 2026-2027

Επιστροφή ενοικίου: Νέες πληρωμές σε επιπλέον 6.700 δικαιούχους – 27.000 δεν έχουν δηλώσει ακόμα ΙΒΑΝ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:42 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

«Μπλακ άουτ» στo FIR Αθηνών: Συγκροτήθηκε Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων για την αεροναυτιλία και εγκαταστάθηκαν νέοι πομποδέκτες

Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων από εξειδικευμένα – σε τεχνικά συστήματα – στελέχη της Υπηρεσίας Πολ...
20:35 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Επεισόδιο Κυρανάκη-Πέρκα στη Βουλή: «Μην τσιρίζετε – Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»

Ένταση επικράτησε στο τέλος της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για την αναθεωρημένη σύμβα...
20:30 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για την φρεγάτα «Κίμων» – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα βίντεο δημοσίευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα social media για την φρεγάτα «Κίμων», μετά και...
20:20 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη τροποποίηση Σύμβασης της Hellenic Train

Με τη θετική ψήφο της ΝΔ ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία από την Βουλή, επί της Αρχής και στο Σύνολό...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι