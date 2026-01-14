Αντώνης Καρυστινός: Η ενόχληση σε ερώτηση για την οικογένειά του – «Θα το τερματίσεις, ε; Κανόνισε τώρα»

Ο ηθοποιός, Αντώνης Καρυστινός πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ένα κάποιο κενό» στο Θέατρο Εμπορικόν και η κάμερα του «Happy Day» βρέθηκε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο ηθοποιός όμως, φάνηκε να ενοχλείται όταν ο ρεπόρτερ του ALPHA τον ρώτησε αν η σύζυγος και το παιδί τους είναι στο εξωτερικό.

Αρχικά στην ερώτηση για το πώς πέρασε τις διακοπές των Χριστουγέννων, απάντησε ότι «στις γιορτές ήμασταν εδώ, από τη μια οικογένεια στην άλλη».

Στη συνέχεια, ο ρεπόρτερ τον ρώτησε για το εάν η οικογένειά του είναι στο εξωτερικό.

«Θα το τερματίσεις, ε; Κανόνισε τώρα… γιατί παίζω και σε λίγο και έχω μπει τον ρόλο», είπε εμφανώς ενοχλημένος ο Αντώνης Καρυστινός.

