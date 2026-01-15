Τραγωδία στη Χαλκίδα: Πέθανε 13χρονη μαθήτρια από γρίπη 

Βαρύ πένθος σκέπασε τη Χαλκίδα και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα του Ειδικού Σχολείου, με την είδηση του πρόωρου χαμού μιας 13χρονης μαθήτριας, που έφυγε από τη ζωή εξαιτίας της γρίπης.

Η 13χρονη Κάτια, όπως μεταδίδει το evima, είχε εύθραυστη υγεία, όμως διέθετε μια ακατάβλητη ψυχή. Πάλεψε γενναία, όπως έκανε πάντα, με αξιοπρέπεια και θάρρος.

Δυστυχώς, αυτή τη φορά το μικρό της σώμα δεν άντεξε. Ο χαμός της βύθισε στο πένθος συμμαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, που μιλούν για ένα κορίτσι ξεχωριστό, γεμάτο φως.

«Μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια»

Συγκλονίζει η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας, που αποτυπώνει με λόγια καρδιάς το αποτύπωμα που άφησε η μικρή Κάτια:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μαθήτρια του σχολείου μας. Μια φωτεινή ψυχή, μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια τις μάχες της ζωής. Η Κάτια είχε αυτή τη μαγική ουσία που όποιος συναναστρεφόταν μαζί της γέμιζε η καρδιά του αγάπη. Ήταν τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την αγαπούσε απεριόριστα, τη φρόντιζε και τη στήριζε σε κάθε της αγώνα. Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια, θα σε θυμόμαστε πάντα».

