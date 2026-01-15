Ευρωκοινοβούλιο: Η συγκλονιστική ομιλία της κόρης της 40χρονης που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι – «Είμαι εδώ για όλα τα παιδιά που έμειναν πίσω»

Συγκλόνισε το Ευρωκοινοβούλιο, η 20χρονη Τζέσικα (Στεφανία) Ντανάι, η οποία μίλησε για την δολοφονία της μητέρας της, Ενκελέιντα με πάνω από 10 μαχαιριές από τον πρώην σύζυγό της, τον Μάιο του 2024 στη μέση του δρόμου στο Μενίδι.

«Είναι η πρώτη φορά που μιλάω δημόσια για τον θάνατο της μητέρας μου και για μένα αυτό δεν είναι εύκολο. Είναι όμως απαραίτητο. Ονομάζομαι Ντανάι-Τζέσικα ή αλλιώς Στεφανία και είμαι η κόρη της Ενκελέιντα. Σήμερα βρίσκομαι εδώ και μοιράζομαι την ιστορία μου μαζί σας και εκ μέρους του αδερφού μου. Η μητέρα μας ήταν μία αγωνίστρια. Πέρασε πολλές δυσκολίες στη ζωή της, όμως παρόλα αυτά δεν έχασε ποτέ το χαμόγελο και τη δύναμή της. Ήταν γεμάτη ενέργεια, γεμάτη όρεξη για ζωή. Ένα λαμπερό αστέρι, όπως την έλεγα», είπε αρχικά στη ομιλία της η 20χρονη, σε εκδήλωση με τίτλο «Γυναικοκτονίες: 8+1 Ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», που διοργάνωσε και συντόνισε ο αντιπρόεδρος της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Γίνε Άνθρωπος».

Η Τζέσικα Ντανάι συνέχισε λέγοντας ότι η μητέρα της είχε απευθυνθεί στις Αρχές για τις απειλές που δεχόταν, και επεσήμανε ότι οι καταγγελίες από μόνες τους δεν προσφέρουν προστασία όταν δεν συνοδεύονται από ουσιαστική εκτίμηση κινδύνου και άμεσες παρεμβάσεις. Όπως ανέφερε, μόλις μία ημέρα πριν από τη δολοφονία είχε εκδικαστεί η υπόθεση στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

«Την προηγούμενη ημέρα από τη δολοφονία της μητέρας μου, εκδικαζόταν το αυτόφωρο για την υπόθεσή της. Η μητέρα μου δεν ενημερώθηκε ποτέ. Δεν ήξερε ότι υπήρχε ενεργή δικαστική διαδικασία, δεν ήξερε τι είχε αποφασιστεί και αν εκείνος ήταν ελεύθερος», σημείωσε και πρόσθεσε: «πήγε να κοιμηθεί χωρίς να ξέρει ότι βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, χωρίς να ξέρει ότι ήταν η τελευταία της μέρα».

«Φοβόταν και το είπε πολλές φορές. Το είπε στην αστυνομία, το είπε στη δικαιοσύνη. Είχε καταγγείλει αυτόν τον άνθρωπο όχι μία, αλλά τρεις φορές», τόνισε η 20χρονη. «Βρίσκομαι εδώ όχι μόνο για τη μητέρα μου, αλλά για όλα τα παιδιά που έμειναν πίσω. Για τα παιδιά των γυναικών που κάποιος αποφάσισε να τους στερήσει τη ζωή» συμπλήρωσε. «Οι καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αξιολόγηση κινδύνου δεν αρκούν για την προστασία των γυναικών».

«Τα παιδιά των γυναικοκτονιών δεν είναι παράπλευρες απώλειες. Είναι και αυτά θύματα» επεσήμανε και ζήτησε την υποχρεωτική ενημέρωση των θυμάτων σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, ενιαία ευρωπαϊκά πρωτόκολλα αξιολόγησης κινδύνου και άμεση εφαρμογή προστατευτικών μέτρων όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες καταγγελίες.