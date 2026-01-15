Η Ρωσία κατέστρεψε μεγάλη ενεργειακή εγκατάσταση στο Χάρκοβο – Στο σκοτάδι και χωρίς θέρμανση εκατομμύρια Ουκρανοί

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν μια μεγάλη ενεργειακή εγκατάσταση στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, δήλωσε ο δήμαρχος της, αποτελώντας τον τελευταίο στόχο των χειμερινών αεροπορικών επιθέσεων που έχει εξαπολύσει η Μόσχα, βυθίζοντας εκατομμύρια Ουκρανούς στο σκοτάδι και μέσα στο ψύχος χωρίς θέρμανση.

Η Ρωσία επιτέθηκε σε ένα δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις ενώ παράλληλα ασκεί πίεση με επιθέσεις στο πεδίο της μάχης, αφήνοντας το Κίεβο σε θέση άμυνας καθώς αντιμετωπίζει πιέσεις από τις ΗΠΑ να προχωρήσει στην εξασφάλιση της ειρήνης.

Ο Ίχορ Τερέχοφ, στην ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δεν διευκρινίζει τις είδους εγκατάσταση επλήγη, αλλά αναφέρει ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο πεδίο και εργάζονται επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

Το Χάρκοβο απέχει μόλις 25 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα και έχει στοχοποιηθεί με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους και βόμβες ολίσθησης κατά την διάρκεια του πολέμου, ο οποίος εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο τον επόμενο μήνα.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όλεχ Σινεχούμποφ δήλωσε ότι αξιωματούχοι προσπαθούν ακόμη να αξιολογήσουν την έκταση της ζημιάς που έχει προκληθεί από την σημερινή επίθεση.

Οι διακοπές ρεύματος και οι περικοπές στη θέρμανση και στο νερό στις μεγάλες πόλεις έχουν επιδεινωθεί την τελευταία εβδομάδα καθώς η Ουκρανία αγωνίζεται με ένα κύμα ψύχους που έχει υπερφορτώσει το ήδη βεβαρημένο ενεργειακό σύστημα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε σήμερα ότι περίπου 300 πολυκατοικίες στην ουκρανική πρωτεύουσα παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά την επίθεση της 9ης Ιανουαρίου που έθεσε εκτός λειτουργίας τη θέρμανση στα μισά πολυώροφα κτίρια της πόλης.

Η Ρωσία έχει επίσης εντείνει τις επιθέσεις σε λιμάνια στην περιοχή της νότιας Οδησσού της Ουκρανίας. Μια πυραυλική επίθεση σήμερα προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ατόμου και ζημιές σε εμπορευματοκιβώτια στην πόλη Τσορνομόρσκ, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κουλέμπα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ