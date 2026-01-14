Παναθηναϊκός – Άρης 3-0: Με χατ τρικ του Μπακασέτα στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Πράσινοι

  • Ο Παναθηναϊκός νίκησε εμφατικά τον Άρη με 3-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο, στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Τάσος Μπακασέτας έβαλε φαρδιά… πλατιά την «υπογραφή» του σημειώνοντας χατ-τρικ.
  • Ο Μπακασέτας άνοιξε το σκορ στο 16’ με δυνατό σουτ και ολοκλήρωσε ένα ονειρικό χατ-τρικ με δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι στο 52’ και το 65’.
  • Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός έκλεισε θέση για τους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου τον περιμένει πλέον ο ΠΑΟΚ σε διπλά ματς.
Με τον Τάσο Μπακασέτα να βάζει φαρδιά… πλατιά την «υπογραφή» του, σημειώνοντας χατ-τρικ (16’, 52’ πέν., 65’ πέν.) ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Άρη με το εμφατικό 3-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο, στον τέταρτο και τελευταίο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κι έκλεισε θέση για τους «4», όπου τον περιμένει πλέον ο ΠΑΟΚ σε διπλά ματς σε ΟΑΚΑ και Τούμπα για μία θέση στον τελικό της 25ης Απριλίου.

 

Στο 5’ ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη ευκαιρία του όταν από γύρισμα του Παντελίδη από δεξιά, ο Τεττέη πήρε θέση στην περιοχή και κατάφερε να πλασάρει, όμως το πλασέ του κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Ο Άρης έχασε τεράστια ευκαιρία στο 10’ όταν από σέντρα του Πέρεθ, ο Μόντσου έπιασε πλασέ στην κίνηση, με το Λαφόν να αποκρούει και τον Ισπανό μέσο να πλασάρει ξανά ανενόχλητος πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 12’ έπειτα από νέο ωραίο συνδυασμό των Παντελίδη και Τεττέη και γύρισμα του τελευταίου, ο Μπόκος έκανε την προβολή, αλλά ο Αθανασιάδης απέκρουσε, ενώ τέσσερα λεπτά μετά (16’) ήρθε το γκολ για τους «πράσινους». Από ωραία σέντρα του Καλάμπρια, ο Ράτσιτς πρόλαβε να παρέμβει προ του Σφιντέρσκι που ακούμπησε την μπάλα και την έσπρωξε προς τα έξω κι ο Μπακασέτας με πολύ δυνατό σουτ έξω απ’ την περιοχή έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 26’ από σέντρα του Τεττέη, ο Παντελίδης επιχείρησε να νικήσει με… τακουνάκι τον Αθανασιάδη που μπλόκαρε, ενώ στο 34’ ο Λαφόν έκανε μεγάλη επέμβαση στην απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου. Ακόμη σπουδαιότερη ήταν η απόκρουση του Ιβοριανού γκολκίπερ στο αμέσως επόμενο λεπτό, όταν είπε «όχι» στο πλασέ του Μορόν απ’ το όριο της μικρής περιοχής.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης έχασε σημαντική ευκαιρία στο 47’ με τον Παναγίδη (απέκρουσε ο Λαφόν), ενώ στο 52’ ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Σφιντέρσκι απ’ τον Ρόουζ. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση κι έκανε το 2-0 για τους «πράσινους», ενώ ολοκλήρωσε ένα ονειρικό για τον ίδιο χατ-τρικ (πρώτο μετά τις 12 Μαρτίου 2016 και το ματς Πανιώνιος-Ξάνθη 3-0) με άλλη μία εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 65’ σε ανατροπή του Τουμπά απ’ τον Ρόουζ (3-0).

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)
Κίτρινες: – 9’ Άλβαρο, 52’ Ρόουζ, 67’ Φαμπιάνο

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

