Ημαθία: Τρεις ανήλικοι επέβαιναν σε κλεμμένο αυτοκίνητο – Συνελήφθησαν ύστερα από καταδίωξη

Σε πέντε συλλήψεις, ανάμεσα στους οποίους και τρεις ανήλικοι που επέβαιναν σε κλεμμένο όχημα, προχώρησαν οι αστυνομικοί χθες στην Ημαθία.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας συνέλαβαν τρεις ανήλικους, έναν άνδρα και μία γυναίκα, καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίστηκαν τα τρία παιδιά να επιβαίνουν σε όχημα που είχε κλαπεί νωρίτερα και οι άλλοι δύο σε προπορευόμενο όχημα.

Στη θέα των αστυνομικών ανέπτυξαν ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, προκειμένου να διαφύγουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκε το κλεμμένο όχημα και οι τρεις ανήλικοι προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή. Στη συνέχεια εντοπίστηκε ακινητοποιημένο και το δεύτερο όχημα, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τους δύο επιβαίνοντες.

Το κλεμμένο όχημα αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του. Το δεύτερο όχημα, ιδιοκτησίας της γυναίκας, κατασχέθηκε. Επίσης σε βάρος του ενός ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία και για το αδίκημα της παραβίασης περιορισμών διαμονής, καθώς παραβίασε περιοριστικό όρο που του είχε επιβληθεί με Διάταξη του Ανακριτή Βέροιας.