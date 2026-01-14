Ράφα Μπενίτεθ: Έχουμε ένα πρόξεκτ που χρειάζεται χρόνο, προσπαθούμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία

  • Ο Παναθηναϊκός, με χατ-τρικ του Τάσου Μπακασέτα, επικράτησε του Άρη με 3-0 στο ΟΑΚΑ και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.
  • Ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στην αλλαγή νοοτροπίας που επιχειρείται στην ομάδα, τονίζοντας ότι η εμφάνιση των παικτών του απέναντι στον Άρη τον άφησε απόλυτα ικανοποιημένο.
  • Ο Ισπανός τεχνικός επεσήμανε ότι «αυτό είναι ένα πρότζεκτ και θα χρειαστεί χρόνος», προσθέτοντας ότι «αν πετύχουμε το πρώτο γκολ, πρέπει να πάμε και για το δεύτερο» στην προσπάθεια για αλλαγή νοοτροπίας.
Ράφα Μπενίτεθ: Έχουμε ένα πρόξεκτ που χρειάζεται χρόνο, προσπαθούμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τάσο Μπακασέτα, που πέτυχε χατ-τρικ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του Άρη στο ΟΑΚΑ και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Το «τριφύλλι» του Ράφα Μπενίτεθ θα αντιμετωπίσει πλέον τον ΠΑΟΚ σε διπλούς αγώνες, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για ένα εισιτήριο στον μεγάλο τελικό της 25ης Απριλίου.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε στην αλλαγή νοοτροπίας που επιχειρείται στην ομάδα. Όπως είπε, το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι να παίζει με ένταση και ρυθμό, στοιχεία που θεωρεί καθοριστικά για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως η εμφάνιση των παικτών του απέναντι στον Άρη τον άφησε απόλυτα ικανοποιημένο, καθώς είδε να εφαρμόζονται στο γήπεδο όσα δουλεύουν καθημερινά στις προπονήσεις.

Αναφερόμενος στο αγωνιστικό πλάνο και τη χρησιμοποίηση δύο επιθετικών, σημείωσε: «Προφανώς γνωρίζαμε ότι έπρεπε να παίξουμε με ένταση. Όπως είπα και πριν, το αγωνιστικό πλάνο δεν ήταν ο καθοριστικός παράγοντας, αλλά το πώς θα αξιοποιούσαμε τους παίκτες που έχουμε. Διαθέτουμε παίκτες με ταχύτητα και προσπαθήσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Σχετικά με τη διάθεση της ομάδας να κυνηγά το δεύτερο γκολ όταν ανοίγει το σκορ, ο Μπενίτεθ επεσήμανε: «Είχα πει από την αρχή όταν ήρθα εδώ ότι αυτό είναι ένα πρότζεκτ και θα χρειαστεί χρόνος. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία και να γίνουμε πιο φιλόδοξοι, όσο μπορούμε. Όμως πρέπει να διαχειριζόμαστε σωστά το παιχνίδι και, σε αυτή την περίπτωση, για μένα είναι ξεκάθαρο ότι αν πετύχουμε το πρώτο γκολ, πρέπει να πάμε και για το δεύτερο».

