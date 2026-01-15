Επιστροφή ενοικίου: Νέες πληρωμές σε επιπλέον 6.700 δικαιούχους

Σύνοψη από το

  • Στα 1,37 εκατ. ευρώ ανήλθε το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε σήμερα Πέμπτη από την ΑΑΔΕ σε επιπλέον 6.722 δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου. Οι πληρωμές αφορούν όσους γνωστοποίησαν το ΙΒΑΝ ή υπέβαλαν/τροποποίησαν τις δηλώσεις τους από 13/12/2025 έως και 30/12/2025.
  • Η επιστροφή του ενοικίου υπολογίστηκε εκ νέου για όσους υπέβαλαν αρχική ή τροποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος 2024 μετά τις 12 Δεκεμβρίου 2025, βάσει σχετικής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
  • Παραμένουν χωρίς λογαριασμό ΙΒΑΝ 27 χιλ. δικαιούχοι, ενώ επισημαίνεται πως απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πληρωμής είναι η δήλωση έγκυρου IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

ακίνητα

Στα 1,37 εκατ. ευρώ ανήλθε το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε σήμερα Πέμπτη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στους λογαριασμούς επιπλέον 6.722 δικαιούχων, οι οποίοι γνωστοποίησαν το ΙΒΑΝ ή υπέβαλαν ή τροποποίησαν τις δηλώσεις τους, από 13/12/2025 έως και 30/12/2025.

Για όσους υπέβαλαν αρχική ή τροποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος 2024, μετά τις 12 Δεκεμβρίου 2025, η επιστροφή του ενοικίου υπολογίστηκε εκ νέου, με βάση την απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα και Θάνου Πετραλιά, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1199/2025). Αυτή προβλέπει ειδική διαδικασία συμπληρώσεων και διορθώσεων για την καταβολή της ενίσχυσης ή του τυχόν επιπλέον δικαιούμενου ποσού, που προκύπτει σε σχέση με τις πληρωμές, οι οποίες έγιναν στις 28/11/2025 και 30/12/2025.

Ειδικότερα,
• 385 δικαιούχοι γνωστοποίησαν λογαριασμό ΙΒΑΝ,
• 392 δικαιούχοι υπέβαλαν αρχική δήλωση μετά τις 12/12/2025,
• 2,5 χιλ. δικαιούχοι πρόσθεσαν δαπάνη για κύρια ή φοιτητική κατοικία και
• Οι υπόλοιποι δικαιούχοι διόρθωσαν τα στοιχεία του πίνακα 6 του Ε1 για τη δαπάνη ενοικίου (εκμισθωτές, ετήσιο μίσθωμα, αριθμό δήλωσης μίσθωσης, αριθμό παροχής, κ.α.). Από αυτούς, 2,5 χιλ. δικαιούχοι συμμετείχαν και στις δύο προηγούμενες καταβολές στις 28/11/2025 ή 30/12/2025.
Συμπεριλαμβανομένων και των νέων δικαιούχων, παραμένουν χωρίς λογαριασμό ΙΒΑΝ, 27 χιλ. δικαιούχοι.
Επισημαίνονται τα εξής:
• Ο επανυπολογισμός του ποσού της επιστροφής ενοικίου γίνεται για τα συνολικά ετήσια ενοίκια που καταβλήθηκαν το φορολογικό έτος 2024 (για κύρια ή/και φοιτητική κατοικία) και πραγματοποιείται αυτόματα με βάση τα νέα στοιχεία των δηλώσεων.
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πληρωμής είναι η δήλωση έγκυρου λογαριασμού IBAN του δικαιούχου στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
• Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
• Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή ενοικίου

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μιλάτε στον εαυτό σας όταν είστε μόνοι; Τι σημαίνει και γιατί μπορεί να κάνει καλό

Γρίπη: 871 νέες εισαγωγές, 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός: Τι εξετάζεται

Εξωδικαστικός μηχανισμός: 50.710 επιτυχείς ρυθμίσεις το 2025 – Αναλυτικά τα στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:21 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Κτηματολόγιο: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα νέα αναλογικά τέλη

Στο Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση (2/12.01.2026) των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονο...
07:18 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

IRIS: Νέος οδηγός του ΔΙΑΣ για τις αλλαγές που έρχονται από σήμερα στα ημερήσια όρια συναλλαγών – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Αυξάνονται από σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, στα 1.000 ευρώ τα ημερήσια όρια συναλλαγών μέσω τ...
18:31 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις μείωσης ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένες κατοικίες φυσικών προσώπων για το 2026 – H διαδικασία

Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή των αιτήσεων μείωσης ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών, για το 2026. Με α...
07:26 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Τι περιλαμβάνει η διεύρυνση των μέτρων στήριξης για το αγροτικό ρεύμα – Αναλυτικά όλες οι βελτιώσεις

Περισσότεροι αγρότες θα μπορούν να έχουν χαμηλή τιμή ρεύματος ενώ αυξάνεται και η «έκπτωση» πο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι