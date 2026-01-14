Το Ιράν απειλεί ότι θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ – Συναγερμός στο Κατάρ

Η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα επιτεθεί στις αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους αν η Ουάσιγκτον επιτεθεί στο Ιράν, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη, μετά το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στους Ιρανούς διαδηλωτές ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Ο αριθμός των νεκρών από τις αναταραχές στο Ιράν ανέρχεται πλέον σε σχεδόν 2.600, σύμφωνα με μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως αναφέρει το Reuters, σύμφωνα με μια ισραηλινή εκτίμηση, ο Τραμπ έχει αποφασίσει να παρέμβει, αλλά το εύρος και ο χρόνος αυτής της δράσης παραμένουν ασαφή, δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η Τεχεράνη ζήτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να «εμποδίσουν την Ουάσινγκτον να επιτεθεί στο Ιράν».

«Η Τεχεράνη έχει πει στις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ μέχρι την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση» εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν, είπε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι άμεσες επαφές μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, είχαν ανασταλεί, αντανακλώντας τις αυξανόμενες εντάσεις.

Μια δεύτερη ισραηλινή πηγή, ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, ανέφερε ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημερώθηκε αργά την Τρίτη για τις πιθανότητες κατάρρευσης του καθεστώτος ή επέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν, έναν άσπονδο εχθρό με τον οποίο το Ισραήλ ενεπλάκη σε 12ήμερο πόλεμο πέρυσι.

Σύσταση για αποχώρηση μέρους του προσωπικού από την αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ

Σύσταση για αποχώρηση από την αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ το βράδυ της Τετάρτης δόθηκε σε τμήμα του προσωπικού, δήλωσαν τρεις διπλωματικές πηγές στο Reuters.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ντόχα δεν σχολίασε την πληροφορία.

Η Αλ Ουντέιντ είναι η μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή με στρατιωτική δύναμη που αριθμεί περί τις 10.000 μέλη.

Εν όψει των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε σε άλλες αμερικανικές βάσεις στην Μέση Ανατολή.