ΕΛΤΑ Courier: Επιστολή διαμαρτυρίας για την τιμολογιακή πολιτική – «Δημιουργείται άμεσος κίνδυνος λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας»

Με ανοικτή επιστολή – διαμαρτυρία τους, προς το υπουργείο Οικονομικών, το Υπερταμείο και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα υπογράφοντα Πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier, ασκούν κριτική «για την τιμολογιακή πολιτική που δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση της λειτουργίας των Πρακτορείων, αλλά αντίθετα τα ωθεί συστηματικά προς το κλείσιμο» και ζητούν άμεση παρέμβαση.

“Βρισκόμαστε πλέον σε οριακό σημείο. Το νέο προμηθειακό μοντέλο και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος του δικτύου σε πραγματική οικονομική ασφυξία” αναφέρουν και συμπληρώνουν:

“Οι μειώσεις στα καθαρά έσοδα είναι μετρήσιμες και εκτεταμένες. Σε δεκάδες περιοχές, τα Πρακτορεία αδυνατούν πλέον να καλύψουν βασικά λειτουργικά κόστη, γεγονός που δημιουργεί άμεσο κίνδυνο λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, με προφανείς συνέπειες και για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Οι εξελίξεις αυτές δεν μπορούν να αποδοθούν σε εξωτερικούς παράγοντες ή στη γενικότερη κατάσταση της αγοράς. Αποτελούν άμεση συνέπεια συγκεκριμένων διοικητικών επιλογών και του μοντέλου που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τα ΕΛΤΑ από τη στιγμή που ανεστάλη η αυτόνομη λειτουργία της ΕΛΤΑ Courier και απομακρύνθηκαν στελέχη με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση της αγοράς ταχυμεταφορών».

«Την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή αυτής της πολιτικής φέρει ο κ. Σάββας Δάνδολος, καθώς και η διοικητική ομάδα που έχει οριστεί υπό την εποπτεία του, η οποία αποδεδειγμένα δεν διέθετε την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο, γεγονός που αποτυπώνεται πλέον στα αποτελέσματα και στις σοβαρές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του δικτύου» σημειώνουν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τονίζουν, πως η εμπειρία της τελευταίας περιόδου αποδεικνύει ότι οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν χωρίς επαρκή κατανόηση της καθημερινής λειτουργίας των Πρακτορείων και χωρίς ουσιαστικό διάλογο με το δίκτυο. Το αποτέλεσμα είναι ένα προμηθειακό μοντέλο που, αντί να ενισχύει τη βιωσιμότητα και τη συνοχή του δικτύου, το αποδυναμώνει.

Ήδη, τα Πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier, έχουμε αποστείλει επίσημη επιστολή διαμαρτυρίας και αιτήματος θεσμικής παρέμβασης προς τους αρμόδιους Υπουργούς και το Υπερταμείο, την οποία κοινοποιούμε και με το παρόν. «Αναμένουμε από όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς άμεση συνάντηση και συγκεκριμένες ενέργειες, πριν οι συνέπειες καταστούν μη αναστρέψιμες. Η επίκληση όρων όπως «εξορθολογισμός» και «μετασχηματισμός» δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά. Όταν ένα μοντέλο οδηγεί σε μαζική οικονομική ασφυξία συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, το πρόβλημα δεν είναι το δίκτυο, αλλά οι επιλογές της διοίκησης. Το παρόν κείμενο αποστέλλεται επώνυμα από Πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier που λειτουργούν καθημερινά στην πρώτη γραμμή και έχουν εξαντλήσει κάθε άλλο περιθώριο θεσμικής επικοινωνίας» αναφέρεται χαρακτηριστικά .

Ολόκληρη η επιστολή

«Αξιότιμοι κύριοι,

«Με την παρούσα επιστολή, τα υπογράφοντα Πρακτορεία ΕΛΤΑ σας ενημερώνουμε για την εξαιρετικά κρίσιμη και πλέον μη βιώσιμη κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει, ως άμεσο αποτέλεσμα του νέου Προμηθειακού Μοντέλου το οποίο εφαρμόστηκε από 1η Αυγούστου 2025 και της πολιτικής που ακολουθεί η Διοίκηση της εταιρείας.

Δυστυχώς, η εφαρμοζόμενη πολιτική δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση της λειτουργίας των Πρακτορείων, αλλά αντίθετα τα ωθεί συστηματικά προς το κλείσιμο. Εάν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην υφίσταται πλέον λειτουργικό δίκτυο ταχυμεταφορών, καθώς τα περισσότερα Πρακτορεία δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν.

Καθοριστικές μειώσεις προμηθειών

Με την εφαρμογή του νέου προμηθειακού, έχουν επιβληθεί σημαντικές και αθροιστικές μειώσεις, όπως ενδεικτικά:

• Παραλαβές: μείωση προμήθειας από 42% σε 30%

• Πρόσθετες υπηρεσίες: μείωση προμήθειας από 42% σε 20%

• Επίδοση: μείωση προμήθειας κατά 25% μετά την 3η ημέρα, χωρίς καμία υπαιτιότητα

των Πρακτορείων

Οι μειώσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε ασφυκτική συρρίκνωση των εσόδων, καθιστώντας αδύνατη την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών.

Παράλληλα, μέσα σε διάστημα μόλις πέντε (5) μηνών, έχει καταγραφεί απώλεια άνω του 35% του αποστολικού έργου, χωρίς να έχει υπάρξει καμία ουσιαστική διορθωτική ενέργεια από τη Διοίκηση, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση ότι η απαξίωση του δικτύου αντιμετωπίζεται με ανοχή.

Κοινωνικές και επιχειρησιακές συνέπειες

Η συνέχιση της παρούσας πολιτικής οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε:

• μαζικό κλείσιμο Πρακτορείων,

• απώλεια πολλών θέσεων εργασίας,

• σοβαρή υποβάθμιση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων,

• αποδόμηση ενός δικτύου που αποτελεί βασικό πυλώνα λειτουργίας των ΕΛΤΑ.

Δεν είναι δίκαιο ούτε αποδεκτό τα Πρακτορεία και οι εργαζόμενοί τους να καλούνται να επωμιστούν τις συνέπειες λανθασμένων επιλογών και πολιτικών αστοχιών της Διοίκησης.

Αίτημα θεσμικής παρέμβασης

Παρά τη συνεπή αυτή στάση, δεν υπάρχει πλέον καμία οικονομική δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας μας.

Δεν είναι δίκαιο τα Πρακτορεία να οδηγούνται σε κλείσιμο λόγω αστοχιών ή συνήθων πρακτικών της Διοίκησης, για τις οποίες δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Ελλείψει άμεσης παρέμβασης, τα περισσότερα Πρακτορεία θα οδηγηθούν αναγκαστικά σε παύση λειτουργίας έως το τέλος του τρέχοντος μήνα.

Με βάση τα παραπάνω, ζητούμε την άμεση και ουσιαστική θεσμική σας παρέμβαση, προκειμένου να αποτραπεί η πλήρης κατάρρευση του δικτύου Πρακτορείων ΕΛΤΑ και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του.

Η κατάσταση είναι επείγουσα και κάθε περαιτέρω καθυστέρηση θα καταστήσει τη ζημιά μη αναστρέψιμη».

Με εκτίμηση,

Τα υπογράφοντα Πρακτορεία,