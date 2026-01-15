Τουρκία για «Κίμων»: Πώς σχολίασαν τα ΜΜΕ την άφιξη της φρεγάτας στην Ελλάδα και την τελετή υποδοχής

Με εκτενή ρεπορτάζ τα περισσότερα από τα οποία είναι αμιγώς ειδησεογραφικά σχολίασαν τα ΜΜΕ στην Τουρκία την άφιξη της φρεγάτας Belharra «Κίμων» και την νέα εποχής ισχύος στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

«Γαλλικές ενισχύσεις για το ελληνικό ναυτικό! Παραδόθηκε η πρώτη φρεγάτα Belharra», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας Sabah, η οποία σχολιάζει ότι το πολεμικό πλοίο, με το όνομα «Κίμων», αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρα μας.

Η Ελλάδα παρέλαβε το πρώτο από τα πολεμικά πλοία που έχει παραγγείλει, γράφει το ρεπορτάζ της εφημερίδας Hurriyet, το οποίο πάντως είναι χωρίς σχόλια. Φιλοξενεί τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα και του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια και υπογραμμίζει την αναβάθμιση που συντελείται στις αμυντικές δυνατότητες της Ελλάδας. Παράλληλα σημειώνει ότι η χώρα μας έχει παραγγείλει συνολικά 4 φρεγάτες κλάσης Belharra από τη Γαλλία.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, πριν από λίγο το CNN Turk έκανε λόγο για «σόου της Ελλάδας».

Η ιστοσελίδα Haberler.com τονίζει ότι η Ελλάδα παρέλαβε σήμερα στην Σαλαμίνα την πρώτη φρεγάτα κλάσης Belharra από την Γαλλία. Επιπλέον φιλοξενεί την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο «Κίμων» είναι μέρος της προσπάθειας αναβάθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Μιλώντας στην τελετή, ο Πρόεδρος Τασούλας είπε ότι ο σκοπός της ένταξης του Kimon στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας ήταν η ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας.

Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του πλοίου στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, δηλώνοντας ότι αποτελεί μέρος της προσπάθειας εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας.

Ο υπουργός Άμυνας Δένδιας δήλωσε επίσης ότι πρωταρχικό καθήκον της φρεγάτας Κίμων είναι η προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Η Ελλάδα, η οποία παρήγγειλε συνολικά 4 φρεγάτες κλάσης Belharra από τη Γαλλία, υπέγραψε συμφωνίες με τη Γαλλία για 3 από αυτές τον Μάρτιο του 2022 και για την τέταρτη υπέγραψε τον Νοέμβριο του 2025, έγραψε ο τουρκικός ιστότοπος.