Ολλανδία: Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Ουτρέχτης – Αναφορές για 10 τραυματίες

Θοδωρής Γ. Κανέλλος

διεθνή

Ολλανδία: Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Ουτρέχτης – Αναφορές για 10 τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο της Ουτρέχτης, στην Ολλανδία, όπου έχουν σπεύσει δυνάμεις επέμβασης και πρώτων βοηθειών. Η έκρηξη, λίγο πριν τις 3:30 μ.μ., τοπική ώρα προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στον ιστορικό, στενό δρόμο, ο οποίος είναι διάσπαρτος με παλαιότερες, μονοκατοικίες.

Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου έκτακτης ανάγκης Veiligheidsregio Utrecht στο ANP.  Σπασμένα γυαλιά και συντρίμμια σκέπαζαν το δρόμο. Οι διασώστες εκκένωσαν επίσης σπίτια και επιχειρήσεις στις οδούς Mariaplaats και Springweg.

Τουλάχιστον έξι ασθενοφόρα έφτασαν στον τόπο του συμβάντος, ενώ μια ομάδα ιατρών τραυματολόγων μεταφέρθηκε στην περιοχή με ελικόπτερο. Η αστυνομία άρχισε να αποκλείει την περιοχή, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν τις φλόγες.

Λίγο αργότερα, η Πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε πολύ μεγάλη φωτιά και ανέβασε το επίπεδο συναγερμού.

 

Οι αρχές αναβάθμισαν το συμβάν σε περιφερειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης Grip 2, ένα πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο όλο το προσωπικό που ανταποκρίνεται αναφέρεται σε έναν μόνο διοικητή, στο σημείο του συμβάντος, ενώ μια ομάδα εγκαθίσταται σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία για να συντονίσει την αντιμετώπιση της καταστροφής για τα άτομα που έχουν πληγεί από το συμβάν.

Μια ομάδα ατόμων συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά οι διασώστες είπαν ότι αυτό θα μπορούσε να παρεμποδίσει το έργο τους. «Έχουν κληθεί πολλές μονάδες για να βοηθήσουν. Ζητείται λοιπόν από όλους να αφήσουν χώρο στους διασώστες και να μην πλησιάζουν την περιοχή του συμβάντος», δήλωσε το γραφείο έκτακτης ανάγκης.

Το UMC Utrecht ενεργοποίησε το νοσοκομείο Calamity, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει γρήγορα μεγάλο αριθμό θυμάτων. Το νοσοκομείο είναι σχεδιασμένο ειδικά για να φτάσει σε πλήρη λειτουργική ικανότητα μέσα σε μισή ώρα σε περίπτωση καταστροφών ή άλλων έκτακτων αναγκών μεγάλης κλίμακας.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης τα οποία αναφέρουν ότι τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν και ότι συνολικά τέσσερις εκρήξεις αναφέρθηκαν στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γρίπη: 871 νέες εισαγωγές, 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Νέες δομές για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Αττική

«Αλλάζει πρόσωπο» το gov.gr wallet – Οι 3 νέες λειτουργικότητες που εντάσσονται

Κεραμέως για κατώτατο μισθό: Στόχος τα 950 ευρώ για το 2027 – Τι είπε για το νέο πρόγραμμα επιδότησης για 10.000 άνεργες μη...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:18 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Φον Ντερ Λάιεν για Ιράν: Αυτό που συμβαίνει είναι αποτρόπαιο – Εξετάζουμε την περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων

«Αυτό που συμβαίνει στο Ιράν είναι αποτρόπαιο και η δολοφονία νέων ανθρώπων αποτελεί ανθρώπινη...
19:13 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ομάν τον έπεισαν να δώσει «μια ευκαιρία» στο Ιράν για να δείξει «τις καλές του προθέσεις»

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν κατέβαλαν προσπάθειες για να αποτρέψουν τον Ντόναλντ Τ...
18:53 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Γερμανία: Η Τουρκία «σημαντικός σύμμαχος που συνεισφέρει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή ασφάλεια» – Οι δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Άμυνας

Η Γερμανία θεωρεί την Τουρκία «σημαντικό σύμμαχο που συνεισφέρει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή ασφ...
18:37 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Πούτιν: «Η διεθνής κατάσταση έχει επιδεινωθεί και ο κόσμος γίνεται πιο επικίνδυνος» – Σιώπησε για Μαδούρο και Ιράν

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ότι η διεθνής κατάσταση έχει επιδεινωθεί και...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι