Δεκτή η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από τον Σύλλογο συγγενών θυμάτων των Τεμπών – Προσωρινός πρόεδρος ο Παύλος Ασλανίδης

Την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου έκανε δεκτή ο Σύλλογος Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος των Τεμπών. Η παραίτηση έγινε αποδεκτή επίσημα, ύστερα από δημόσια δήλωσή της, και η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Τη θέση της προέδρου αναλαμβάνει προσωρινά ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου του Συλλόγου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023»:

«Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:

Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της

Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ. , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:

Έγκριση νέου καταστατικού του Συλλόγου
Έγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.
Ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης
Ελένη Βασάρα
Μιρέλα Ρούτσι
Βασίλης Παυλίδης
Αναστάσιος Ταχμαζίδης»

