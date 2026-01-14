Ιράν: Η Δικαιοσύνη προαναγγέλλει fast-track εκτελέσεις διαδηλωτών – Ώρες αγωνίας για τον 26χρονο Σολτανί που έχει καταδικαστεί σε θάνατο

Η καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα, εξαιρετικά σκληρή φάση, καθώς η ηγεσία της δικαιοσύνης της χώρας προαναγγέλλει fast-track δίκες και εκτελέσεις για όσους συνελήφθησαν στις πανεθνικές διαμαρτυρίες, παρά τις προειδοποιήσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο επικεφαλής της ιρανικής δικαιοσύνης, Gholamhossein Mohseni Ejei, έκανε την δήλωση αυτή σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν στο διαδίκτυο.

Ο Erfan Soltani θα εκτελεστεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα Τετάρτη, μετά τη σύλληψή του την Πέμπτη.

Ο 26χρονος συνελήφθη στην Καράτζ, στα βορειοδυτικά περίχωρα της Τεχεράνης, στη διάρκεια των διαδηλώσεων πριν από το μπλακ άουτ στο διαδίκτυο και αποτελεί ένα από τα χιλιάδες άτομα που συνελήφθησαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Διεθνής Αμνηστία ανέδειξε την υπόθεσή του, προειδοποιώντας ότι οι ιρανικές αρχές μπορεί «για άλλη μια φορά να προσφύγουν σε ταχείες δίκες και αυθαίρετες εκτελέσεις για να καταστείλουν και να αποθαρρύνουν τη διαφωνία».

Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε η Αμνηστία, πηγή ενημέρωσε στις 11 Ιανουαρίου ότι οι αρχές είχαν ενημερώσει την οικογένεια του Soltani ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο.

Η οικογένεια είχε χάσει κάθε επαφή μαζί του από τις 8 Ιανουαρίου, εν μέσω των μαζικών διαδηλώσεων και της διακοπής του διαδικτύου.

Το Ιράν κατατάσσεται ως η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε αριθμό εκτελέσεων μετά την Κίνα. Πέρυσι, εκτελέστηκαν τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι, σύμφωνα με τη νορβηγική οργάνωση Iran Human Rights.

Η οικογένεια του Soltani επιχείρησε απεγνωσμένα χθες το βράδυ να τον σώσει διαδηλώνοντας έξω από τη φυλακή Γκεζέλ Χεσάρ, όπου ο 26χρονος κρατείται σε απομόνωση, όπως ανέφερε ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Daily Mail.

«Πολύ ισχηρή δράση»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CBS News, λίγο πριν ενημερωθεί για τον αριθμό των θυμάτων στο Ιράν: «Αν κάνουν κάτι τέτοιο, θα αναλάβουμε πολύ ισχυρή δράση».

«Αν τους απαγχονίσουν, θα δείτε κάποια πράγματα», τόνισε.

«Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να το κάνουμε τώρα»

Παρά την προειδοποίηση του Τραμπ, ο Mohseni Ejei τόνισε ότι θα ακολουθήσουν ταχείες δίκες και εκτελέσεις για όσους συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις.

Όπως είπε στο βίντεο, «Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να το κάνουμε τώρα. Αν αργήσουμε δύο, τρεις μήνες, δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να το κάνουμε γρήγορα».

Ανησυχία για τη ζωή του

Η Αρίνα Μοράντι, μέλος της οργάνωσης Hengaw για τα δικαιώματα των Κούρδων, που μίλησε με πηγές κοντά στην οικογένεια Σολτάνι, δήλωσε στη Daily Mail: «Σε αυτό το στάδιο, η Hengaw δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα αν ο Ερφάν Σολτάνι θα εκτελεστεί σήμερα. Λόγω της σχεδόν πλήρους διακοπής του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών, η δυνατότητά μας να επαληθεύουμε τα γεγονότα σε πραγματικό χρόνο παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη».

Πρόσθεσε ότι προσπαθούν «ενεργά να επανασυνδεθούν με πηγές συνδεδεμένες με αυτή την υπόθεση», αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει επιβεβαίωση αν η οικογένεια κατάφερε να τον δει ή αν η ποινή εφαρμόστηκε ήδη.

Η Μοράντι ανέφερε επίσης ότι πηγές κοντά στην οικογένεια Soltani είπαν πως οι συγγενείς του ήταν «συγκλονισμένοι» και «απελπισμένοι» με την «πρωτοφανή» κατάσταση.

«Ο γιος τους δεν ήταν ποτέ πολιτικός ακτιβιστής, απλώς μέρος της νεότερης γενιάς που διαδήλωνε κατά της τρέχουσας κατάστασης στο Ιράν», σημείωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν υπήρχαν «πληροφορίες γι’ αυτόν για ημέρες» πριν οι αρχές καλέσουν τελικά την οικογένεια και τους ενημερώσουν για την επικείμενη εκτέλεσή του.

Στο Ιράν οι εκτελέσεις μπορεί να γίνονται δημόσιες, με τον 26χρονο διαδηλωτή πιθανώς να υποστεί βασανιστήρια και κακοποίηση ενώ βρίσκεται φυλακισμένος, σύμφωνα με την Μοράντι, η οποία εκφράζει φόβους ότι το καθεστώς θα προχωρήσει και σε άλλες εκτελέσεις εκτός νόμου τις επόμενες εβδομάδες.

Ενώ ο Soltani αναμένεται να είναι το πρώτο θύμα που θα εκτελεστεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια την ποινή του θανάτου ως μέσο καταστολής.