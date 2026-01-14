Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Έχω προσπαθήσει πολύ γι’ αυτό το παιδάκι – Οι γυναίκες χρειαζόμαστε σεβασμό»

Σύνοψη από το

  • Η Γιώτα Τσιμπρικίδου, η οποία ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον Νοέμβριο του 2025, μίλησε για το δύσκολο ταξίδι της στη μητρότητα, αποκαλύπτοντας πως «έχει προσπαθήσει πολύ για αυτό το παιδάκι».
  • Η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε ότι μέσα σε 1-1,5 χρόνο έκανε εξωσωματική, απέβαλε, υποβλήθηκε σε θεραπείες και επεμβάσεις, και έχασε ένα από τα δίδυμα που κυοφορούσε.
  • Τόνισε την ανάγκη για σεβασμό προς τις γυναίκες, καθώς «το σώμα και η ψυχή μας περνάει πολλά», και απηύθυνε ένα «μπράβο σε όλους τους γονείς που παλεύουν να γίνουν γονείς με όποιον τρόπο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώτα Τσιμπρικίδου
Φωτογραφία: Instagram/giota_tsimprikidou

Στις 22 Νοεμβρίου του 2025, η Γιώτα Τσιμπρικίδου μέσα από μία πολύ όμορφη ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, έκανε γνωστό πως είναι έγκυος. Υπενθυμίζεται πως στις 27 Δεκεμβρίου του 2023 ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, με τον Άγγελο Ανδριανό.

Το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, η Γιώτα Τσιμπρικίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Εκεί, μίλησε για το δικό της «ταξίδι» στη μητρότητα, και στο πόσο πάλεψε προκειμένου να μείνει έγκυος.

«Εγώ έχω προσπαθήσει πολύ για αυτό το παιδάκι. Εμείς είμαστε από τις περιπτώσεις των ανθρώπων που δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Είναι οκ να έχεις, να μην έχεις, όλα αντιμετωπίζονται. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, παρ’ όλα αυτά περνούσαν τα χρόνια και δεν ερχόταν το παιδάκι.

Και η ηλικία παίζει ρόλο, γιατί διαφορετικά είναι να είσαι 25-30 ετών και διαφορετικά είναι να είσαι 40 κάτι. Εμπιστεύτηκα τους γιατρούς μου. Θέλω πολύ να το πω αυτό. Δύο πράγματα με κράτησαν σε αυτό και έχω φτάσει μέχρι εδώ και μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί κάνουμε τον σταυρό μας και προχωράμε. Εμένα η πίστη μου με βοήθησε πάρα πολύ», εξομολογήθηκε στη διάρκεια της συνέντευξής της.

«Θέλω να πω ότι οι γυναίκες περνάμε πάρα πολλά»

Επιπλέον, η μέλλουσα μητέρα ανέφερε πως: «Έκλεισε το 2025 και χάζευα στο Instagram που όλοι κάνανε την αναδρομή και την ανασκόπηση και πώς ήταν η χρονιά. Εγώ δεν το έκανα.

Εγώ μέσα σε 1-1,5 χρόνο έκανα εξωσωματική, έμεινα έγκυος, απέβαλα, δούλευα, ήμουν στην τηλεόραση, δεν το καταλάβαινε κανένας, έκανα θεραπείες, έκανα επεμβάσεις, έκανα ξανά εξωσωματική.

Ήταν δίδυμη η κύηση, έχασα ένα ακόμη παιδάκι, έχει μείνει το παιδάκι μου, το κοριτσάκι μου στην κοιλίτσα μου. Θέλω να πω ότι οι γυναίκες περνάμε πάρα πολλά και χρειαζόμαστε σεβασμό».

«Γιατί το σώμα και η ψυχή μας περνάει πολλά! Και εμείς είμαστε εδώ και λέμε αυτά. Εκεί έξω υπάρχουν άπειρες ιστορίες που έχουν περάσει πολύ πιο δύσκολα και που μπορεί να μην κρατάνε και στα χέρια τους παιδάκι. Άρα χρειαζόμαστε σεβασμό.

Το λέω γιατί όλοι έχουν άποψη για τις ζωές των άλλων, όλοι κάτι λέμε, αλλά εγώ θέλω να πούμε με πολύ σεβασμό και αλήθεια, ένα μπράβο σε όλους τους γονείς που παλεύουν να γίνουν γονείς με όποιον τρόπο. Τι μας νοιάζει με ποιον τρόπο;», συνέχισε η Γιώτα Τσιμπρικίδου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

Εκδήλωση μνήμης στο ΕΚΑΒ για την «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη»

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση – Τι ισχύει για τις πληρωμές μέσω IBAN

Έρχεται η εφαρμογή «Agro – Verify» – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:25 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Σώτης Βολάνης: Αντιδράσεις για την απόφαση να αποχωρήσει ξαφνικά από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν – «Θύμωσα πολύ»

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του Σώτη Βολάνη να αποχωρήσει από το νυχτερινό κέντρο ...
08:56 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη ο ηθοποιός για επίθεση σε οδηγό

Ο Κίφερ Σάδερλαντ συνελήφθη τη Δευτέρα, αφού φέρεται να ενεπλάκη σε καβγά με οδηγό οχήματος. Ο...
04:00 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Πασχάλης Τερζής: Η συνάντηση με τον Χρήστο Νικολόπουλο και οι σπάνιες φωτογραφίες – «Σε λίγες μέρες κυκλοφορει… »

Ο Πασχάλης Τερζής επιστρέφει για λίγο στην ελληνική δισκογραφία, ύστερα από αρκετά χρόνια απου...
03:45 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Καβογιάννη: Η αγαπημένη ηθοποιός γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της με ένα μεγάλο πάρτι – Δείτε βίντεο

Ιδιαίτερη ήταν η Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 για τη Μαρία Καβογιάννη, καθώς η ταλαντούχα Ελληνίδα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι