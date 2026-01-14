Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Έχω προσπαθήσει πολύ γι’ αυτό το παιδάκι – Οι γυναίκες χρειαζόμαστε σεβασμό»

Στις 22 Νοεμβρίου του 2025, η Γιώτα Τσιμπρικίδου μέσα από μία πολύ όμορφη ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, έκανε γνωστό πως είναι έγκυος. Υπενθυμίζεται πως στις 27 Δεκεμβρίου του 2023 ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, με τον Άγγελο Ανδριανό.

Το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, η Γιώτα Τσιμπρικίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Εκεί, μίλησε για το δικό της «ταξίδι» στη μητρότητα, και στο πόσο πάλεψε προκειμένου να μείνει έγκυος.

«Εγώ έχω προσπαθήσει πολύ για αυτό το παιδάκι. Εμείς είμαστε από τις περιπτώσεις των ανθρώπων που δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Είναι οκ να έχεις, να μην έχεις, όλα αντιμετωπίζονται. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, παρ’ όλα αυτά περνούσαν τα χρόνια και δεν ερχόταν το παιδάκι.

Και η ηλικία παίζει ρόλο, γιατί διαφορετικά είναι να είσαι 25-30 ετών και διαφορετικά είναι να είσαι 40 κάτι. Εμπιστεύτηκα τους γιατρούς μου. Θέλω πολύ να το πω αυτό. Δύο πράγματα με κράτησαν σε αυτό και έχω φτάσει μέχρι εδώ και μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί κάνουμε τον σταυρό μας και προχωράμε. Εμένα η πίστη μου με βοήθησε πάρα πολύ», εξομολογήθηκε στη διάρκεια της συνέντευξής της.

«Θέλω να πω ότι οι γυναίκες περνάμε πάρα πολλά»

Επιπλέον, η μέλλουσα μητέρα ανέφερε πως: «Έκλεισε το 2025 και χάζευα στο Instagram που όλοι κάνανε την αναδρομή και την ανασκόπηση και πώς ήταν η χρονιά. Εγώ δεν το έκανα.

Εγώ μέσα σε 1-1,5 χρόνο έκανα εξωσωματική, έμεινα έγκυος, απέβαλα, δούλευα, ήμουν στην τηλεόραση, δεν το καταλάβαινε κανένας, έκανα θεραπείες, έκανα επεμβάσεις, έκανα ξανά εξωσωματική.

Ήταν δίδυμη η κύηση, έχασα ένα ακόμη παιδάκι, έχει μείνει το παιδάκι μου, το κοριτσάκι μου στην κοιλίτσα μου. Θέλω να πω ότι οι γυναίκες περνάμε πάρα πολλά και χρειαζόμαστε σεβασμό».

«Γιατί το σώμα και η ψυχή μας περνάει πολλά! Και εμείς είμαστε εδώ και λέμε αυτά. Εκεί έξω υπάρχουν άπειρες ιστορίες που έχουν περάσει πολύ πιο δύσκολα και που μπορεί να μην κρατάνε και στα χέρια τους παιδάκι. Άρα χρειαζόμαστε σεβασμό.

Το λέω γιατί όλοι έχουν άποψη για τις ζωές των άλλων, όλοι κάτι λέμε, αλλά εγώ θέλω να πούμε με πολύ σεβασμό και αλήθεια, ένα μπράβο σε όλους τους γονείς που παλεύουν να γίνουν γονείς με όποιον τρόπο. Τι μας νοιάζει με ποιον τρόπο;», συνέχισε η Γιώτα Τσιμπρικίδου.