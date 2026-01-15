Ολλανδία: Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Ουτρέχτης – Αναφορές για 10 τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο της Ουτρέχτης, στην Ολλανδία, όπου έχουν σπεύσει δυνάμεις επέμβασης και πρώτων βοηθειών. Η έκρηξη, λίγο πριν τις 3:30 μ.μ., τοπική ώρα προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στον ιστορικό, στενό δρόμο, ο οποίος είναι διάσπαρτος με παλαιότερες, μονοκατοικίες.

Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου έκτακτης ανάγκης Veiligheidsregio Utrecht στο ANP. Σπασμένα γυαλιά και συντρίμμια σκέπαζαν το δρόμο. Οι διασώστες εκκένωσαν επίσης σπίτια και επιχειρήσεις στις οδούς Mariaplaats και Springweg.

Τουλάχιστον έξι ασθενοφόρα έφτασαν στον τόπο του συμβάντος, ενώ μια ομάδα ιατρών τραυματολόγων μεταφέρθηκε στην περιοχή με ελικόπτερο. Η αστυνομία άρχισε να αποκλείει την περιοχή, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν τις φλόγες.

Λίγο αργότερα, η Πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε πολύ μεγάλη φωτιά και ανέβασε το επίπεδο συναγερμού.

Οι αρχές αναβάθμισαν το συμβάν σε περιφερειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης Grip 2, ένα πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο όλο το προσωπικό που ανταποκρίνεται αναφέρεται σε έναν μόνο διοικητή, στο σημείο του συμβάντος, ενώ μια ομάδα εγκαθίσταται σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία για να συντονίσει την αντιμετώπιση της καταστροφής για τα άτομα που έχουν πληγεί από το συμβάν.

Μια ομάδα ατόμων συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά οι διασώστες είπαν ότι αυτό θα μπορούσε να παρεμποδίσει το έργο τους. «Έχουν κληθεί πολλές μονάδες για να βοηθήσουν. Ζητείται λοιπόν από όλους να αφήσουν χώρο στους διασώστες και να μην πλησιάζουν την περιοχή του συμβάντος», δήλωσε το γραφείο έκτακτης ανάγκης.

Το UMC Utrecht ενεργοποίησε το νοσοκομείο Calamity, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει γρήγορα μεγάλο αριθμό θυμάτων. Το νοσοκομείο είναι σχεδιασμένο ειδικά για να φτάσει σε πλήρη λειτουργική ικανότητα μέσα σε μισή ώρα σε περίπτωση καταστροφών ή άλλων έκτακτων αναγκών μεγάλης κλίμακας.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης τα οποία αναφέρουν ότι τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν και ότι συνολικά τέσσερις εκρήξεις αναφέρθηκαν στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.