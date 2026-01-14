Σε εξέλιξη η συνάντηση Χατζηδάκη – Τσιάρα με εκπροσώπους 14 αγροτικών μπλόκων

  • Την πόρτα της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης πέρασαν εκπρόσωποι 14 μπλόκων αγροτών και κτηνοτρόφων, συνεχίζοντας τον διάλογο μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
  • Στον διάλογο συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, καθώς και άλλοι αρμόδιοι υπουργοί και υπηρεσιακοί παράγοντες.
  • Στη συνάντηση θα τεθούν τα ζητήματα του ΑΤΑΚ και του ΚΑΕΚ, με έμφαση στα περίπου 80.000 προβληματικά ΑΦΜ με ΑΤΑΚ στη Μακεδονία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

συνάντηση Χατζηδάκη-Τσιάρα με εκπροσώπους 14 αγροτικών μπλόκων

Την πόρτα της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης πέρασαν πριν από λίγο οι εκπρόσωποι 14 μπλόκων αγροτών και κτηνοτρόφων που έδωσαν το «παρών» στη χθεσινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στον διάλογο συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, καθώς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, και ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς.

Στη συνάντηση θα τεθούν τα ζητήματα του ΑΤΑΚ και του ΚΑΕΚ, ενώ θα δοθούν και περαιτέρω διευκρινίσεις για όσα συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως ανέφεραν κατά την άφιξη τους οι εκπρόσωποι, περί τα 80.000 είναι τα προβληματικά ΑΦΜ με το ΑΤΑΚ στην Μακεδονία και σε αυτό θα δοθεί σήμερα έμφαση.

12:19 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Γεωργιάδης για αγρότες: Δεν μπορεί μια μικρή μειοψηφία οργανωμένων στο ΚΚΕ ή σε κάποια άλλα ακραία κόμματα, να παρασύρει όλη την Ελλάδα σε έναν διχασμό

«Δεν μπορεί μια μικρή μειοψηφία οργανωμένων στο ΚΚΕ ή σε κάποια άλλα ακραία κόμματα, να παρασύ...
12:04 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Η εθνική άμυνα δεν προσφέρεται για προσωπική προβολή και μικροκομματική αξιοποίηση

«Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τα οπλικά συστήματα και τα μέσα των Ενόπλων Δυν...
11:52 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Μαρινάκης για βανδαλισμό τρακτέρ: Επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες – Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν

Ανακοίνωση για τους βανδαλισμούς τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας εξέδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσω...
10:48 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Τσιάρας για βανδαλισμούς σε τρακτέρ: «Δεν είναι δείγμα δημοκρατίας, ούτε ελευθερίας τέτοιες προκλητικές ενέργειες και συμπεριφορές»

«Είναι κρίμα και λυπάμαι πραγματικά» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας αναφε...
