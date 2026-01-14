Αντώνης Καρυστινός: Η ενόχληση σε ερώτηση για την οικογένειά του – «Θα το τερματίσεις, ε; Κανόνισε τώρα»

Σύνοψη από το

  • Ο ηθοποιός Αντώνης Καρυστινός, που πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ένα κάποιο κενό», έκανε δηλώσεις στις κάμερες κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Θέατρο Εμπορικόν.
  • Ο Αντώνης Καρυστινός φάνηκε να ενοχλείται όταν ο ρεπόρτερ τον ρώτησε αν η σύζυγος και το παιδί τους είναι στο εξωτερικό.
  • Ο ηθοποιός απάντησε: «Θα το τερματίσεις, ε; Κανόνισε τώρα… γιατί παίζω και σε λίγο και έχω μπει τον ρόλο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Αντώνης Καρυστινός

Ο ηθοποιός, Αντώνης Καρυστινός πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ένα κάποιο κενό» στο Θέατρο Εμπορικόν και η κάμερα του «Happy Day» βρέθηκε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο ηθοποιός όμως, φάνηκε να ενοχλείται όταν ο ρεπόρτερ του ALPHA τον ρώτησε αν η σύζυγος και το παιδί τους είναι στο εξωτερικό.

Αρχικά στην ερώτηση για το πώς πέρασε τις διακοπές των Χριστουγέννων, απάντησε ότι «στις γιορτές ήμασταν εδώ, από τη μια οικογένεια στην άλλη».

Στη συνέχεια, ο ρεπόρτερ τον ρώτησε για το εάν η οικογένειά του είναι στο εξωτερικό.

«Θα το τερματίσεις, ε; Κανόνισε τώρα… γιατί παίζω και σε λίγο και έχω μπει τον ρόλο», είπε εμφανώς ενοχλημένος ο Αντώνης Καρυστινός.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έλλειψη σιδήρου: 12 φρούτα και λαχανικά που μπορούν να τον ανεβάσουν

Ιδιωτικές ασφαλιστικές μπαίνουν στο ΕΣΥ- Οι γιατροί προειδοποιούν για Υγεία «δύο ταχυτήτων»

IRIS: Τι αλλάζει από αύριο στις άμεσες πληρωμές – Τα νέα όρια στις συναλλαγές

ΑΔΜΗΕ: Eντός Ιανουαρίου οι αποφάσεις για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:25 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Σώτης Βολάνης: Αντιδράσεις για την απόφαση να αποχωρήσει ξαφνικά από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν – «Θύμωσα πολύ»

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του Σώτη Βολάνη να αποχωρήσει από το νυχτερινό κέντρο ...
08:56 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη ο ηθοποιός για επίθεση σε οδηγό

Ο Κίφερ Σάδερλαντ συνελήφθη τη Δευτέρα, αφού φέρεται να ενεπλάκη σε καβγά με οδηγό οχήματος. Ο...
04:00 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Πασχάλης Τερζής: Η συνάντηση με τον Χρήστο Νικολόπουλο και οι σπάνιες φωτογραφίες – «Σε λίγες μέρες κυκλοφορει… »

Ο Πασχάλης Τερζής επιστρέφει για λίγο στην ελληνική δισκογραφία, ύστερα από αρκετά χρόνια απου...
03:45 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Καβογιάννη: Η αγαπημένη ηθοποιός γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της με ένα μεγάλο πάρτι – Δείτε βίντεο

Ιδιαίτερη ήταν η Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 για τη Μαρία Καβογιάννη, καθώς η ταλαντούχα Ελληνίδα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι