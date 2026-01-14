Το Ιράν απειλεί ότι θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ – Συναγερμός στο Κατάρ

Σύνοψη από το

  • Η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα επιτεθεί στις αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους αν η Ουάσιγκτον επιτεθεί στο Ιράν. Αυτή η απειλή αφορά χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και η Τουρκία.
  • Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι θα παρέμβει για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές στο Ιράν, με ισραηλινή εκτίμηση να αναφέρει ότι έχει αποφασίσει να δράσει. Οι άμεσες επαφές μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχουν ανασταλεί, αντικατοπτρίζοντας τις αυξανόμενες εντάσεις.
  • Δόθηκε σύσταση για αποχώρηση μέρους του προσωπικού από την αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη βάση των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράν βάσεις
Φωτογραφία: Reuters

Η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα επιτεθεί στις αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους αν η Ουάσιγκτον επιτεθεί στο Ιράν, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη, μετά το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στους Ιρανούς διαδηλωτές ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Ο αριθμός των νεκρών από τις αναταραχές στο Ιράν ανέρχεται πλέον σε σχεδόν 2.600, σύμφωνα με μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως αναφέρει το Reuters, σύμφωνα με μια ισραηλινή εκτίμηση, ο Τραμπ έχει αποφασίσει να παρέμβει, αλλά το εύρος και ο χρόνος αυτής της δράσης παραμένουν ασαφή, δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η Τεχεράνη ζήτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να «εμποδίσουν την Ουάσινγκτον να επιτεθεί στο Ιράν».

«Η Τεχεράνη έχει πει στις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ μέχρι την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση» εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν, είπε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο.   Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι άμεσες επαφές μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, είχαν ανασταλεί, αντανακλώντας τις αυξανόμενες εντάσεις.

Μια δεύτερη ισραηλινή πηγή, ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, ανέφερε ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημερώθηκε αργά την Τρίτη για τις πιθανότητες κατάρρευσης του καθεστώτος ή επέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν, έναν άσπονδο εχθρό με τον οποίο το Ισραήλ ενεπλάκη σε 12ήμερο πόλεμο πέρυσι.

Σύσταση για αποχώρηση μέρους του προσωπικού από την αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ

Σύσταση για αποχώρηση από την αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ το βράδυ της Τετάρτης δόθηκε σε τμήμα του προσωπικού, δήλωσαν τρεις διπλωματικές πηγές στο Reuters.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ντόχα δεν σχολίασε την πληροφορία.

Η Αλ Ουντέιντ είναι η μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή με στρατιωτική δύναμη που αριθμεί περί τις 10.000 μέλη.

Εν όψει των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε σε άλλες αμερικανικές βάσεις στην Μέση Ανατολή.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιδιωτικές ασφαλιστικές μπαίνουν στο ΕΣΥ- Οι γιατροί προειδοποιούν για Υγεία «δύο ταχυτήτων»

Μακροζωία: Ποιες καθημερινές συνήθειες έχουν όσοι ξεπερνούν τα 100, σύμφωνα με τους επιστήμονες

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι πληρώνονται αύριο

ΚΕΦΙΜ – Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας: 177 ημέρες εργασίας για το κράτος – Τα συγκριτικά στοιχεία με το 2024

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:57 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Η Δικαιοσύνη προαναγγέλλει fast-track εκτελέσεις διαδηλωτών – Ώρες αγωνίας για τον 26χρονο Σολτανί που έχει καταδικαστεί σε θάνατο

Η καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα, εξαιρετικά σκληρή φάση...
09:45 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

«Είσαι νεκρός;»: Η εφαρμογή-φαινόμενο αλλάζει όνομα μετά την παγκόσμια επιτυχία της – Ιδανική για όσους ζουν μόνοι

«Είσαι νεκρός;». Mια κινεζική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που προορίζεται για ανθρώπους που ζ...
08:57 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Περισσότεροι από 2.500 νεκροί στις διαδηλώσεις την ώρα που ο Τραμπ δηλώνει ότι «έρχεται βοήθεια» – Αναφορές ότι ο πραγματικός αριθμός είναι έως 20.000

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπη με τη φονικότερη έκρηξη κοινωνικής οργής τ...
08:13 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Η πιθανή μεγαλύτερη εδαφική επέκταση των ΗΠΑ συγκρούεται με το μέλλον του ΝΑΤΟ – Ο κίνδυνος ενός γεωπολιτικού αυτογκόλ από τον Τραμπ

Ανάμεσα στο ενδεχόμενο της μεγαλύτερης εδαφικής επέκτασης στην ιστορία των ΗΠΑ και στον κίνδυν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι