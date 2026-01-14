Ιεροκλής Μιχαηλίδης για την απώλεια του πατέρα του: «Τον αγαπούσα και ήταν μεγάλο πρότυπο για μένα»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ιεροκλής Μιχαηλίδης

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά παραχώρησε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε στο θέμα της πατρότητας, και στο πώς ήταν ο ίδιος σε αυτόν τον ρόλο.

Ακόμα, ο επιτυχημένος ηθοποιός μίλησε για τον δικό του πατέρα, ο οποίος έφυγε από την ζωή πριν από ένα χρόνο, καθώς και για το θέμα της απώλειας.

Σε ερώτηση για το τι τον «ενοχλεί» περισσότερο στην ελληνική οικογένεια, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης απάντησε πως: «Συνήθως οι παλαιότεροι έχουμε ένα είδος νοσταλγίας για τα οικογενειακά τραπέζια. Τα θεμέλια της παλιάς αντίληψης για την οικογένεια, έχουν λίγο κλονιστεί. Μπορεί να είναι ενδεχομένως καλύτερα, μπορεί να είναι και χειρότερα».

«Ως πατέρας νομίζω ότι ήμουν παλαιάς κοπής. Αλλά λόγω δουλειάς, λόγω ιδιορρυθμίας και άλλου χαρακτήρα, ήμουν και λίγο διαφορετικός. Δεν ήμουν τόσο καλός όσο ήταν ο πατέρας μου σε σχέση με εμάς», εξήγησε στη συνέχεια.

Μιλώντας για την απώλεια του πατέρα του, ο αγαπημένος καλλιτέχνης εξομολογήθηκε ότι: «Ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή πριν από έναν χρόνο ακριβώς. Ο πατέρας είναι κάτι πολύ σημαντικό για έναν άνδρα.

Εγώ τον θαύμαζα, τον αγαπούσα και ήταν μεγάλο πρότυπο για μένα. Η απώλεια δεν ξεπερνιέται. Όχι με την έννοια του θρήνου όμως, τον κουβαλάς με ένα διαφορετικό τρόπο!».

