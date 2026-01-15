Τραμπ: Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ομάν τον έπεισαν να δώσει «μια ευκαιρία» στο Ιράν για να δείξει «τις καλές του προθέσεις»

  • Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν κατέβαλαν εντατικές διπλωματικές προσπάθειες για να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να δώσει «μία ευκαιρία» στο Ιράν για να δείξει «τις καλές του προθέσεις».
  • Οι τρεις αραβικές χώρες προειδοποίησαν τις ΗΠΑ ότι μία επίθεση κατά του Ιράν θα συνιστούσε κίνδυνο αποσταθεροποίησης για την περιοχή και τις αγορές πετρελαίου.
  • Το Ριάντ διαβεβαίωσε την Τεχεράνη ότι δεν θα εμπλακεί σε τυχόν σύγκρουση, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν λόγω της αναθεώρησης των προβλέψεων για στρατιωτική δράση.
Φωτογραφία: Reuters

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν κατέβαλαν προσπάθειες για να αποτρέψουν τον Ντόναλντ Τραμπ από το να επιτεθεί στο Ιράν και τον προειδοποίησαν ότι θα είναι πολύ σοβαρές οι συνέπειες για την περιοχή, σε περίπτωση επίθεσης.

Οι τρεις αραβικές χώρες του Κόλπου «κατέβαλαν εντατικές διπλωματικές προσπάθειες την τελευταία στιγμή για να πείσουν τον πρόεδρο Τραμπ να δώσει στο Ιράν μία ευκαιρία για να δείξει τις καλές του προθέσεις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) υψηλόβαθμος Σαουδάραβας αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται.

«Η επικοινωνία συνεχίζεται για να θεμελιωθεί η εμπιστοσύνη που έχει επιτευχθεί και το σημερινό θετικό κλίμα», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, την Πέμπτη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, η Σαουδική Αραβία και άλλα αραβικά κράτη του Κόλπου προειδοποίησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι μία επίθεση κατά του Ιράν θα συνιστούσε κίνδυνο αποσταθεροποίησης για την περιοχή και για τις αγορές πετρελαίου.

Οι επιπτώσεις στον μαύρο χρυσό

Η Σαουδική Αραβία, το Ομάν και το Κατάρ προειδοποίησαν τον Λευκό Οίκο ότι μία επίθεση κατά του Ιράν θα κλόνιζε τις αγορές πετρελαίου, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επιβεβαιώνει προηγούμενη πληροφορία που δημοσιεύθηκε από την Wall Street Journal.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι «οι σκοτωμοί» έχουν «σταματήσει» στο Ιράν μετά την καταστολή των διαδηλώσεων και διατήρησε την ασάφεια ως προς τις προθέσεις του για στρατιωτική επέμβαση κατά της Τεχεράνης.

Τα αραβικά κράτη σύμμαχοι της Ουάσινγκτον φοβούνται μήπως αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν διαταράξουν την διακίνηση του πετρελαίου μέσω του Στενού του Ομάν, του διαύλου στην είσοδο του Περσικού Κόλπου που χωρίζει το Ιράν από τους άραβες γείτονές του και μέσω του οποίου διακινείται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων παραδόσεων πετρελαίου, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το Ριάντ διαβεβαίωσε την Τεχεράνη ότι δεν θα εμπλακεί σε τυχόν σύγκρουση ούτε θα επιτρέψει στις ΗΠΑ την χρησιμοποίηση του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας για πλήγματα κατά του Ιράν.

Οι μοναρχίες του Κόλπου φοβούνται ότι οι συνέπειες μίας κλιμάκωσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν θα είναι εις βάρος και της δικής τους ασφάλειας, σύμφωνα με τους New York Times.

Σήμερα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν καθώς η αγορά αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ κατά του Ιράν.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

19:18 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

