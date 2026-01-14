Δανία: Θα «ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία της στη Γροιλανδία», διαμηνύει ο υπουργός Άμυνας

Σύνοψη από το

  • Η Δανία θα «ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία της στη Γροιλανδία», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας αντιδρώντας στις αμερικανικές επικρίσεις.
  • Παράλληλα, η χώρα διεξάγει «συνεχή διάλογο» με το ΝΑΤΟ για να ενισχυθεί η παρουσία της συμμαχίας στην Αρκτική.
  • Ο υπουργός Τρουλς Λουντ Πόουλσεν διαμήνυσε ότι η Δανία θα επιμείνει «στους κόλπους του ΝΑΤΟ για περισσότερα γυμνάσια και μια αυξημένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική», λίγο πριν από τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Δανία Γροιλανδία
Φωτογραφία: Reuters

Η Δανία θα «ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία της στη Γροιλανδία» και διεξάγει «συνεχή διάλογο» με το ΝΑΤΟ για να ενισχυθεί η παρουσία της συμμαχίας στην Αρκτική, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δανός υπουργός Άμυνας αντιδρώντας στις αμερικανικές επικρίσεις.

«Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη στρατιωτική παρουσία μας στη Γροιλανδία, αλλά θα επιμείνουμε επίσης στους κόλπους του ΝΑΤΟ για περισσότερα γυμνάσια και μια αυξημένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική», έγραψε ο Τρουλς Λουντ Πόουλσεν σε ανακοίνωσή του προς το Γαλλικό Πρακτορείο, μερικές ώρες πριν από τη συνάντηση μεταξύ Γροιλανδών, Δανών και Αμερικανών αξιωματούχων στο Λευκό Οίκο για το μέλλον του αυτόνομου δανικού εδάφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

13:41 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Φίλης στον Realfm 97,8: Θεωρώ ότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια κίνηση των Αμερικανών σε μία προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν

Για τις εξελίξεις στο Ιράν μίλησε ο διδάκτωρ γεωπολιτικής και καθηγητής γεωστρατηγικής, Γιώργο...
13:17 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Ένας «θησαυρός» σπάνιων ορυκτών στην καρδιά της Αρκτικής – Οι πλούσιοι αλλά ανεκμετάλλευτοι πόροι της

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, και της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ,...
12:12 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Το Ιράν απειλεί ότι θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ – Συναγερμός στο Κατάρ

Η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα επιτεθεί στις αμερικαν...
11:57 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Η Δικαιοσύνη προαναγγέλλει fast-track εκτελέσεις διαδηλωτών – Ώρες αγωνίας για τον 26χρονο Σολτανί που έχει καταδικαστεί σε θάνατο

Η καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα, εξαιρετικά σκληρή φάση...
