Αφροδίτη Γεροκωνσταντή για τα σχόλια στα social media: «Μου γράφουν ότι θα κάνω παχύσαρκο το παιδί μου»

Σύνοψη από το

  • Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή έδωσε συνέντευξη μιλώντας για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, ενώ εξομολογήθηκε πως είχε baby blues, αλλά όχι επιλόχειο κατάθλιψη.
  • Η νέα μητέρα αναφέρθηκε επίσης στα αισχρά σχόλια που λαμβάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αφορούν την ίδια και την λίγων μηνών κόρη της.
  • Μεταξύ άλλων, της γράφουν «τώρα αυτή είναι μάνα;», «σε ποιον δίνει ο Θεός τα παιδιά» και «θα το κάνει παχύσαρκο και το παιδί», σχόλια που την εξοργίζουν.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή
Φωτογραφία: Instagram/didi.afroditi

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου έδωσε η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή, η οποία προβλήθηκε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου. Η νέα μητέρα μίλησε για την περίοδο της εγκυμοσύνης, ενώ εξομολογήθηκε πως παρ’ ότι δεν πέρασε επιλόχειο κατάθλιψη, είχε baby blues. Ακόμα, αναφέρθηκε στα αισχρά σχόλια που λαμβάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αφορούν την ίδια και την λίγων μηνών κόρη της.

Μεταξύ άλλων, η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή είπε στη συνέντευξή της πως: «Το διάστημα της εγκυμοσύνης πάντα θα είναι μία πάνω, μία κάτω. Δεν γίνεται και αλλιώς, οι ορμόνες σου παθαίνουν ένα κοκομπλόκο. Αλλάζουν τα πάντα, προετοιμάζεσαι για αυτό το πολύ μεγάλο πράγμα που έρχεται στη ζωή σου, οπότε δεν θα πω ότι ήταν εύκολο! Δεν θα πω ότι ήταν από τα πιο ουάου, αλλά προσπάθησα εγώ να το δω θετικά.

Δεν φλέρταρα με την επιλόχειο κατάθλιψη. Είχα τα baby blues, που είναι σύνηθες στις μανούλες. Η επιλόχειος είναι ένα τόσο λεπτό ζήτημα, πάρα πολλές μανούλες το μπερδεύουν με μία απλή κατάθλιψη ή πολύ στρες. Γιατί το στρες παιδιά είναι ό,τι χειρότερο, είναι νούμερο ένα στο να μπορεί να αποτελειώσει έναν άνθρωπο. Αλλά όχι, δεν φλέρταρα με την επιλόχειο κατάθλιψη».

Μιλώντας για τα απαράδεκτα μηνύματα που δέχεται στα social media, η νέα μητέρα ανέφερε ότι: «Μου γράφουν “τώρα αυτή είναι μάνα;”, “σε ποιον δίνει ο Θεός τα παιδιά” και τέτοια.

Σε ποιον δίνει ο Θεός τα παιδιά; Γράφουν “α θα το κάνει παχύσαρκο και το παιδί”, “άρρωστο αυτό το παιδί από γεννησιμιού του”. Μερικές φορές σβήνω, γιατί νευριάζω και λέω “θέλω τον κήπο μου καθαρό”, άλλες φορές τα αφήνω για να τα βλέπει ο κόσμος και να λέει “τι γίνεται;”».

