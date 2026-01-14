Bloomberg: Γουίτκοφ και Κούσνερ θα ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντήσουν τον Πούτιν

Σύνοψη από το

Enikos Newsroom

διεθνή

Γουίτκοφ Κούσνερ
Φωτογραφία: Reuters

Οι ΗΠΑ φαίνεται πως εξετάζουν την προοπτική άμεσων συνομιλιών με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, να προετοιμάζουν ταξίδι στη Μόσχα για να συναντήσουν τον Ρώσο ηγέτη.

Η συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον τρέχοντα μήνα, αν και τα σχέδια δεν είναι τελικά και η ημερομηνία της συνάντησης μπορεί να αλλάξει λόγω των ταραχών στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, που επικαλείται άτομα εξοικειωμένα με την υπόθεση.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Bloomberg ότι «κανένα τέτοιο ραντεβού δεν έχει προγραμματιστεί επί του παρόντος».

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα παρουσιάσουν το τελευταίο σχέδιο ειρηνευτικών προτάσεων στον Πούτιν και την ομάδα του, με τις συνομιλίες να αναμένεται να καλύψουν τις εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη για την τήρηση οποιασδήποτε συμφωνίας, καθώς και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

Αυτό ακολουθεί τις δηλώσεις του Τραμπ νωρίτερα μέσα στον μήνα, όπου εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας ότι αρχικά πίστευε πως το τέλος της σύγκρουσης θα ήταν εύκολο.

Οι σύμβουλοι του Αμερικανού Προέδρου, Γουίτκοφ και  Κούσνερ, συναντήθηκαν την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου στο Παρίσι με τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ για να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για ειρήνη στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή που είχε επικαλεστεί τότε το Axios με γνώση της υπόθεσης.

Μετά την επίτευξη συμφωνίας με την Ουκρανία σχεδόν σε όλες τις πτυχές του σχεδίου του Τραμπ, ο Λευκός Οίκος θέλει να λάβει σαφή απάντηση από τον Ρώσο Πρόεδρο σχετικά με την πρόταση.

Μέχρι στιγμής, ο Πούτιν δεν έχει δείξει δημόσια ενδείξεις ότι είναι έτοιμος να συμφωνήσει ή ακόμα και να εξετάσει σοβαρά τη συμφωνία που διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ και η Ουκρανία.

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde ανέφερε πρώτα την Τετάρτη ότι ο Ντμίτριεφ εντοπίστηκε κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στο Παρίσι, με τον Λευκό Οίκο και τους εκπροσώπους του Ντμίτριεφ να αρνούνται να σχολιάσουν.

Η συνάντηση με τον απεσταλμένο του Πούτιν πραγματοποιήθηκε έπειτα από δύο ημέρες διαπραγματεύσεων του Γουίτκοφ και του Κούσνερ με ανώτερους Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, μεταξύ αυτών ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι υπάρχει η πιθανότητα ο Ζελένσκι να ταξιδέψει αυτή εβδομάδα στις ΗΠΑ για να συναντήσει τον Τραμπ και να οριστικοποιήσει τη συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Μια άλλη επιλογή είναι οι δύο ηγέτες να συναντηθούν κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

