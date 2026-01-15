Πλακιάς για κόμμα Καρυστιανού: «Είναι λάθος τη δεδομένη στιγμή»

«Λάθος» χαρακτήρισε την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο Νίκος Πλακιάς, τονίζοντας ότι η πολιτικοποίησή της μόνο ζημιά κάνει στο θέμα των Τεμπών και στον αγώνα των συγγενών αυτά τα 3 χρόνια.

«Είναι λάθος τη δεδομένη στιγμή (η ίδρυση κόμματος). Δεν θα το κατακρίνω, αλλά είναι λάθος. Είμαστε ένα μήνα πριν από την επέτειο των 3 ετών, δύο μήνες πριν από την έναρξη του δικαστηρίου. Πρέπει να φύγουμε από το θέμα της πολιτικοποίησης της κυρίας Καρυστιανού, γιατί μόνο ζημιά κάνουμε στο θέμα των Τεμπών και στον αγώνα που έχουμε κάνει αυτά τα τρία χρόνια. Την πολιτικοποίηση θα την κρίνει ο λαός στις κάλπες», ανέφερε ο κ. Πλακιάς μιλώντας στην εκπομπή του OPEN, «10 Παντού», με τους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου.

«Η κυρία Καρυστιανού ψάχνει έναν τρόπο για να δικαιώσει το παιδί της. Εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε τον ενικό από τον πληθυντικό. Το παιδί της, όχι τα παιδιά μας. Γιατί τα δικά μου τα παιδιά μπορώ να τα εκπροσωπήσω επάξια, όπως και οι συγγενείς μπορούν να εκπροσωπήσουν επάξια το θύμα τους», είπε και πρόσθεσε: «Η λέξη πληθυντικός με ενοχλεί από την αρχή. Όχι μόνον εμένα αλλά και πάρα πολλούς συγγενείς που μιλάω, διότι ακυρώνει τον αγώνα των συγγενών όταν μιλάς στον πληθυντικό, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι η κυρία Καρυστιανού μπορεί να εκπροσωπήσει και τα 57 θύματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να σηκώσει αυτόν τον σταυρό», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Πλακιά, ο σύλλογος Τέμπη 2023 εκπροσωπούσε πολύ λίγες οικογένειες, που δεν υπερέβαιναν το 10%. Η διαφωνία, υποστήριξε, δεν αφορούσε το ποιος ήταν πρώτος στο σύλλογο αλλά ποιος θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης του Ταμείου. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει εδώ και δύο μήνες, για τη διαχείριση των οικονομικών, ωστόσο δεν είχε πάρει δημοσιότητα, πρόσθεσε.

Για το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης των Τεμπών, ο κ. Πλακιάς εξέφρασε την απογοήτευσή του. «Τρία χρόνια μετά, δεν είναι κανένας φυλακή και πάμε σε μια δίκη που θα διαρκέσει άλλα τρία χρόνια» είπε.

Τέλος ο κ. Πλακιάς δεν απέκλεισε την πολιτικοποίησή του στο μέλλον, αν δεν υπάρξει Δικαιοσύνη στην υπόθεση. «Αν είναι να κλείσω φυλακή τους υπαίτιους, θα συμμαχήσω και με τον διάβολο», είπε χαρακτηριστικά.