Ασπρόπυργος: Βίντεο από αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς – 10 συλλήψεις, κατασχέθηκαν καραμπίνα και σιδερογροθιά

Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 13 Ιανουαρίου 2026 από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Δ.Α.Ο.Ε., μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone) και αστυνομικού σκύλου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.., κατά την επιχείρηση αποξηλώθηκαν από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ καλώδια -420- μέτρων με τα οποία ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες ενώ συνολικά συνελήφθησαν δέκα άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του νόμου περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, κατά τους ελέγχους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα, σιδερογροθιά και καταγραφικό με κάμερα.

Τέλος, βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου κ.α. και αφαιρέθηκαν δύο άδειες ικανότητας οδήγησης και δύο άδειες κυκλοφορίας. Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.