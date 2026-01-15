Κυρανάκης σε Βελόπουλο: Αντί να δίνουμε 50 εκατ. για να εκτελεί δρομολόγια, η Hellenic Train θα πληρώσει 308 εκατ. ευρώ για 23 καινούρια τρένα

«Μετά από μια σκληρή διαπραγμάτευση καταφέραμε να αλλάξουμε την σύμβαση, με σημαντικά οφέλη για τον ελληνικό σιδηρόδρομο και ο κάθε αντικειμενικός πολίτης μπορεί να το αναγνωρίσει» απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο, σε όσα ανέφερε στην Ολομέλεια σχετικά με την «Κύρωση της Πρώτης Τροποποίησης της από 14 Απριλίου 2022 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές – Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία» (ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ), ήδη μετονομασθείσας σε “HELLENIC TRAIN – ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (HELLENIC TRAIN AE) για την ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών».

O αναπληρωτής υπουργός επισήμανε στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο, ότι προφανώς, δεν έχει διαβάσει την Σύμβαση και δεν ισχύουν οι πληροφορίες που του έχουν δώσει. Ειδικότερα, του διευκρίνισε ότι δεν ισχύει αυτό που είπε, ότι «το Δημόσιο θα πληρώνει την εκπαίδευση των μηχανοδηγών στους ιδιώτες παρόχους» αλλά «γίνεται το ακριβώς αντίθετο, εμείς στον ΟΣΕ φτιάχνουμε ένα σύγχρονο Κέντρο Εκπαίδευσης που θα πληρώνουν οι ιδιώτες για να γίνονται εκπαιδεύσεις με προσομοιωτές, με σύγχρονα μέσα και νέες τεχνολογίες».

Αναφορικά με την παρατήρηση του κ. Βελόπουλου ότι το Δημόσιο αναγκάστηκε από την HELLENIC TRAIN «να πληρώσει πολλά χρήματα για την υποδομή και την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών έργων» ο κ. Κυρανάκης είπε πως «προφανώς το σιδηροδρομικό δίκτυο, οι ράγες, ανήκουν στο ελληνικό κράτος και είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε αυτό που δεν έχει γίνει εδώ και 30 χρόνια. Να έχουμε δηλαδή στο 100%, στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και σύστημα ασφαλείας αυτόματης πέδησης» και υπενθύμισε ότι το 2019 «υπήρχε μόλις στο 1% τηλεδιοίκηση, σε 5 χιλιόμετρα στο δίκτυο της Αττικής, ενώ το καλοκαίρι του 2026, όπως έχω δεσμευτεί, θα υπάρχουν αυτά τα συστήματα στο 100% του σιδηροδρομικού αυτού άξονα».

Σχολιάζοντας την αναφορά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης ότι η HELLENIC TRAIN με την συμφωνία αυτή εξαλείφει «το οποιοδήποτε επιχειρηματικό της ρίσκο» με το όποιο τυχόν κόστος να έρχεται και να το πληρώνει το ελληνικό Δημόσιο, ο κ. Κυρανάκης του αντέτεινε ότι αυτό που έχει επιτευχθεί είναι ότι ενώ «επί 15 χρόνια το ελληνικό κράτος έδινε 50 εκατ. ευρώ ετησίως στην HELLENIC TRAIN για την Σύμβαση Δημοσίων Υπηρεσιών προκειμένου να εκτελούνται δρομολόγια στον ελληνικό σιδηρόδρομο και δεν υπήρχε καμία γραπτή δεσμευτική υποχρέωση του παρόχου για νέα τρένα, τώρα, εμείς ερχόμαστε και κερδίζουμε την ίδια συμφωνία των 50 εκατ. ευρώ, αλλά με την υποχρέωση ότι ο ιταλικός κρατικός προϋπολογισμός θα δώσει 308 εκατ. ευρώ από τις τσέπες των Ιταλών φορολογουμένων και θα τα βάλει σε 23 νέα, ολοκαίνουρια και όχι μεταχειρισμένα τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο».

Για την αλλαγή αυτή στη σύμβαση, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι «καταφέραμε να την τροποποιήσουμε μετά από μια σκληρή διαπραγμάτευση» προσθέτοντας ότι «είναι μια θετική εξέλιξη για τον ελληνικό σιδηρόδρομο που ο κάθε αντικειμενικός πολίτης μπορεί να την αναγνωρίσει».