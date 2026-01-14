Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με πτώμα που εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Συναγερμός έχει σημάνει στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου νωρίς το μεσημέρι εντοπίστηκε το πτώμα ενός άνδρα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το πτώμα εντοπίστηκε λίγο πριν τις 12:00 σε εγκαταλελειμμένο οίκημα επί της οδού Γεωργίου Κατεχάκη, στην ευρύτερη περιοχή της Γιαννιτσών, κοντά σε εμπορικό κέντρο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί έγγραφα, που να αποκαλύπτουν την ταυτότητα του νεκρού άνδρα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, που διενεργούν έρευνες για την ταυτοποίηση του νεκρού και την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του.