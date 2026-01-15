Χαλκίδα: Από πολυοργανική ανεπάρκεια ο θάνατος της 13χρονης μαθήτριας – «Ήταν θετική στη γρίπη, αλλά δεν κατέληξε από αυτό»

Μαρία Πασαλίδου

κοινωνία

Χαλκίδα: Από πολυοργανική ανεπάρκεια ο θάνατος της 13χρονης μαθήτριας – «Ήταν θετική στη γρίπη, αλλά δεν κατέληξε από αυτό»

Κατέληξε με πολυοργανική ανεπάρκεια η άτυχη 13χρονη μαθήτρια από το ειδικό σχολείο της Χαλκίδας, που «έφυγε» τόσο γρήγορα από τη ζωή. Η ανήλικη έπασχε από μεταβολικά νοσήματα, ενώ ήταν θετική στην γρίπη, ωστόσο, δεν ήταν αυτή που προκάλεσε τον θάνατό της.

της Μαρίας Πασαλίδου 

Το κορίτσι έχασε τη μάχη με τη ζωή, όπως γνωστοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης μέσα από ανακοίνωση του, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μαθήτρια του σχολείου μας. Μια φωτεινή ψυχή, μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια τις μάχες της ζωής».

«Ήταν θετική στη γρίπη, αλλά δεν πέθανε από αυτό»

Στη συνέχεια, το φως είδαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το παιδί κατέληξε από γρίπη, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται. Όπως εξηγεί μιλώντας στο enikos.gr, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, «η 13χρονη νοσηλεύτηκε πρώτα στο Αγλαΐα Κυριακού και μετά στο Παίδων Αγία Σοφία».

Όπως εξηγεί «ήταν θετική στη γρίπη, αλλά δεν πέθανε από αυτό. Ήταν ένα παιδί με σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε εγκεφαλικό οίδημα και χειρουργήθηκε γι’ αυτό. Είχε πολυοργανική ανεπάρκεια και μεταβολικά νοσήματα και ήταν γνωστό στο Παίδων. Απλώς έτυχε να έχει και θετικό τεστ γρίπης, χωρίς  όμως να είναι αυτή η αιτία θανάτου, όπως δεν ήταν και ο λόγος που εισήχθη στο νοσοκομείο».

«Η υγεία του παιδιού ήταν πολύ εύθραυστη»

Στο enikos.gr μίλησε για το συμβάν και η κα Μαρία, μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ειδικού σχολείου, επισημαίνοντας ότι: «Η μικρή Κάτια είχε ένα γενετικό σύνδρομο, εξαιτίας του οποίου η υγεία του παιδιού ήταν πολύ εύθραυστη. Το κορίτσι νοσηλεύτηκε στο Παίδων και έσβησε εκεί. Μπήκε στο νοσοκομείο όχι την περασμένη αλλά την προηγούμενη Κυριακή».

«Το παιδάκι τελευταία δεν ερχόταν στο σχολείο» σημείωσε ακόμη, συμπληρώνοντας πως «είχε τόσο εύθραυστη υγεία που τα πρώτα χρόνια ήταν και σε κατ’ οίκον διδασκαλία για να προφυλάσσεται. Λάβαμε από το σχολείο μια ενημέρωση ώστε να προσέχουμε παραπάνω, γιατί όντως υπάρχουν πολλά παιδία με σύνδρομα που έχουν εύθραυστη υγεία. Δεν είναι σπάνιο στους μαθητές των ειδικών σχολείων μια απλή γρίπη να καταλήξει σε νοσηλεία».

Τέλος, η ίδια, υπογράμμισε πως «σίγουρα οι γονείς της 13χρονης, είχαν ακολουθήσει ακριβώς τις οδηγίες των γιατρών. Πρόκειται για εξαιρετικούς ανθρώπους».

Βαρύ πένθος στη Χαλκίδα

Υπενθυμίζεται ότι o Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ειδικού Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας στο οποίο πήγαινε η 13χρονη, εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση στην οποία ανέφερε:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μαθήτρια του σχολείου μας. Μια φωτεινή ψυχή, μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια τις μάχες της ζωής. Η Κάτια είχε αυτή τη μαγική ουσία που όποιος συναναστρεφόταν μαζί της γέμιζε η καρδιά του αγάπη. Ήταν τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την αγαπούσε απεριόριστα, τη φρόντιζε και τη στήριζε σε κάθε της αγώνα.

Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια, θα σε θυμόμαστε πάντα».

