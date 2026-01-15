«Μπλακ άουτ» στo FIR Αθηνών: Συγκροτήθηκε Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων για την αεροναυτιλία και εγκαταστάθηκαν νέοι πομποδέκτες

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

FIR Αθηνών ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων από εξειδικευμένα – σε τεχνικά συστήματα – στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του ΟΤΕ συγκροτήθηκε ύστερα από ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Αντικείμενο της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων είναι η υλοποίηση των συστάσεων του πορίσματος της Επιτροπής Διερεύνησης για το περιστατικό που συνέβη στο FIR Αθηνών στις 4 Ιανουαρίου 2026, με σκοπό την καλύτερη εποπτεία, αλλά και την ταχεία αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών ζητημάτων στα συστήματα αεροναυτιλίας.

Η συγκρότηση της Ομάδας αποφασίστηκε σε διευρυμένη σύσκεψη εργασίας που συγκάλεσε σήμερα στο Υπουργείο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και στην οποία συμμετείχαν, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστος Τσίτουρας, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώργος Βαγενάς, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ Κωνσταντίνος Νέμπης, εκπρόσωπος του Eurocontrol, καθώς και ανώτερα στελέχη της ΥΠΑ και του ΟΤΕ.

Ο ΟΤΕ, σε συνεργασία με την ΥΠΑ, θα συμβάλλουν με την τεχνογνωσία τους ώστε να δημιουργηθεί η βέλτιστη αρχιτεκτονική για τα υπάρχοντα συστήματα της Υπηρεσίας, που θα μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως εναλλακτικές υποδομές.

Αντικείμενο της σύσκεψης, ήταν, επίσης, η συνεργασία των μερών στην επικείμενη εγκατάσταση των νέων πομποδεκτών με συστήματα καταγραφής φωνής που προμηθεύεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Ειδικότερα, με τη σύμβαση 69/2025 που υπεγράφη τον Οκτώβριο 2025 για την προμήθεια πομποδεκτών VHF τεχνολογίας VoIP, θα καλυφθούν οι ανάγκες για αυξημένη τηλεμετρία των πομποδεκτών στους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς. Εντός Φεβρουαρίου 2026 θα παραληφθούν τα πρώτα συστήματα, καθώς είχε ζητηθεί από την προμηθεύτρια εταιρεία να ξεκινήσει τμηματικές παραδόσεις διαθέσιμων συστημάτων.

Οι εγκαταστάσεις θα αρχίσουν στοχευμένα στους απομακρυσμένους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς, θωρακίζοντας το σύστημα επικοινωνιών του FIR από, συναφούς με το συμβάν της 4ης Ιανουαρίου φύσεως, προβλήματα.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και τον Διοικητή της ΥΠΑ, συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους των εργαζόμενων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπου συζητήθηκαν, σε εποικοδομητικό κλίμα, τα ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε), την Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριου Κυκλοφορίας (ΗΜΑΕΚ), την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (OΣΥΠΑ) και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τηλεπικοινωνιακών Υπαλλήλων (FISO) ΥΠΑ.

πηγή: ΕΡΤ

ENIKOS NETWORK

22:21 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

