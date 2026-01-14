Αργύρης Αγγέλου για Γιώργο Καπουτζίδη: «Είναι ένα σημείο αναφοράς για εμένα και μου έδωσε μία τεράστια ευκαιρία»

Η Φαίη Σκορδά υποδέχτηκε τον Αργύρη Αγγέλου στην εκπομπή της, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου. Στη συνέντευξή του, ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε και για τον Γιώργο Καπουτζίδη, με τον οποίο γνωρίζονται σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Αργύρης Αγγέλου έγινε ευρέως γνωστός τη τηλεοπτική σεζόν 2003-2004, μέσα από την σειρά του MEGA «Σαββατογεννημένες», το σενάριο της οποίας είχε υπογράψει ο Γιώργος Καπουτζίδης. Οι καριέρες και των δύο καλλιτεχνών εκτοξεύτηκαν το 2005 στο θρυλικό σίριαλ «Στο Παρά Πέντε», στο οποίο δημιουργός ήταν και πάλι ο ηθοποιός και σεναριογράφος.

Όταν η Φαίη Σκορδά τον ρώτησε, στη διάρκεια της συνέντευξης, τι είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης για εκείνον, ο Αργύρης Αγγέλου απάντησε: «Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που τον αγαπώ πάρα πολύ καταρχάς. Δεν μπορώ να μιλήσω μόνο επαγγελματικά για τον Γιώργο.

Είναι ένα κομμάτι και ένα σημείο αναφοράς για εμένα και μου έδωσε μία τεράστια ευκαιρία, δεν το συζητώ! Με έχει τιμήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια με την εμπιστοσύνη του και σε προσωπικό επίπεδο. Πολλά τα δώρα που έχω πάρει από τον Γιώργο, πιστεύω ότι και εγώ έχω ανταποδώσει πολλά δώρα σε εκείνον».

Στη συνέχεια, ο αγαπημένος ηθοποιός εξήγησε ότι: «Είναι πολύ ωραίο να κάνεις έναν απολογισμό με έναν άνθρωπο που πια είναι στη ζωή σου πάνω από 25 χρόνια και να είναι θετικό το πρόσημο. Και όχι απλά θετικό, να το σκέφτεσαι και να χαμογελάς.

Τώρα αν πω “οικογένεια” μπορεί να παρεξηγηθεί, με την έννοια του ότι είναι “ο άνθρωπος ο οποίος ό,τι μου συμβεί θα τον πάρω τηλέφωνο”. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα τον ενοχλήσω για το παραμικρό. Και το “ενοχλήσω” δεν το λέω με την κακή έννοια, το έχω γενικότερα με τους ανθρώπους, όσο κοντά και αν είναι σε εμένα. Αλλά στα δύσκολα και σοβαρά πάει το χέρι μου μόνο του, εννοείται και εκείνος αν χρειαστεί κάτι».